El libro Unlimitation de Marco Tamburini trata sobre dar vida a la tecnología.

DrEl atún de aleta amarilla es uno de los peces más rápidos de todos, alcanzando velocidades de hasta setenta kilómetros por hora. No es de extrañar que sirva de inspiración para el desarrollo de robots de buceo. El Tunabot de la Universidad de Virginia, que se basa en él, solo ha logrado nueve kilómetros por hora hasta ahora, pero los investigadores lo aprecian porque les trajo nuevas ideas. El filósofo e historiador de la ciencia Marco Tamburini llama a este proyecto “robots atunes” y lo ofrece como ejemplo de cómo la tecnología y la biología se inspiran mutuamente hasta el punto de desdibujar los límites entre campos que a primera vista parecen tan contradictorios.

Los bots de atún muestran lo que quiere decir con eso: el atún es la solución natural a un problema técnico, que es nadar rápido y con eficiencia energética. Por lo tanto, tiene sentido que los técnicos utilicen esta solución como guía. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Después de todo, los peces no se pueden recrear molécula por molécula, sino en una versión muy simplificada, en el mejor de los casos. Y para hacer esto, primero debe comprender qué es importante y qué puede dejar de lado. No es suficiente mirar y pensar, rápidamente pasas por alto muchos pequeños demonios en los detalles. Así que tienes que probarlo, construir un pez robótico y ver si nada como se espera. Tamburini cita a los investigadores diciendo que el tonabot los llevó a la “biomecánica nueva y no intuitiva del movimiento”. En otras palabras, sin repetirlo, no habrías descubierto cómo los peces pueden nadar tan rápido.

La orientación hacia la naturaleza se puede enmarcar fácilmente en términos de ideología.

La naturaleza brinda posibles soluciones a los problemas técnicos, y la tecnología siempre ofrece nuevas formas de explorar la naturaleza: desde una lupa hasta un microscopio, simulaciones por computadora y tecnología robótica. Marco Tamburini reconstruye esta interacción en filosofía, biología y arquitectura. Su libro incluye estudios de casos que van desde la morfología de principios del siglo XX hasta la biotecnología, la biomimética, la biología y el morfoespacio, una representación gráfica desarrollada en la década de 1960 utilizando una computadora analógica que tenía como objetivo crear todas las formas teóricamente posibles para las conchas de caracol, desde la perspectiva de hacerlo para plan Formas de construcción completamente nuevas. Tamburini nota un renacimiento en la morfología, el análisis de las formas complejas, y rastrea su historia hasta los actuales grupos de excelencia que tratan no solo explícitamente del cambio de formas, sino de “la física de la vida” (Dresde) o “vida, adaptativa”. , y sistemas autoenergéticos de la materia” (Freiburg).

En la primera fase de la inspiración mutua de la biología y la tecnología, tal como la describe Tamburini, la metáfora del libro de la naturaleza es central. Con ella surgió la pregunta de si se podía transcribir de este libro, como propugnaba el biólogo Ernst Haeckel, o si debía ser una traducción. Mecanicistas, vitalistas y psicólogos de la Gestalt de principios del siglo XX estuvieron de acuerdo, argumenta Tamburini, en que uno debe intentar por encima de todo entender cómo la naturaleza resuelve los problemas y orientarse hacia sus estrategias en lugar de imitarla. Buscaron las formas básicas de la naturaleza y discutieron si estas formas eran inmutables o dinámicas y si también podían combinarse de manera diferente a como lo hacen en la naturaleza. Descubrieron que los huesos tienen una estructura muy similar a la de algunas construcciones de puentes y musgos con un empuje de flagelo que recuerda a una turbina. Las soluciones a algunos problemas parecen tener una forma definida, independientemente del material, una forma que puede ser entendida, copiada y diversificada. Al igual que puedes saber cómo se ven las alas de un pájaro y aun así darte cuenta de que es mejor no agitar el avión.