Falta una característica importante: una computadora todo en uno

Apple ha presentado un nuevo lápiz óptico para iPad que es más barato que el Apple Pencil 1 y el Pencil 2. No solo se conecta magnéticamente al iPad, sino que también ofrece un puerto USB-C. Sin embargo, falta la funcionalidad básica de los modelos anteriores.

En lugar de nuevos iPads, Apple anunció el “nuevo Apple Pencil” mediante un comunicado de prensa. No es el Apple Pencil de tercera generación, pero sí el Apple Pencil con puerto USB-C. La pluma comienza A principios de noviembre por 95 euros En Alemania se sitúa entre la primera y la segunda generación. Con descuento de educación cuesta 85 euros. El Apple Pencil (1ª generación) se vende oficialmente con adaptador USB-C por 119 euros Apple Pencil (segunda generación) 149 euros adeudados.

No hay punta de lápiz sensible a la presión

Debido al precio más bajo, al nuevo bolígrafo le faltan algunas características. En comparación con la primera generación, no hay sensibilidad a la presión; en cambio, como en el Pencil 2, hay una función de desplazamiento (solo iPad Pro) y Imán para fijación lateral a tableta. Sin la punta sensible a la presión, no puedes dibujar líneas más gruesas o más finas con más o menos presión. Este es el caso de algunos sustitutos del lápiz, por ejemplo bolígrafo logitech (~55€), tampoco se muestra.

Nunca más pierdas la tapa de tu lápiz

A diferencia del primer Apple Pencil, parece que la tapa en el extremo del lápiz no se puede quitar, solo mover. Y ahora se sienta detrás de él. USB-C en lugar de Lightning. En los iPads más nuevos, el nuevo Pencil se puede cargar sin adaptador. La carga magnética en el lateral de los iPad compatibles es para el Apple Pencil 2.

El Apple Pencil (USB-C) simplemente completa la gama de accesorios de Apple para iPad. Sin embargo, la nomenclatura probablemente causará confusión y los compradores tendrán que mirar más de cerca para ver qué Apple Pencil se adapta mejor a su iPad. El nuevo lápiz es más adecuado para el iPad normal (décima generación).

