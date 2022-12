El fundador de Munich quiere cerrar las estaciones de carga de Tesla

Anteriormente fanático de Tesla, ahora crítico: el fundador de Wirelane, Constantin Schwaab. Inalámbrica

Constantin Schwab Cargado – Literalmente: “Me veo muy limitado por Tesla cuando hago mi trabajo”, exasperó el hombre de 44 años en una entrevista con Gründerszene. Schwab es el fundador del proveedor de estaciones de carga Wirelane en Múnich. Su empresa produce y vende estaciones de carga para vehículos eléctricos. Los principales clientes son propietarios de hoteles y restaurantes. Wirelane ha instalado más de 11 000 puntos de carga para clientes desde que se fundó en 2016, dice Schwab.

Hace que las columnas estén disponibles para los clientes de forma gratuita.A cambio, la startup recibe el diez por ciento de los ingresos para facturar las operaciones de flete. Un negocio en crecimiento: según Constantine Schwab, Wirelane genera ventas anuales en el rango de millones de un solo dígito. Pero la competencia es feroz. En concreto, el líder en el campo de los coches electrónicos Tesla, cuyos cargadores también están instalados en los aparcamientos de muchos propietarios de hoteles y restaurantes, se ha convertido en un quebradero de cabeza para su fundador.

Un mensaje explosivo para los clientes de Tesla

¿Qué pasó? En el verano, los vendedores de Schwaab enviaron un mensaje explosivo a los clientes de Tesla. El documento está disponible. En él, la joven empresa advierte contra el uso de cargadores Tesla. Esto no es particularmente económico: “Con los precios actuales de la electricidad, muchos hoteleros que usan cargadores de destino de Tesla se están deshaciendo de más de 10 000 € de electricidad al año, o no facturan sus transacciones de carga de acuerdo con la ley de calibración”, dice.

En Alemania, cada estación de carga donde la corriente de carga se factura en kWh debe tener un medidor que cumpla con la Ley de Calibración. Sin embargo, muchos postes antiguos, que antes los clientes podían usar para cargar de forma gratuita, no están calibrados, por lo que no es posible cambiar a un servicio pago. Entonces, Wirelane prometió a los operadores de estos sistemas “ventas adicionales” en la carta, e indicó su propia tecnología: “Con Wirelane Business Solution, reemplazamos el obsoleto cargador Tesla Destination con los puntos de carga más modernos que cumplen con la Ley de Calibración. Y esto es desde 0 euros.

Desde el punto de vista de Tesla, esta es claramente la retórica que obviamente daña su reputación, porque a fines de octubre, el fabricante de autos eléctricos advirtió a la startup.La escena de inicio ha sido reportada.. Un abogado en representación de Tesla argumentó que las declaraciones hechas fueron breves y representaron un “daño deliberado a la reputación de Tesla”. Además, los datos son apropiados, por ejemplo, para subestimar los bienes de Tesla.

El fundador de Wirelane, Constantin Schwaab, presentó esto de manera diferente en una entrevista con Gründerszene, que considera ilegal operar estaciones de carga de Tesla en Alemania y ahora quiere emprender acciones legales contra la compañía de mil millones de euros de Texas. Cómo nos lo contó en una entrevista.

Constantine, ¿por qué te meterías con una empresa multimillonaria como Tesla?

Es fácil de explicar: como proveedor de estaciones de carga, hacemos una contribución importante para garantizar que a partir de 2035 nadie dependa de un automóvil con motor de combustión. Tesla por encima del promedio se beneficia de nuestra contribución, porque se venden menos autos eléctricos sin infraestructura de carga en todo el país. Personalmente, me parece preocupante que ahora estemos recibiendo una advertencia legal, a pesar de que honestamente hemos señalado una deficiencia técnica en la infraestructura de carga de Tesla.

En la carta a los clientes de Tesla, advirtió específicamente contra el uso de cargadores Tesla y al mismo tiempo declaró su propia tecnología. ¿No te diste cuenta de que esto podría involucrar a los abogados de Tesla?

No, en absoluto. Sobre todo porque Tesla y su jefe, Elon Musk, siguen haciendo afirmaciones descabelladas en público, por ejemplo, sobre la conducción autónoma. Por supuesto, he estado siguiendo a Tesla durante años y durante mucho tiempo me fascinó cómo la empresa se cuestiona lo que realmente existe. Pero luego los competidores fueron torpemente advertidos, y esto me sorprendió. Y no solo porque esperaba esto de empresas como Daimler. Pero también porque tengo razón.

