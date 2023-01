El jefe de Volkswagen, Oliver Blum, corrige la estrategia del grupo

El jefe de Volkswagen, Oliver Blum, está trabajando para que el Grupo Volkswagen se recupere. Y lo hacemos perfectamente… Pies: En el fabricante de automóviles Volkswagen, el fabricante de automóviles más grande del mundo, eso era alrededor de diez millones de automóviles, todos propulsados ​​por motores de combustión, como automóviles de gasolina o diésel. Todo eso, según la opinión unánime de los expertos, con unidades motrices que han estado entre las mejores que ofrece la industria automotriz mundial durante décadas. “Y funciona, funciona, gestiona…”, un famoso eslogan publicitario de VW de las décadas de 1960 y 1970, resumió mejor la percepción de calidad de Volkswagen entre los clientes de todo el mundo.

Todavía se aplica hoy a los automóviles de Autocity Wolfsburg, como muestran las cifras de ventas a pesar del escándalo del diésel y las batallas internas entre el comité de empresa y la dirección de la empresa. „German Wertarbeit“, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit – kurz: Das Qualitätsimage des VW-Konzerns und seiner Verbrennerautos und seine historische „heritage“ sind weltweit ungebrochen, auch wenn der Wettbewerb aufgeholt hat und VW – auch durch den Diesel-Skandal beschädigt – nicht mehr konkurrenzlos El.

El debate sobre el “calentamiento global”, el cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el tráfico, ha desacreditado el uso de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel. Como único medio de lucha contra el cambio climático en el transporte por carretera, la política contempla exclusivamente los vehículos eléctricos de batería (BEV), de forma provisional como vehículo híbrido con motores de combustión interna (PHEV). En junio de 2022, los ministros de medio ambiente de la UE decidieron que a partir de 2035 solo se matricularán automóviles nuevos sin emisiones de CO2.

Con esta “prohibición de combustión”, la posición de Volkswagen como fabricante de vehículos de combustión se vio seriamente amenazada por la ley. Sin embargo, la mayor amenaza no venía de fuera, sino de dentro, del propio grupo. Viniendo de BMW en 2015 y recordando a su padre Ferdinand Piech, llegó en la persona de Herbert Diess, jefe de Volkswagen AG desde 2018, ya que fue recibida con alivio en 2018 como el nuevo jefe de Volkswagen. El grupo todavía estaba en medio del escándalo del diesel y Des prometió dejarlo atrás con una estrategia eléctrica radical. Con una velocidad casi asombrosa, Diess ordenó un cambio global en la estrategia del grupo, realineó las marcas y avanzó en la movilidad eléctrica. Los motores de combustión no deberían desarrollarse a partir de mediados de la década de 2020, y los automóviles de combustión no deberían fabricarse en Volkswagen a partir de 2035.

Herbert Dease se ha transformado de un ingeniero de motores de combustión capacitado en un fanático de Tesla, el pionero estadounidense de los autos eléctricos. El fundador de Tesla, Elon Musk, ha emulado y centrado su empresa de automóviles establecida desde hace mucho tiempo, fundada en su totalidad por la tecnología automotriz, en dos áreas en las que cree que se determinará el futuro de las empresas automotrices: propulsión eléctrica a través de baterías y software de vehículos, química y electrónica de cualquier tipo. . Diess quería producir ambos internamente para obtener una ventaja sobre la competencia. Sin embargo, ambos implicaban enormes riesgos económicos y eran fundamentalmente radicales.

Los ingenieros industriales experimentados lo saben desde hace mucho tiempo: no se puede convertir una empresa analógica en una empresa de software en cinco años. Si eso tiene algún sentido y si debería hacerlo es otra cuestión. De todos modos, Des no pudo hacerlo y Des fracasó. Y fue despedido y reemplazado por Oliver Blume, presidente de Porsche, el árbitro de los automóviles de alto rendimiento y alto rendimiento.

¡Un golpe de suerte! En muy poco tiempo, Blum determinó el camino estratégico para el Grupo Volkswagen. Sobre todo, corrigió la futura estrategia de motores de su antecesor Herbert Diess, que quería centrar el grupo por completo en la movilidad eléctrica. Herbert Diess quería convertir a Volkswagen en el grupo de vehículos eléctricos líder en el mundo. Oliver Bloom prefiere construir sobre lo que ha sido probado y probado. “Con los combustibles electrónicos, los motores de combustión pueden funcionar casi sin emisiones de CO2 y tienen demanda en todo el mundo”, explica en una entrevista con la revista. automovilismo. La entrevista causó revuelo, no tanto en público como en el mundo profesional por las fiestas navideñas.

¡Es un hecho conocido que los titulares dicen mucho! Además, las direcciones de dos líderes de opinión en la entrevista de Bloom con automovilismoen el que Bloom contrasta la radical introversión de su predecesor Herbert Diess del motor de combustión con un alejamiento igualmente radical del único poder climático de los motores eléctricos:

La esencia del cambio de estrategia de Blume es simple: en VW, Blume se abastecerá de gasolina y diésel durante muchos años. Porque los motores de combustión pueden funcionar casi sin emisiones de CO2 y tienen demanda en todo el mundo.

En una entrevista con automovilismo Blum declaró que muchos modelos de combustión aún tenían futuro, por ejemplo con la marca Porsche. Nuestra estrategia es dejar los motores de combustión en el mercado por el momento porque son muy populares en muchas regiones del mundo. Al mismo tiempo, estamos aumentando el interés y las ventas de modelos totalmente eléctricos”.

Que hay TE El mantra siempre ha sido como el mantra, que la protección del clima “debe ser pensada de manera holística”, ahora está a la vanguardia en Bloom. “La movilidad eléctrica es una parte importante de esto. Al mismo tiempo, existen más de mil millones de vehículos en todo el mundo. Estos estarán en las carreteras durante las próximas décadas”, explica el jefe de VW. Por lo tanto, Blum explica que la protección climática rápida y efectiva debe comenzar con el stock antiguo de la flota mundial de automóviles, además de los vehículos nuevos, por supuesto.

El peso de un cambio en la dirección de la floración es equivalente a un terremoto. Porque en el verano de 2022, los ministros de medio ambiente de la UE decidieron que a partir de 2035 solo se permitirían automóviles nuevos sin emisiones de CO2, solo BEV, no PHEV. Sin embargo, ante la insistencia de Alemania y otros países, el acuerdo deja abierta la posibilidad de vender motores de combustión de combustible electrónico después de 2035.