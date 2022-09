Entrevista con Frank Tellin: “Entiendo la frustración”

Hace un año, Frank Thelen lanzó su caja 10xDNA. Hasta ahora, las cosas no han ido como se esperaba. “Estoy convencido de que obtendremos buenos rendimientos en los próximos años”, dice el inversor en una entrevista. ntv.de habla con Thelen sobre los mercados irracionales, la financiación de empresas emergentes y lo que piensa su esposa sobre el rendimiento del fondo.

ntv.de: No te fue bien Su caja es 10xDNA. El fondo existe desde hace un año y ha perdido alrededor del 35 por ciento de su valor. Al principio, prometieron casi triplicar el dinero en cuatro u ocho años. ¿Sigue siendo esto válido?

Frank Tellin: Esas eran mis expectativas personales y me atengo a ellas. Puse diez millones de euros en el fondo. Mi esposa también es inversionista allí. El comienzo fue menos que ideal, coincidiendo con una liquidación histórica en las acciones en desarrollo. Además de las criptomonedas, nuestra cartera se compone al 100 % de estas acciones. Las empresas de rápido crecimiento son parte de nuestro ADN. Estoy convencido de que obtendremos buenos rendimientos en los próximos años.

¿Qué te hace tan optimista?

empresas y emprendedores. Basta con echar un vistazo a cómo están evolucionando las empresas de nuestra cartera. Este es un gran rendimiento general que no se refleja en absoluto en los precios de las acciones. En general, los datos fundamentales, como las cifras de ventas, los márgenes y los resultados de I+D, funcionan ligeramente mejor de lo que esperábamos.

¿Significa esto que el mercado está equivocado y reduce por completo el potencial de las empresas en las que ha invertido su fondo? Esto significa que incluso Tesla está infravalorado. ¿Sigues viendo realmente grandes oportunidades para el fabricante de automóviles electrónicos bien establecido mientras tanto?

definitivamente. De lo contrario, Tesla no sería parte de nuestra cartera y no sería nuestra posición más importante. Tesla no solo es el fabricante de automóviles más rentable del mundo y, en nuestra estimación, está en camino de convertirse en el fabricante de automóviles más grande del mundo. Tesla revolucionó la producción de automóviles y pudo producir más barato y más rápido que la competencia. Lo que Apple ha logrado a través del smartphone y Google con el buscador, Tesla lo puede lograr en el mercado automovilístico. Además, Tesla está en camino de convertirse en una empresa multitecnológica con el sector energético, plataformas de inteligencia artificial y sus propios chips. Así que todavía hay mucho margen para mejorar la valoración de la empresa.

El mercado no refleja eso.

El mercado no siempre es racional. Incluso en Amazon y Google, que se están desarrollando tan bien como emprendedores, el valor del mercado de valores se ha desplomado. El entorno macroeconómico cambiante se cita a menudo como una explicación…

…es decir, altas tasas de interés, alta inflación y débil desarrollo económico.

sí. Pero el entorno no explica realmente la evolución de los precios. Hay empresas de tecnología en las que no podemos explicar la calificación. Un ejemplo de ello es Baidu de China, que opera el motor de búsqueda líder allí, entre otras cosas.

¿De qué manera?

Sé que el entorno político y económico en China es difícil en este momento. Pero a pesar del altísimo gasto en I+D de Baidu, la relación precio-beneficio es de solo 13 para una empresa en desarrollo que desarrolla chips, inteligencia artificial y automóviles autónomos. No lo vemos como racional.

Invierta en su fondo a pequeños inversores que ahora, al menos en papel, han perdido mucho dinero. ¿Entiendes su frustración?

Sí, puedo entender eso. Puedo entender la ira por la pérdida de los libros. Lo que tengo poco entendimiento: Cuando los inversionistas venden. Entonces fue realmente desafortunado porque no nos comunicamos lo suficientemente bien sobre cómo funciona este producto. Hemos enfatizado repetidamente que este es un producto a largo plazo con alta volatilidad. O los inversores individuales tuvieron que vender porque necesitaban más liquidez de la prevista en el entorno actual. Entonces esto es lamentable. Este producto requiere paciencia. El propósito del fondo es servir como satélite en las carteras, como una especie de unidad de alta tecnología.

En este contexto, ¿no sería mejor si los inversores pusieran su dinero directamente en un ETF barato que sigue obstinadamente los índices? Los indicadores técnicos como el Nasdaq 100 han perdido mucho menos de su dinero.

La pregunta interesante es: ¿seguimos necesitando dinero gestionado activamente o los inversores pueden cubrirlo todo con ETF pasivos y ampliamente diversificados? Mi respuesta es: ambos tienen sentido y tienen un lugar en una cartera diversificada. Nuestro fondo tiene derecho a existir porque adopta un enfoque muy privado, con el que también nos comunicamos abiertamente. Con suerte, podemos evaluar las tecnologías disruptivas mejor que otras. Venimos del desarrollo de software y hemos desarrollado baterías y sistemas de almacenamiento de energía nosotros mismos con startups. Tenemos décadas de experiencia en el mundo real con las empresas disruptivas que hemos creado. Ahora tenemos que demostrar que podemos armar mejores carteras que los ETF. Creo que los gestores de fondos activos tienen un futuro brillante. Pero habrá menos que antes porque es muy difícil ganarle al mercado. Estoy convencido de que podemos hacerlo.

Usted mencionó a su esposa, quien también invirtió en el fondo. ¿Nunca has tenido que escuchar críticas durante la cena: Frank, la caja realmente no está funcionando muy bien?

He estado administrando una parte de los activos líquidos de mi esposa durante mucho tiempo. El fondo surgió de la idea de que trasladaría lo aprendido como inversor de capital riesgo al mercado público. Hasta ahora mi esposa ha estado muy contenta con las devoluciones. Las etapas del mercado como estas son simplemente parte de él. También hemos visto esto antes. Así que mi esposa está muy satisfecha.

Altas tasas de interés, alta inflación y una economía débil. El entorno de inicio se ha vuelto difícil, incluso en Alemania. En los días del dinero fácil, los inversionistas invirtieron grandes cantidades de dinero en nuevas empresas para financiar un crecimiento rápido, con la esperanza de que estas empresas eventualmente se volvieran lo suficientemente dominantes como para ser rentables. Los tiempos han cambiado. De repente, las nuevas empresas están bajo presión para controlar sus costos lo más rápido posible. En tu opinión, ¿se están muriendo las startups?

Esto no solo se aplica a las nuevas empresas. Ya estamos viendo la quiebra de empresas tradicionales también. Esta etapa incluye la desaparición de empresas.

¿Qué significa eso para su empresa Freigeist, que está invirtiendo en nuevas empresas?

Seguimos viendo la oportunidad y la necesidad de financiar mentes brillantes. Cada vez es más difícil recaudar dinero. Pero lo consideramos un deporte. Por ejemplo, ahora no solo trabajamos con capitalistas de riesgo, sino que nos acercamos cada vez más a empresarios exitosos que tienen efectivo y les preguntamos si les gustaría invertir. Otra startup o empresa podría dar más valor a ser más rentable más rápidamente que antes. Hay cambios, pero en general es bastante saludable.

Jan Junger habló con Frank Tellin