Estás aludiendo a las estaciones de carga de Tesla, que no cumplen con la Ley de Calibración.

exactamente. Si conecta su automóvil a un poste de Tesla, por ejemplo, no puede contar con que se facture la cantidad correcta de electricidad. Según la ley de calibración, esto es obligatorio en Alemania desde 2019, por lo que las estaciones de carga necesitan un medidor que mida con precisión la electricidad cargada. Los postes de Tesla no tienen ese medidor, por lo que están siendo operados ilegalmente. Ciertamente no arruiné la reputación de Tesla escribiendo a los clientes, simplemente exponiendo los hechos.

¿Cómo crees que Tesla capturó tu escritura en primer lugar?

Quizás un cliente quería rescindir el contrato con Tesla después de leer nuestra carta. Quizás el motivo de la terminación fue hacer que Tesla se cortara las orejas. Los tratos que la compañía tiene con hoteleros y restauradores son una locura de todos modos.

¿por qué?

Tesla obligó contractualmente a los clientes a entregar electricidad a los invitados, por así decirlo, a cambio de recibir las cajas de pared de forma gratuita. Esto ciertamente estaba justificado hace cuatro años. Después de todo, todos se beneficiaron de ello. Pero en ese momento nadie pensó que algún día la electricidad costaría dos o tres veces más. Las estaciones de carga de Tesla ahora presentan un riesgo financiero para los propietarios de hoteles. A muchos les gustaría salirse de los contratos, como muestra el éxito de nuestra campaña.

¿Puedes dar algunos números?

En retrospectiva, es difícil decir exactamente cuántas ofertas resultaron de la campaña de mensajes. Constantemente se agregan nuevos clientes. Qué puedo decir: la respuesta a la carta fue excelente y nuestras columnas son utilizadas por varios cientos de hoteles y restaurantes. Ciertamente, todavía no es tan abundante como el de Tesla, pero al menos tenemos un modelo funcional detrás.

Porque Wirelane gana comisiones por los envíos.

No solo. Las empresas también pueden asignarnos cuotas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI). Estos son derechos de emisión, por así decirlo, que podemos vender a las empresas de petróleo mineral con una ganancia. Nuestro modelo de negocio se basa en dos fuentes de ingresos.

¿Qué significa eso para las ventas?

No transmitimos números exactos, pero estamos en el rango de millones de un solo dígito y creciendo más del 100 por ciento año tras año.

Sin embargo, ¿te ves perjudicado por Tesla?

Sí, porque nuestra oferta se ha estropeado al proporcionar puntos de carga Tesla gratuitos que no cumplen con la Ley de calibración alemana. No puedo soportarlo más.

¿Qué tienes en mente ahora?

Pronto buscaremos una orden judicial contra Tesla. Planeo cerrar todas las estaciones de carga de Tesla, específicamente las de hoteles y restaurantes. Nuestros abogados me aconsejaron que hiciera lo mismo.

¿Estás contando seriamente con tus posibilidades? Estás tratando con una empresa de mil millones de dólares.

Los tribunales decidirán eso. Pero que yo sepa, ahora también hay fuertes críticas de otros competidores. Los mismos derechos deben aplicarse a todos.

El ambiente anti-Tesla en la industria alemana de estaciones de carga parece estar calentándose.

Lo es, pero no solo por Tesla. Generalmente se combate con vendajes duros. En el pasado, las personas aún trabajaban en colaboración para avanzar en la expansión de la infraestructura de carga. Hoy en día, se emiten advertencias y se disputan patentes. Compleo es uno de esos ejemplos…

… fabricante cotizado de estaciones de carga de Dortmund.

Compleo anunció recientemente que pretende vender las patentes de otros dos fabricantes a través de un modelo de licencia. Económicamente comprensible. Sin embargo, las patentes son la base del software de facturación para estaciones de carga, que Compleo ha desarrollado con más de 80 empresas como parte de una iniciativa. Entonces el miembro paga a expensas de los demás. Esto es muy problemático en la industria. Es posible que pronto haya una demanda.

¿Esto retrasará la expansión de la infraestructura de carga?

Es difícil de decir, al menos es menos divertido por ahora. En cualquier caso, soy de la opinión de que este corte y apuñalamiento es inútil. El mercado de las estaciones de carga es lo suficientemente grande. Hay mucho espacio para más de dos o tres vendedores. En cambio, la pregunta es cómo podemos lograr crear una infraestructura de carga adecuada para 2035. No es mucho tiempo considerando la cantidad de vehículos eléctricos que se agregan cada año. La industria debe volver a la colaboración, incluido Tesla.