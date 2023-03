Green Shift firma un acuerdo de compra para adquirir una participación del 25% en Bamba Litio SA, una empresa de exploración privada que realiza prospecciones de depósitos de litio de roca dura en Argentina, Swiss Resource Capital AG, comunicado de prensa

O esohttps://www.commodity-tv.com/play/green-shift-commodities-advancing-uranium-project-and-closing-on-acquisition-of-lithium-project/Me complace anunciar que la empresa se ha fusionado con New Peak Metals Limited (“”).) (ASX: NPM) celebró un acuerdo definitivo (el “‘) para adquirir (el ‘‘) 25% de participación en Pampa Litio SA (‘) firmado. Pampa Litio es una empresa argentina de propiedad privada que explora pegmatitas que contienen espodumeno de roca dura en las Sierras Pambinas del centro de Argentina.

De conformidad con un acuerdo de fecha 22 de marzo de 2023, GCOM acordó vender a GCOM su participación del 25% en Pampa Litio por $150,000 y 535,714 acciones ordinarias de GCOM en efectivo.Acciones ordinarias‘) sujeto a la opción de la Compañía, bajo ciertas circunstancias, de pagar $75,000 en efectivo en lugar de la emisión de acciones ordinarias. Las acciones ordinarias se ofrecerán a un precio establecido de $ 0,14 por acción, que es el precio de negociación promedio ponderado del mercado de valores de 7 días en TSX Venture Exchange (“TSXV‘) acciones ordinarias negociadas hasta el día anterior a la firma del contrato. La finalización de la adquisición está sujeta a la aprobación de la Comisión de Valores de TSXV y ciertas condiciones de cierre habituales en dicha transacción.

Cualquier acción ordinaria emitida en relación con la adquisición estará sujeta a un período de tenencia de cuatro meses más un día a partir de la fecha de emisión. No hay honorarios de buscadores asociados con la adquisición y el nuevo pico opera en condiciones de plena competencia en relación con la empresa.

Pampa Litio fue desarrollado por geólogos argentinos que exploraron pegmatitas con litio en rocas duras, principalmente en la provincia de San Luis, donde se han documentado ocurrencias históricas de pegmatitas con litio. New Peak Pampa ha adquirido participaciones en las ofertas de exploración mineral de Litio y ha completado varios proyectos de exploración en etapa inicial. GCOM está celebrando este acuerdo específicamente para realizar actividades de exploración relevantes en la región prospectiva.

A la fecha, Pampa Liteo ha solicitado cuatro licencias de exploración por un total de 34.300 hectáreas en la provincia de San Luis, Argentina. La cadena montañosa Sierras Pambinas contiene numerosas pegmatitas graníticas con recursos minerales históricamente probados que se han extraído durante los últimos 90 años y contienen la mayoría de los depósitos de feldespato, cuarzo, mica, berilio, tungsteno, litio, tantalio y rubidio producidos en Argentina.

Trumbull Fisher, CEO y director, dice: “Luego de la reciente adquisición del proyecto Río Negro, nos complace anunciar esta transacción que le da a GCOM acceso a un segundo proyecto de litio de roca dura en Argentina. Argentina es conocida como uno de los principales productores de sal de litio, pero sus depósitos potenciales de litio en roca dura son limitados. Pero gracias a las recientes ganancias estelares en Australia, Canadá y Brasil, los depósitos de litio de roca dura ahora están ganando popularidad entre los inversores, y por una buena razón. Argentina tiene un potencial considerable para yacimientos de litio en rocas duras y no ha sido desarrollado hasta la fecha. Ahora, con un segundo proyecto en nuestra cartera y un equipo geológico dedicado en el país con décadas de experiencia en la exploración de litio en roca dura, creemos que GCOM está bien posicionado como pionero en Argentina. Estamos entusiasmados con el potencial de ambos proyectos.

persona elegible

La información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa fue preparada por Peter Mullens (FAusIMM), director ejecutivo de la empresa, quien es una “persona calificada” según se define en el Instrumento Nacional 43-101. Normas de Divulgación para Proyectos Minerales” Verificado y aprobado.

Acerca de Green Shift Commodities Ltd

Green Shift Commodities Ltd. Se centra en la investigación y el desarrollo de las materias primas necesarias para lograr la descarbonización y los objetivos de cero emisiones netas.

