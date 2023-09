El favorito de Alemania es otra cosa

Página principal Deportes fútbol

de: Alejandro Kindle

divide

Se ha encontrado un sucesor para Hansi Flick: Julian Nagelsmann será el nuevo seleccionador nacional, pero en una encuesta no le va nada bien.

Frankfurt: Julian Nagelsmann se convierte en el nuevo seleccionador nacional. La Federación Alemana de Fútbol tiene una solución para ello 2024 d.C.Que se llevará a cabo en Alemania. ¿Podrá el jugador de 36 años encender un nuevo fuego entre jugadores y aficionados? ¿Para revivir un nuevo éxtasis?

Chico: 23 de julio de 1987 (36 años), Landsberg am Lech trabajo: entrenador Última parada: Club Bayern de Múnich

Nagelsmann se convierte en entrenador de la selección nacional: se ha encontrado el sucesor de Flick

Hansi Flick fracasó en esta tarea y la derrota por 4-1 ante Japón selló su salida. Rudi Völler tomó el mando de forma interina para el partido contra Francia y al menos a los aficionados del Westfalenstadion de Dortmund les hubiera gustado verlo como seleccionador nacional durante algún tiempo más. Así lo confirmaron los cánticos durante la victoria por 2-1 sobre el subcampeón del mundo.

Y ahora Nagelsmann. La máxima selección bávara se convirtió en el segundo seleccionador nacional más joven de la historia. La selección se realizó sobre el ex entrenador de… Club Bayern de Múnich Cayó, pero no a todos los fans les gusta. Al menos si crees en una encuesta reciente.

Julian Nagelsmann se convierte en el nuevo seleccionador nacional. © Sven Simón/Imago

Encuesta Nacional de Entrenadores: el 24 por ciento de los encuestados dijeron que no conocían a Nagelsmann

El instituto de investigación YouGov preguntó a 2.277 personas mayores de 18 años en Alemania. Sólo el 33% de ellos apoyaría a Nagelsmann como sucesor de Fleck. El 18 por ciento de los encuestados se opone al nombramiento de Nagelsmann como entrenador de la selección nacional.

Pero lo más extraño es sin duda el siguiente: el 24% de la gente afirmó no conocer a Nagelsmann. Es difícil de creer, pero es una clara bofetada para el ex entrenador del Bayern. El 25% de los encuestados no proporcionó ninguna información. Vota por ti mismo aquí:

Nagelsmann derrotado en la encuesta nacional de entrenadores: el favorito de Alemania es otro

Enciende el fuego y revive el éxtasis: los valores hablan un idioma diferente. La votación podría haber sido muy diferente para Jurgen Klopp.

Era una leyenda del Liverpool y sigue siendo el seleccionador nacional favorito de los alemanes. Este fue también el resultado de una encuesta que realizó. IPPEN.MEDIA, con más de 90.000 personas votando (al 22 de septiembre). Más de 27.000 personas, o casi el 30 por ciento, quieren a Klopp; Nagelsmann es sólo la segunda opción con poco más de 13.000 votos, o el 14 por ciento.

Nagelsmann y la Federación Alemana de Fútbol jugarán partidos de prueba en los Estados Unidos en octubre

Quizás Julian Nagelsmann pueda ganarse el corazón de los alemanes cansados ​​del fútbol con buenos resultados. Tendrá su primera oportunidad de hacerlo en octubre, cuando la delegación de la Federación Alemana de Fútbol viaje a América y juegue contra Estados Unidos y México. (mente)