QuintoHace diez años, los físicos pudieron celebrar un avance científico. El 4 de julio de 2012, en el abarrotado auditorio de Ginebra Centro de Investigación CERN por el descubrimiento de la llamada partícula de Higgs.

Miles de interesados ​​de todo el mundo siguieron a los ponentes sobre las experiencias a través de videoconferencias atlas Y el CMSpor lo que la existencia hipotética de la partícula puede probarse durante décadas independientemente unas de otras.

También es posible que el gran interés público en esta investigación fundamental de la física tenga que ver con el hecho de que la partícula de Higgs a menudo se conoce como la “partícula de Dios”. Este término común va al físico. León Max Lederman Una vez más, que escribió un libro sobre la “partícula temida”.

¿Por qué el Higgs se convirtió en una partícula de Dios?

Lo estaba usando para describir su “naturaleza vil y los inconvenientes que causa”. Y experimentos para buscar la partícula de Higgs en el acelerador de partículas más grande del mundo, que es LHC (“Large Hadron Collider”) fue realmente muy complejo.

Fabiola Gianotti de Atlas Experience y Joe Incandella de CMS Experience el 4 de julio de 2012 en el CERN. Fuente: Foto Alianza / d

Luego, el editor del libro de Lederman acortó el término a “partícula de Dios”. Aunque la partícula de Higgs es de gran importancia para la estructura teórica de la física, no tiene nada que ver con cosas religiosas o espirituales, como bien sabe Dios.

El 30 de junio de 2022, los físicos celebrarán el décimo aniversario de la partícula de Higgs con un simposio científico en el CERN, tal como lo hacen los físicos. Se tratará menos de mirar hacia atrás y más de mirar hacia adelante.

¿Dónde está la supersimetría?

También está la inquietante pregunta de si todavía se pueden descubrir objetos de gran interés científico utilizando el LHC. En cualquier caso, no ha habido descubrimientos revolucionarios en el LHC desde la explosión de 2012.

En particular, no tuvo éxito, y esta era la gran esperanza de muchos físicos, la prueba de la teoría. supersimetría existir. Sería una extensión concebible de la anterior. Forma estándar En física de partículas, es obvio que no se puede describir toda la realidad. Tiene un punto ciego para la gravedad y la misteriosa materia oscura.

El bucle de 27 kilómetros del acelerador de partículas del LHC y, por lo tanto, la energía alcanzable con la que las partículas se disparan entre sí, puede ser demasiado pequeño para obtener nuevos conocimientos científicos en este momento.

Entonces este campo de investigación murió.

La primera fase operativa del LHC fue de 2010 a 2013 y la segunda de 2015 a 2018. Su tercera campaña de medición de tres años comenzará este año. Sea como sea, será un momento apasionante para los investigadores y el físico Juan Collid Von Universidad de Chicago En resumen: “Si no se encuentra nada en estos tres años, esta área de investigación está muerta”.

A la luz de los importantes desafíos financieros que enfrentan actualmente los países europeos, será dudoso, incluso si hay otro éxito científico, si los fondos estarán disponibles para construir el próximo y más grande acelerador de partículas.

Mientras tanto, hay planes ambiciosos en China, donde el objetivo es construir el acelerador de partículas más grande del mundo. Debería tener una circunferencia de 100 km y poder generar una energía correspondientemente mayor. Por lo tanto, es posible que la nueva física que va más allá del modelo estándar se descubra en el Lejano Oriente en lugar de en Europa.