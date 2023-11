El futuro del Bluetooth: Google ahora participa como promotor

Normalmente, no vale la pena mencionar los nombramientos de comités. La junta directiva del Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth-SIG) también perdió sólo tres frases al añadir a su comité ejecutivo: El gigante de los motores de búsqueda y fabricante de Android, Google, ahora también es miembro promotor del Bluetooth SIG. Así lo afirmó a mediados de noviembre Robert Hughes, presidente de la junta directiva de Bluetooth SIG. Un puesto en la junta directiva es también el nivel más alto de membresía en Bluetooth SIG.

Hughes explicó que la junta quería reconocer el importante papel que desempeña Google dentro del ecosistema Bluetooth. Google es “conocido por su compromiso con los estándares tecnológicos abiertos” y es reconocido por su “largo historial de impulso de la innovación”. No se puede subestimar el papel de los miembros promotores en el desarrollo a medio y largo plazo de la radio de corto alcance: los promotores controlan el desarrollo de las especificaciones, son responsables de establecer grupos de trabajo y comités y de aprobar las propuestas de especificaciones presentadas. Aprueba planes futuros y documentos de orientación y lleva a cabo una supervisión estratégica, es decir, establece el marco dentro del cual se desarrolla la tecnología de radio de corto alcance.

Intel, Apple y Microsoft se unieron previamente a la junta después de, al igual que Google, desarrollar inicialmente solo productos Bluetooth y contribuir con especificaciones. Google utiliza la tecnología Bluetooth en muchos dispositivos. Esto incluye computadoras portátiles Chromebook, teléfonos inteligentes Android, auriculares inalámbricos, consolas de juegos y productos para el hogar.

Rastreador Bluetooth y SIG como espectador

Bajo el paraguas de Bluetooth SIG ya se han creado miles de especificaciones pequeñas y muchas especificaciones grandes, principalmente en torno a la comunicación inalámbrica de dispositivos de entrada y audio, pero también mucho más allá, por ejemplo en el sector médico o en el control del Internet de las cosas, por ejemplo. ejemplo en iluminación, edificios.

Sin embargo, las cosas no parecen funcionar de manera óptima en Bluetooth SIG, ya que las especificaciones principales de Bluetooth se ejecutan completamente fuera de Bluetooth SIG: se trata de tecnologías contra el mal uso de los rastreadores. Vale la pena señalar que la especificación fue escrita por dos desarrolladores de Apple y Google bajo el paraguas del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) (Detectar rastreadores de sitios web no deseados). Todavía se encuentra en la etapa de borrador y no se actualizó hasta principios de noviembre.

Los rastreadores Bluetooth han ganado cierta notoriedad más allá de su finalidad prevista. De hecho, sólo están destinados a encontrar cosas perdidas. Pero los acosadores utilizan en particular los rastreadores AirTags de Apple para rastrear a las personas. Ahora Google también quiere sacar al mercado sus propios rastreadores Bluetooth y sólo está esperando que Apple integre en los iPhone las funciones de protección descritas en el IETF.

Las especificaciones contienen lo necesario para evitar el acecho, especialmente si los reguladores de radio las hacen obligatorias. Pero uno se pregunta por qué no fue diseñado bajo el paraguas de Bluetooth SIG.



