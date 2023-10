El primer Apple Watch está obsoleto: aunque el reloj de 18.000 euros ya no se pueda reparar

El Apple Watch de primera generación ha quedado “obsoleto” por parte del fabricante desde el 30 de septiembre. Esto significa que no se seguirán proporcionando reparaciones, repuestos o dispositivos de reemplazo. Esto también se aplica al Apple Watch Edition en oro real lanzado en ese momento.

La información proviene de una nota interna que indica que macrumores Presente. Todos los modelos de Watch de 2015 ya no son elegibles para los servicios de soporte de Apple; Esto se aplica independientemente del material (aluminio, acero inoxidable, oro) o del tamaño del reloj (38 o 42 mm). El soporte de software finalizó en 2018 porque watchOS 5 ya no es compatible. No sólo ya no son compatibles los modelos del mercado masivo, sino que el costoso Apple Watch Edition tampoco sigue siendo compatible.

La versión de lujo ahora es una nota al margen.

Junto con el primer Apple Watch, en 2015 se anunciaron modelos con caja de oro de 18 quilates y se vieron en las muñecas de celebridades, entre otros. En el lanzamiento, el Watch Edition costaba entre 11.000 y 18.000 euros. El reloj dejó de fabricarse en serie al cabo de un año y, con la versión cerámica del Serie 2 por 1.449 euros, la versión de lujo se volvió mucho más asequible.

Pero especialmente en los inicios del Apple Watch, debería ser más que un simple gadget, sino un auténtico producto de estilo de vida de lujo. Esto también se reflejó en el proceso de compra con cita previa, que se diferenciaba de todos los productos anteriores. En la actualidad, Apple confía en la colaboración con el diseñador de lujo francés Hermès para sus versiones más caras del Apple Watch, lo que se refleja en las pulseras y esferas del reloj. Las pulseras también se pueden comprar individualmente.

¿Cuándo Apple discontinuará sus productos?

En Apple, un producto alcanza el estatus de “obsoleto” siete años después de finalizar sus ventas. Además de este caso, también existen los llamados productos heredados. “Estos son productos”Que no haya sido fabricado durante más de cinco años o menos de siete añosPor lo general, ya no hay reparaciones ni piezas de repuesto para estos productos, pero Apple enumera excepciones en su sitio web. Página de descripción general de productos descontinuados y obsoletos, que en el momento del informe aún no tenía un Apple Watch. Dependiendo de la legislación regional, el soporte puede durar más que el promedio.