Dresden: Uwe Herrmann, el rey de la moda nupcial, ha emigrado

Dresde. No puede ser el clima. Esto mola tanto en este país como en Mallorca. Sin embargo, Uwe Hermann se coloca allí. Vestido de novia de Dresden El Papa da la espalda a Alemania, al menos temporalmente. ya es primavera

El hombre de 60 años estaba de viaje con un equipo de fotografía en la soleada isla. Este lo acompañó de parte de su locutor habitual Vox en pistas previamente secretas.

Esto llevó a Uwe Hermann a una nueva tarea, ya que creía que tenía la mejor oportunidad de hacer algo que sabía que podía hacer mejor que nadie: hacer felices a las novias.

“Desafortunadamente, Alemania se ha enojado mucho por mí”, dice. Ve el paraíso de sus sueños en Tailandia. “Pero ahora es el momento de conquistar Mallorca y tener un trozo del pastel de bodas”. Se le ocurrió esta idea porque cada vez más parejas se casan en el extranjero.

Un cuarto de año después, ha llegado el momento: Uwe Herrmann también venderá vestidos de novia y trajes de ceremonia en Mallorca. Aunque no habla una sola palabra de español, confiesa. Pero incluso China sin China no le impidió hacer negocios allí. “Tengo un traductor, funciona muy bien”.

Hermann empaca su bolsa de trucos con sus ideas de negocios y contenedores llenos de creaciones de ropa para la isla de la añoranza. En suelo español, el diseñador de moda e inmigrante quiere marcar no solo con su encanto, sino también con su saber hacer, creatividad y perfección.

El vendedor de moda nupcial Uwe Herrmann y su hijo Philipp en la escalera mecánica a la Bóveda Blanca en Wiener Platz. Son un equipo bien establecido.

© Sven Lima



Los habitantes de Dresde saben cómo funciona esto desde hace muchos años, desde que Uwe Hermann estableció su empresa en la ciudad y ha continuado expandiéndola. Hace unos 25 años, comenzó con una pequeña tienda en Hauptstrasse, luego se expandió con otra tienda y finalmente se mudó a un enorme edificio en Wilsdruffer Strasse. Pero incluso allí era demasiado estrecho para él.

Mientras tanto, la compañía de moda nupcial ha instalado la llamada “Bóveda Blanca” en la estación principal de trenes. Allí también filma regularmente para la telenovela “Between the Tulle and the Tears”, por la que Dresdner se hizo famoso más allá de las fronteras alemanas y se convirtió en una verdadera celebridad. Ya tenía un estatus de celebridad, al menos en Sajonia, sobre todo como vestidor de parejas jóvenes en el Baile de la Ópera Semper y diseñador de vestidos para jóvenes.

Si Uwe Herrmann ahora está ocupado en Mallorca, esto no significa que su trabajo esté apagado. Son Philipp ha seguido durante mucho tiempo los pasos de su padre y continúa dirigiendo la empresa con pasión cuando los adultos tienen otros compromisos.

Exactamente cómo se ve eso en este momento y qué está haciendo Uwe Herrmann en la popular isla de vacaciones es lo que los televidentes pueden encontrar en la telenovela “Goodbye Germany! The Emigrants” en la emisora ​​privada Vox. La primera parte se transmitirá el lunes 17 de julio a las 8:15 p. m. y la segunda parte se transmitirá el lunes 24 de julio a las 10:15 p. m.