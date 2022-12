Solo 2 productos de 14 son “muy buenos”

Patológico: Probablemente no se encontraron MOAH cancerígenos en ninguna primera leche. Más bien, contaminación con MOSH o isótopos de MOSH: según el Öko-Test, se acumulan en los órganos a lo largo de la vida, y los riesgos potenciales para la salud aún no se han aclarado. Por eso, la revista recomienda empezar con un alimento que no las contenga, o al menos solo trazas de ellas. Cinco productos mostraron un aumento en el contenido y cuatro productos aumentaron ligeramente.

Öko-Test no tiene casi nada de qué quejarse en dos productos: ambos Aptamil Profutura Duo Advance Infant Formula 1 de Nutricia (14,34 euros los 500 gramos) y así sucesivamente Nestlé Peppa Fórmula 1 (10,59 euros los 500g) “muy bueno”.

Otros cuatro productos son “buenos” y siete son “satisfactorios”. Luz trasera con “suficiente”. Lebenswert 1 Leche de inicio orgánica, Bioland de Holle (8,49 euros los 500 gramos). Aquí se aumentan los componentes del aceite mineral. El equipo de prueba también critica el hecho de que la proporción de ácidos grasos ARA y DHA no está equilibrada; sin embargo, según los expertos, esto sería necesario para acercarse lo más posible a la composición típica de la leche materna. (rka)

Todos los resultados de las pruebas se pueden encontrar en oekotest.de.