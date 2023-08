Esta es la razón por la que las picaduras de mosquitos pican tanto este año

Los mosquitos pican más este año después de períodos de fuertes lluvias, lo que provoca síntomas preocupantes. Además, los mosquitos tigre atormentan a las personas.

Este año, es probable que una cantidad inusualmente grande de mosquitos dificulte la vida de las personas. Ampollas rojas, picazón intensa e inflamación de la piel: después de la lluvia, el verano de 2023 trae no solo sol y calor, sino también una cantidad inusualmente alta de picaduras de insectos. Pero, ¿por qué los vampiros voladores nos atacan cada vez más este verano? Entre otras cosas, el clima tiene la culpa, según dos especialistas en una entrevista.

¿Por qué hay más picaduras de insectos este año?

La dermatóloga Daniela Kleiman de Zurich confirma que el cambio climático tiene un impacto significativo en el aumento de las picaduras de mosquitos: “El comienzo muy cálido del verano y las semanas lluviosas desde finales de junio crean las condiciones ideales para que los mosquitos se reproduzcan”, dice Kleiman. También notó, especialmente en su vida privada, que las mordeduras son más comunes. Sin embargo, hasta la fecha su práctica no ha sido superada.

Karin Hartmann, Jefa del Departamento de Alergología del Hospital Universitario de Basilea, también ve la causa en el cambio climático. Sin embargo, en principio, el aumento de las picaduras no se debe a que los insectos se hayan vuelto más agresivos, sino a su cantidad. Debido a las condiciones climáticas actuales, hay más mosquitos. Más mosquitos provocaron más picaduras, dijo Hartmann.

Ya en junio tras un periodo de fuertes lluvias en abril Las condiciones para la plaga de mosquitos eran perfectas. El cambio de días lluviosos a calurosos ayuda dramáticamente a las condiciones de reproducción. Según el Departamento de Parasitología de la Universidad de Zúrich. Las últimas semanas hasta principios de agosto también fueron húmedas y lluviosas, por lo que los expertos esperan nuevamente una gran cantidad de mosquitos.

¿Y el mosquito tigre?

Además de los conocidos mosquitos, otra especie de mosquito también caracteriza su territorio: “particularmente el mosquito tigre se ha difundido muchoHartmann dice: Picaduras de mosquito tigre asiático Desplazamiento doloroso y generalizado de nuestras especies domésticas. Además, el mosquito tigre, a diferencia del mosquito habitual, también está activo durante el día. Puede transmitir virus como Zika, chikungunya y dengue, dice Hartmann, pero aún no se han reportado infecciones en Suiza.

¿Por qué sufrimos más ahora?

Debido a la gran cantidad de picaduras oa los nuevos tipos de insectos, dice Kleiman, las personas pueden reaccionar de manera más sensible al veneno de los insectos que antes. En el caso del mosquito tigre en particular, el veneno que libera al ser picado desencadena reacciones más fuertes. Esto se debe a que el veneno del mosquito tigre no es reconocido por el sistema inmunológico de muchas personas que nunca antes han sido picadas y, por lo tanto, puede desencadenar fuertes reacciones inflamatorias.

Sin embargo, las reacciones en la piel también pueden ser causadas por mordeduras y picaduras de otros insectos: las picaduras de garrapatas o chinches pueden causar enrojecimiento, la picazón puede volverse más difícil y las áreas afectadas pueden inflamarse.

Según Hartmann, las avispas y las abejas también son un problema: “Cualquiera que sea picado por una avispa, una abeja, un abejorro o un avispón debe reaccionar rápidamente”, dice el alergólogo Hartmann. “Todavía hay muertes ahora debido a un shock anafiláctico”, agregó.

¿Qué puedo hacer con los síntomas?

En el caso de las avispas y las abejas, la situación es clara: cuando el aguijón se agranda y se expande Se suman síntomas como dificultad para respirar y problemas circulatorios.Se necesita acción inmediata. Hartmann recomienda que cualquier persona con alergias lleve consigo jeringas de adrenalina o pastillas antialérgicas, de lo contrario, debe acudir al médico lo antes posible.

Las picaduras de mosquitos también deben tratarse, especialmente si la picazón se vuelve insoportable o la hinchazón es insoportable. Recomendado para el tratamiento El dermatólogo Kleiman recomienda cremas a base de cortisona para aliviar los síntomas. Si no se siente bien, vomita, tiene problemas de circulación o tiene otras reacciones alérgicas en todo el cuerpo, debe consultar a un médico para tratar sus síntomas rápidamente.

Si la picazón es insoportable, una pluma de calor también puede ayudar ahora. Los curadores de picaduras de insectos reducen la picazón y el dolor en el sitio de la picadura. Ahora están disponibles para teléfonos inteligentes (consulte el cuadro a continuación).

Así funcionan los bolígrafos calefactores ¿Un bolígrafo térmico a través de un teléfono inteligente? Lo que en un principio parece un juego funciona muy bien. Un estudio realizado por el Instituto Fraunhofer de Medicina Traslacional y Farmacología mostró que ITMPLos bolígrafos calefactores para teléfonos inteligentes (en el caso del estudio “Heat It”) redujeron la picazón hasta en un 80 por ciento. Así es como funciona: conecte su lápiz térmico de iPhone o Android como un cargador y abra la aplicación respectiva. La duración se puede configurar allí, luego presione “iniciar” e inmediatamente presione el lápiz caliente en el teléfono inteligente. ahi esta. Estos bolígrafos térmicos para smartphones están disponibles en tiendas online por unos 50 €.

¿Cómo puedo protegerme?

Mejor no ser mordido en absoluto. Tanto Hartmann como Kleiman recomiendan medidas preventivas como llevar ropa larga, colocar mosquiteras en ventanas y puertas y evitar las fuentes de luz intensa por la noche.

Muchos repelentes de insectos están disponibles en las farmacias para rociar o aplicar cuando esté afuera. Los mosquiteros que enchufas en el enchufe de casa ayudan en el interior. te puede ayudar a ti tambien para cambiar el gel de ducha o el champú, Porque dependiendo del producto tiene una atracción mágica para los mosquitos. Todo ello también debería contribuir a reducir el número de picaduras de la actual plaga de mosquitos.