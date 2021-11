¿El nuevo 2G está vacunado y es peligroso? : 02.11.2021, 9 a. M.

Las camas Corona en unidades de cuidados intensivos permanecen vacías (avatar) (Foto: Silas Camargo Silao en Pixabay)



Porque los datos precisos siguen siendo los más apropiados para evaluar la gravedad de un brote de “epidemia a escala nacional”. Preguntamos por los hospitales de Nordhausen y Sondershausen. Hasta que las respuestas vengan de allí, ¿queremos investigar el informe del Ministerio de Salud de Turingia?

Esto es lo que aparece en su sitio web desde el jueves 18 al 24 de octubre, cuando 158 pacientes fueron tratados como hospitalizados en hospitales de Turingia con diagnóstico de corona. De estos, 54 se notificaron como pacientes completamente vacunados y 69 no. Estos dos números no representan el número total de pacientes notificados, para lo cual se da la siguiente interpretación: Al calcular los casos de personas vacunadas y no vacunadas, solo se incluyen los casos con detalles completos del estado de vacunación. Por tanto, la suma de casos en estas dos categorías puede ser menor que el número total de casos relacionados.

14 pacientes fueron tratados en unidades de cuidados intensivos durante este período. Nueve de ellos estaban vacunados, pero cinco estaban completamente vacunados. El departamento agrega entre paréntesis a esta cantidad que tres personas tienen enfermedades preexistentes, lo que puede ser un factor de riesgo para el curso severo.

También es interesante notar que los pacientes vacunados incluyen solo personas sintomáticas que tenían una protección completa de la vacunación en el momento de la enfermedad. Esto significa una serie completa de vacunaciones después de que hayan pasado al menos 14 días, explica el Ministerio de Salud.

En otras palabras, las personas que han sido vacunadas que han contraído el virus y que no presentan síntomas visibles se consideran no infectadas. Los sujetos no vacunados y asintomáticos que anteriormente se consideraban sanos y se sorprendieron de haber sido infectados durante la prueba se consideran inmediatamente infectados y documentados, es decir, un “ caso ” que debe contarse.

Pero queda más claro en la página tmasgff.de, porque esto se explica a continuación: ?? Además, es probable que las personas vacunadas se sometan a pruebas con menos frecuencia que las personas no vacunadas, lo que puede subestimar aún más el número de casos entre las personas vacunadas.

El número total de turingios protegidos por la doble vacunación fue exactamente 1 millón 286 mil 828 personas a la medianoche. Este es un porcentaje para todo el estado del 60,7 por ciento de la población. Esto coloca a Turingia en la parte inferior de las clasificaciones estatales alemanas y solo socavada por los sajones vagos del polen. Sin embargo, no se ha establecido si el número de infecciones en Turingia es más alto que en otros lugares debido a la baja tasa de vacunación.

E incluso si ese fuera el caso, me gustaría recordarles el número de pacientes de cuidados intensivos: hay 14 (catorce). No en Nordhausen o Sondershausen, sino en todo el Estado Libre. Como ya sabemos, la tasa de ocupación de las camas de cuidados intensivos es nula en los dos grandes hospitales de las ciudades cubiertas. No hay ningún paciente allí por COVID-19 en la UCI o tiene que ser ventilado. Esta es una noticia tan buena como el hecho de que en Kyffhäuserkreis, por ejemplo, a pesar de casi 600 personas infectadas y al menos 800 contactos de residentes del área infectada, solo 19 son hospitalizados con cursos leves y moderados.

Es aún peor cuando dejan de funcionar las normas de higiene instaladas en lugares públicos, especialmente las normativas 2G y 3G. Dado que las personas vacunadas ya no necesitan hacerse la prueba, pero se puede demostrar que están infectadas, todo el sistema de protección comienza a fallar. Y así se trata de historias horripilantes como lo que sucedió en el Bayern de Múnich, donde el entrenador dos veces vacunado con corona aconsejó a un jugador sano que se vacunase. Incluso en ARD, tan recientemente como en el horario de máxima audiencia del domingo por la noche, se hizo la siguiente afirmación: “Aquellos que están vacunados se protegen a sí mismos primero. Incluso aquellos que han sido vacunados pueden infectar a otros”. (Sarah Wagenknecht).

La regulación 2G significa que el acceso a los eventos solo se otorga a personas que hayan sido vacunadas o desarraigadas. Por el contrario, se pueden prescindir de las reglas de protección contra infecciones, como el uso de una máscara o las reglas de distancia. Con el modelo 3G-plus, los pacientes vacunados y configurados tienen acceso a eventos, edificios o estadios, así como a personas que tienen una prueba de PCR negativa. La prueba rápida ordinaria de antígenos no es suficiente y la prueba de PCR cuesta unos 80 euros. Una persona no vacunada piensa detenidamente si quiere visitar un museo o un concierto de rock.

Concierto de rock profesional: el fin de semana pasado, un visitante vacunado dos veces probó la diversión en la entrada de un club en Sondershausen. Pronto se arrepintió, pues con su decisión positiva tuvo que empezar la cuarentena de inmediato y sin disfrutar del arte. Habría infectado a una gran cantidad de invitados esa noche sin quererlo ni siquiera darse cuenta. Sin embargo, no es una “condición” porque es asintomática y, por lo tanto, no se considera inmune.

¿Quizás todos deberían ser tratados y examinados nuevamente después de todo? Si una vacuna de ARNm pierde una parte significativa de su eficacia después de solo seis meses o falla con una nueva variante del virus, es probable que las vacunas actualmente aseguradas aparentemente sean más peligrosas para la comunidad que las personas no vacunadas excluidas.

Olaf Schulz