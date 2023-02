“El país está cerca de nosotros”: por eso miles de mujeres rusas dan a luz en Argentina

Durante los últimos seis meses, las autoridades argentinas han estado observando cómo mujeres rusas embarazadas ingresan al país y dan a luz todos los días. Muchos luego se van volando. ¿Hay una mafia en el trabajo? El Departamento de Justicia está lidiando con eso, e incluso los funcionarios estadounidenses están preguntando al respecto. Algunas mujeres tienen miedo.

El Año Nuevo comienza con emoción para Tatiana. La mujer de 36 años empaca su equipaje y su gato, deja su gran condominio en el centro de Moscú, se dirige al aeropuerto, aborda un avión a Estambul y luego vuela a través de África Occidental y el Atlántico Sur a Buenos Aires. Tatjana aparentemente está embarazada. Mientras muestra su pasaporte a los guardias fronterizos en el aeropuerto, decenas de rusos hacen fila con niños y mascotas, después de lo cual obtienen aspiradoras, bicicletas y ollas de la cinta transportadora de equipaje.

Tatjana tiene otro nombre pero prefiere permanecer en el anonimato por temor a posibles repercusiones. La abogada fue una de las miles de mujeres embarazadas que viajaron a Buenos Aires como turistas para dar a luz. El año pasado había 10.777 mujeres y un total de 22.200 rusos, dicen las autoridades. Habrá más este año. Solo en enero llegaron al país más de 4.500 mujeres rusas, cuatro veces más que en enero antes del inicio de la guerra en Ucrania. En las calles, parques y cafés de Buenos Aires, el ruso suele escucharse en las familias jóvenes.

Tatjana está esperando un bebé pronto. “Estuvimos firmemente en contra de la guerra desde el primer día”, explica, explicando la motivación de los dos para huir meses después. Quedó embarazada en el verano de 2022 y el 21 de septiembre, Putin anunció una movilización parcial para luchar en Ucrania. “A las tres horas decidimos volar a Argentina”, dice. Europa es muy cara. Su esposo, un desarrollador de software en formación de 31 años, se fue de inmediato. Se ocupó de los papeles y continuó hasta el nuevo año. “Queríamos tener un hijo sin correr el riesgo de que mi esposo fuera reclutado”.

El 24 de febrero, aniversario del inicio de la invasión de la lejana Europa, cientos de personas salieron a las calles de Buenos Aires contra la guerra. (Foto: AP)

Los dos eran dos de los cientos de miles de rusos que huyeron de su patria después de una movilización parcial. Ya en octubre debería haber subido a 700.000. En Argentina, algunos hospitales públicos ahora tienen letreros en ruso. Son parte del sistema de salud estatal para poblaciones que carecen de seguro integral y no pueden costear clínicas privadas. Nadie va a volver. Sin embargo, en principio, dicen, Tatiana y su esposo no querían aprovecharse de esto. Entonces, pagan $4,500 a una clínica privada con un médico que habla inglés para la atención y el parto. Tuvieron que juntar el dinero.

Messenger Telegram tiene varios grupos donde las personas interesadas pueden intercambiar información en ruso sobre un futuro vuelo o su nueva vida. “Nacido en Argentina” es un solo nombre con más de 5.000 miembros. Entre ellos está Tatiana. Es un país de inmigrantes y un lugar histórico donde ha venido gente de Europa. Los nacidos aquí también obtienen la ciudadanía. Los padres pueden solicitar la residencia permanente y obtener un pasaporte por su cuenta sin renunciar al que ya tienen. Pero durante una redada en el elegante distrito de Puerto Madero, los investigadores encontraron permisos de residencia permanente falsos en un apartamento. Se usaba para robar pases.

