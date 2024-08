¿Es cada estrella un sol?

Hogar sepamos

de: Pablo Luca Schneider

Nuestro Sol eclipsa todo lo que hay en la Tierra, al menos durante el día. Sólo de noche parecen brillar las estrellitas. ¿Esos son soles también? Está en el ojo de quien mira.

MÚNICH – En la vida cotidiana siempre hablamos del sol, que nos da luz y calor. Por la noche, solemos admirar un cuerpo celeste formado por todo tipo de estrellas. Todos parecen idénticos para la mayoría de los observadores, especialmente aquellos sin telescopio. Pero no lo son. Precisamente por eso el sol es una estrella. Naturalmente surge la pregunta: ¿Toda estrella es también un sol? En primer lugar, no existen definiciones generalmente válidas.

Impresionante vista: el cielo estrellado brillando sobre un campo de colza. © EPA

La definición de estrella es clara: las opiniones varían cuando se trata del Sol

para las estrellas Sin embargo, sí. Son bolas increíblemente cálidas de gas hidrógeno. Debido al calor del interior, comienzan a brillar y brillar en su conjunto. Una estrella obtiene su energía del núcleo de un átomo de hidrógeno. Como el sol. La estrella más cercana a la Tierra es denominada por los humanos “Sol” debido a su influencia extremadamente importante en la Tierra. Ciencia IFL Él escribe.

Sin embargo, la “desplanetización” de Plutón y categorías de nueva creación como la de planetas enanos han debilitado este supuesto consenso. Por un corto tiempo, los cuerpos celestes parecen poco espectaculares y desolados orbitando alrededor de otros planetas, pero en contraste “ellos” luna – Tienen un impacto significativo en la Tierra – No son muy influyentes y se llaman lunas.

Se supone que esto también debe hacerse en relación con las estrellas y el término del sol. Pero no para todos. Las enanas blancas, por ejemplo, están “muertas”. Sólo irradian calor residual. Por lo tanto, carece de la propiedad necesaria para clasificarlo en el contexto del “sol”: fusión nuclear activa en su interior.

Los rayos del sol hacen que la tierra brille con ricos colores y también brindan calor vital a la humanidad. © Acciones y Personas / Imago

El simple brillo no es suficiente: Venus no es una “estrella de la mañana o de la tarde”

Mientras tanto, Venus es la tercera luz más brillante de nuestro sistema solar después del Sol y la Luna. El término común “estrella de la mañana” o “estrella de la tarde” es engañoso. Porque sólo porque Venus brilla no es una estrella, sino un planeta.

Por definición, una estrella debe poder brillar de forma independiente. Pero Venus no, y nuestro planeta vecino, que tiene una temperatura media de poco más de 460 grados centígrados, es relativamente frío en lugar de caliente, según datos del planeta. servicio meteorológico alemán Él aparece. A modo de comparación: las estrellas más frías tienen una temperatura superficial de 2500 grados Celsius, como la del planeta Tierra. Agencia Espacial Europea continúa. Los planetas sólo pueden verse desde la Tierra cuando reciben luz de las estrellas o están iluminados.

Exoplanetas Por ejemplo, orbitan alrededor de una estrella o enana marrón diferente a nuestro sol. Básicamente su propio sol. Si no fuera por esto, no se habrían creado en primer lugar. Por tanto, la estrella es extremadamente importante para la “vida” del exoplaneta. Así como no podemos vivir sin nuestro sol. Si las estrellas similares al Sol merecen o no el nombre de Sol depende en gran medida del ojo de quien lo mira. (Por favor)