Edeka discute con el próximo fabricante: Las estanterías ya están vacías aquí

Los clientes nuevamente se ven amenazados con estantes vacíos en Edeka. Aquí puede ver qué productos se pueden eliminar ahora de la gama.

Edeka está discutiendo nuevamente con un importante fabricante de marcas sobre los precios. Después de llegar a Zoff con PepsiCo y Beiersdorf en enero, ahora parece que el próximo grupo dejará de hacer entregas al supermercado.

Como portavoz del Ideca correspondiente Mindner Tagblatt lo confirmó.La cafetera de filtro Melitta ya no abastece a las filiales de Edeka. Por eso “actualmente no se puede ofrecer todos los productos del proveedor”.

Idika: Melita niega reportes de partos interrumpidos



Ahora también Melita: a Edeka le faltan varios productos por una disputa de precios.

Foto: Ideca

Por otro lado, la propia Melita deja claro que no hay freno a la entrega. El fabricante entiende que “ciertos productos del grupo de empresas Melitta no están actualmente en stock con ciertos socios comerciales”. Estamos en conversaciones con los clientes sobre esto.

También dice que la “escalada mediática de que Melita había emitido una suspensión de la entrega” no era cierta. No está claro si la disputa sobre el precio puede resolverse y cuándo. El fabricante no quiso comentar públicamente sobre conversaciones con socios comerciales.