Sospecha de asociaciones mafiosas

Cuando los funcionarios fronterizos del Aeropuerto Internacional de Buenos Aires notaron un número inusualmente grande de mujeres embarazadas que les entregaban sus pasaportes el año pasado, comenzaron a interrogar formalmente a las mujeres. En más de 350 entrevistas, algunos dijeron que pagaron traductores, ayuda en la clínica, futuras solicitudes de residencia y pasaportes. Una de las agencias que brinda estos servicios se llama “RuArgentina”. Anuncia una honda de bebé en su pico como una cigüeña con pasaporte argentino: un pingüino. Una sola consulta comienza en 100 USD, todos los tipos de atención de “primera clase”, incluidos los permisos de residencia, cuestan al menos 15,000 USD.

Maxim Levoshin y su esposa Ekaterina Gordienko llegaron a la capital argentina en diciembre. El hijo que nació aquí se llamó Leo. (Foto: AP)

La mayoría de los rusos que llegan están casados ​​y en su mayoría son profesionales acaudalados de las industrias financiera y digital, las telecomunicaciones o viven de sus ahorros. Según los funcionarios de inmigración, el embarazo es irrelevante para que una persona obtenga permiso como turista. No hay visa especial si una mujer quiere dar a luz en el país. Es como si los oficiales estuvieran persiguiendo mujeres como todos los demás.

La Comisión ahora ha transferido el caso al Departamento de Justicia, que está investigando los antecedentes de la formación de asociaciones mafiosas. Alegato: La mayoría de ellos solo se preocupan por obtener un pasaporte, que se considera muy conveniente para viajar, pero no quieren vivir en el país. A los funcionarios les preocupa que el documento pueda ser mal utilizado y que otros países puedan bloquear las opciones de entrada para unos 46 millones de argentinos.

De los 22.200 rusos que ingresaron al país el año pasado, muchos volvieron a salir, incluidas 6.400 mujeres. Sólo 2400 solicitaron permiso de residencia. En cambio, muchos intentaron obtener pasaportes directamente. “No les interesa la ciudadanía para vivir aquí, vienen a tener hijos”, dijo Florencia Carignano, jefa del servicio de inmigración. La agencia “RuArgentina” anuncia que los titulares de cédulas argentinas no necesitan visa de viaje en 170 países del mundo. El propietario ya se ha defendido públicamente de las críticas: presta un servicio puramente legal. Hasta el momento, unas pocas decenas de mujeres rusas que han entrado en el país han recibido permisos de residencia permanente, ni una sola con ciudadanía o pasaporte.

Decepción en la investigación

No es fácil en estos momentos para una de las intérpretes que acompaña a las rusas embarazadas. Nacido en Rusia, vivió en Ucrania durante mucho tiempo y se mudó a Argentina hace varios años. Sin embargo, no quiere hablar de su trabajo para descartar repercusiones. “Las mujeres tienen miedo”, dice, explicando su negativa: “No quieren ser entrevistadas ni nombradas”. Puede tener algo que ver con el gobierno argentino, que no ha comentado quién podría estar amenazado debido a las investigaciones en curso.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. se comunicó con el tribunal federal argentino que conoce el caso. Estamos interesados ​​en los resultados. Los titulares de pasaportes argentinos pueden obtener una visa de residencia estadounidense por hasta 10 años. Según el titular del Ministerio de Justicia de Argentina, la solicitud de Estados Unidos muestra “preocupación” por los hechos. El Departamento de Seguridad Nacional cree que será importante para los funcionarios de inmigración de EE. UU.

Tatjana y su esposo están irritados y, a veces, frustrados por la repentina atención que se les presta a ellos y a otros rusos. Quieren quedarse en el país durante al menos tres años: “Nos encanta estar aquí. Nunca nos hemos encontrado con ninguna hostilidad”. Según las autoridades argentinas, son una minoría. Ambos quieren solicitar pasaporte y ciudadanía para su hijo. Ya han comenzado a aprender español en una escuela de idiomas. También pueden haber ido a Turquía o al sudeste asiático. Pero aquí, a 13.500 kilómetros de su tierra natal, se sienten más cerca de Europa.