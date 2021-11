Ferrari Daytona SP3 (2022) tiene la serie de motores más potente de la marca hasta la fecha

Ferrari

tercer modelo. En Monza SP1 y Monza SP2

Ahora sigue el Daytona SP3. Bella Machina rinde homenaje al 330 P3 / 4 que ganó las legendarias 24 Horas de Daytona en 1967.

citas históricas

El Daytona SP3 no tiene mucho en común con su modelo histórico. Solo el parabrisas envolvente, el techo Targa extraíble y los espejos retrovisores en los guardabarros delanteros recuerdan al 330 P3 / 4. El Daytona SP3 también tiene faros con cubiertas superiores móviles. El 330 P3 / 4 tenía faros emergentes; hoy en día ya no están permitidos.

Aerodinámica avanzada

En el caso del recién llegado, el diseño estaba sujeto a la aerodinámica. Se dibuja en consecuencia bruscamente. Además del frente profundo con faros LED estrechos y el divisor inferior que se extiende hacia adelante, la vista lateral amplia es llamativa. Esto se debe principalmente a los conductos de aire en las puertas de mariposa. Dirigen el viento hacia las tomas de aire traseras para enfriar el motor. Hay chimeneas especiales en la parte inferior de la carrocería que extraen aire a baja presión, lo que garantiza que el Daytona SP3 se adhiera literalmente a la carretera. La parte trasera presenta una franja de luz continua extremadamente estrecha y una salida de aire debajo. Este último se extiende casi por completo por encima de la popa. El sistema de escape de dos tubos está ubicado encima del difusor de aire inferior.

Líder

Cuando se trata de conducir, el Daytona SP3 usa el modelo presentado en mayo 812 competencia

El cilindro sin succión de doce cilindros y 6,5 litros albergaba muchos componentes de alta tecnología de la Fórmula 1. Aquí, sin embargo, el motor genera 10 CV más, lo que lo convierte en el motor de combustión en serie más potente que jamás haya construido Ferrari. gracias a él 840 CV Y 697 nanómetro El Polid, que pesa solo 1485 kilogramos, se libera por sí solo al par 2,85 segundos De cero a 100 km / h. Y lo más impresionante: el Marca de 200 km / h Cae después de una sola vez 7,4 segundos. Ferrari da máxima velocidad a un vehículo de tracción trasera Más de 340 km / h en un. Si quita las marchas por completo, la transmisión de doble embrague de 7 velocidades solo cambia a la siguiente marcha a 9500 (!)

Procesando

Por agilidad de manejo, además del peso más ligero antes mencionado, que se logra a través de varios componentes compuestos ligeros y chasis de fibra de carbono, distribución de peso del 44 (delantero) al 56 por ciento y P Zero Corsa especialmente mezclado por Pirelli para neumáticos El Daytona de alto rendimiento SP3 tiene unas dimensiones de 265/30 ZR20 (delantero) y 345/30 ZR21 (trasero). Detrás de las llantas de cinco radios hay discos de freno cerámicos de 398 mm o 380 mm. Además, Ferrari equipa el biplaza con la última generación del sistema de propulsión (SSC 6.1). Esto no solo permite una deriva controlada, sino que también garantiza una mejor tracción y una mayor estabilidad en las curvas, según los ingenieros. La tecnología innovadora mantiene el coche en la trayectoria perfecta gracias a las intervenciones de frenado automático que el conductor no siente. Si lo desea, los asistentes vigilantes pueden desactivarse por completo. Sin embargo, en los programas de conducción “Carrera” y “CT-Off”, debe saber exactamente lo que está haciendo.

espacio interior

Con sus asientos continuos, la cabina se parece más a un coche de carreras que a un atleta callejero. El panel de instrumentos digital es ligeramente curvado, mide 16 pulgadas y proporciona al conductor toda la información relevante. El tacómetro se muestra con un fondo amarillo prominente en el centro. Volante multifunción incluido Manitino (control giratorio rojo para los modos de conducción) y las diversas superficies táctiles, a través de las cuales se controlan muchas funciones (incluidos los indicadores), es ahora una tradición de Ferrari. Solo hay unos pocos interruptores y tres interruptores de control deslizante en la consola central estrecha. El aire acondicionado se controla a través de un área táctil separada en el área inferior del panel de instrumentos.

Disponibilidad

Según Ferrari, la producción del Daytona SP3 debería comenzar pronto. No se reveló cuántas unidades de Bolide se construirían y cuánto costaría. Es posible que la miniserie se haya agotado antes de su presentación oficial. Aquí, los mejores clientes de la empresa siempre tienen una oportunidad por adelantado. Para dirigir: el piloto de Fórmula 1 Max Verstappten, que actualmente lucha por el campeonato mundial con el equipo Red Bull, debería ser Pagaron 1,6 millones de euros por Monza SP2

