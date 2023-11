Señor Kreber, hace un año existía una gran preocupación de que Alemania se quedara sin energía en invierno. Hoy esto ya no es un problema. ¿Nos tomamos las cosas demasiado a la ligera?

Marcos Thierer Editor del periódico económico Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Sin duda, Alemania está en mejor posición que hace un año: las instalaciones de almacenamiento de gas están llenas y hemos construido la infraestructura para importar gas licuado. Pero todavía no hemos llegado al punto en el que podamos sentirnos completamente seguros.

¿Dónde sigue viendo riesgos?

El gas producido únicamente a partir de instalaciones de almacenamiento no es suficiente. Para pasar el invierno se necesitan entregas adicionales continuas. En un invierno normal no debería haber ningún problema. Sin embargo, como no hay reservas en el sistema, pueden surgir situaciones críticas en inviernos muy fríos o en caso de que algún proveedor falle. El suministro energético de Alemania está al borde del abismo.