La empresa desarrolla el yacimiento de Berlín en Colombia. Además del uranio para energía nuclear limpia, el depósito de Berlín también contiene materias primas para baterías como níquel, fosfato y vanadio. El fosfato es un componente clave en las baterías de ferrofosfato de iones de litio (“LFP”) utilizadas por un número creciente de fabricantes de vehículos eléctricos. El níquel es un componente de varias baterías de iones de litio, mientras que el vanadio es un elemento utilizado en las baterías de flujo redox de vanadio. . El neodimio, uno de los elementos de tierras raras del depósito de Berlín, es un componente clave de los potentes imanes que se utilizan para aumentar la eficiencia de los motores eléctricos y los generadores eólicos.

La compañía adquirió recientemente el proyecto de todo el distrito Río Negro en Argentina. El proyecto representa una oportunidad emocionante para desarrollar el potencial de 500 000 hectáreas de tierra que se sabe que contienen ocurrencias de pegmatita de litio de roca dura, descubiertas por primera vez en la década de 1960, pero sin explorar desde entonces.

Para mas informacion contacte:

Trumbull Fisher, director ejecutivo, Green Shift Commodities Ltd.

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: (416) 917-5847

En Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Stager

[email protected]

www.resource-capital.ch

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene ciertas “declaraciones prospectivas”. Las declaraciones prospectivas son declaraciones puramente históricas, incluidas las declaraciones relacionadas con creencias, planes, expectativas o intenciones para el futuro. Esto incluye, sin limitación, adquisiciones, aprobación de TSXV y otras actividades, eventos o desarrollos que puedan ocurrir en el futuro. Estas declaraciones se basan en los siguientes supuestos: (i) la capacidad de obtener resultados positivos del trabajo experimental; (ii) los resultados reales de nuestra exploración, objetivos de recursos, pruebas metalúrgicas, estudios económicos y actividades de desarrollo continuarán siendo positivos y procederán según lo planeado; (iii) se obtendrán las aprobaciones regulatorias y gubernamentales necesarias de manera oportuna y en términos aceptables para la transición verde; (iv) condiciones favorables de mercado económico, político e industrial; y (v) los mercados financieros y los mercados de uranio, materias primas para baterías y tierras raras seguirán fortaleciéndose. Dichas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados, el desempeño o los desarrollos reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones, incluidos, entre otros: (1) cambios en las condiciones generales económicas y del mercado financiero, (2) cambios en la demanda y los precios de los minerales, (3) (4) litigios, desarrollos regulatorios y legislativos, aprobaciones regulatorias y cambios en las regulaciones ambientales, apoyo comunitario y el entorno político y económico; (5) resultados de investigación, Estimaciones de recursos, desarrollo potencial de recursos, resultados futuros de pruebas metalúrgicas relacionados con incertidumbres inherentes y cambios en los parámetros del proyecto a medida que se desarrollan proyectos de naturaleza especulativa, (6) desarrollos competitivos, (7) disponibilidad futura de financiamiento, (8) COVI en el negocio de la Compañía. el impacto de D-19, (8) el impacto de COVID-19 en el negocio de la Compañía, los mercados de capital, los precios de los productos básicos, las regulaciones laborales, las interrupciones en la cadena de suministro y las restricciones de viaje nacionales e internacionales, (9) los riesgos de inspección y otros factores más allá de Green’s cambio de control, incluidos los factores discutidos incluyen, entre otros, el impacto de COVID-19. Sección “Factores de Riesgo” de la discusión y análisis de nuestra administración por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 con fecha 2 de mayo de 2022 y otros documentos públicos presentados en SEDAR www.sedar.com Ellos existen. Las suposiciones utilizadas en la preparación de esta información, aunque se creía que eran razonables en el momento de la preparación, pueden resultar incorrectas y se advierte a los lectores que no confíen en las declaraciones prospectivas. Green Shift Commodities Ltd. Salvo que lo exija la ley, no hay obligación de actualizar esta información.

Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios regulatorios (tal como se define en las políticas de TSX Venture Exchange) asumen responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado de prensa.

El texto original es la versión oficial, autorizada y legal en la que se publicó el texto original (generalmente en inglés). Esta traducción se agrega para una mejor comprensión. La versión en alemán puede ser abreviada o condensada. No se asume ninguna responsabilidad por el contenido, corrección, adecuación o exactitud de esta traducción. Desde el punto de vista del traductor, ¡no se recomienda comprar o vender el informe! Ver el mensaje original en inglés www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ O en el sitio web de la empresa!