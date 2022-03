Guerra en Ucrania: Gestor de fondos de cobertura: El precio del petróleo podría alcanzar los 200 dólares este año – Bajas posibilidades para el petróleo ruso | Boletin informativo

Materias primas en este artículo.

El mercado del petróleo ha estado tenso desde el comienzo de la guerra.

La reducción de la demanda puede compensar el déficit

precio objetivo alcista

La guerra en Ucrania provoca movimiento en el mercado petrolero

Después de que Rusia invadiera Ucrania el 24 de febrero, el precio del petróleo inicialmente aumentó considerablemente. Existía un gran temor de que la entrega de materias primas rusas fracasara como consecuencia de las sanciones impuestas a la guerra de agresión y de que hubiera escasez en Europa y Estados Unidos. Rusia es uno de los mayores productores de crudo del mundo. Mientras que el precio del barril de WTI ha subido hasta 123,70 dólares en las últimas semanas, el Brent ha llegado a costar 127,98 dólares desde el comienzo de la guerra. Aunque el precio del petróleo ha vuelto a caer algo recientemente, todavía se encuentra en un nivel alto. La tensión ha planteado la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia. Según la agencia de noticias alemana, la Unión Europea podría dejar de importar petróleo ruso. Sin embargo, no parece que se haya llegado a un acuerdo en toda la UE sobre este punto, ya que Alemania se negó recientemente a imponer una prohibición total a las importaciones de petróleo. Estados Unidos y Gran Bretaña ya han cortado el suministro de petróleo de Rusia.

Gestor de fondos de cobertura: los envíos de petróleo ruso fracasarán

Sin embargo, el gestor de fondos de cobertura Pierre Andorand ve el otro extremo del camino. Según “MarketWatch”, el fundador de la firma de inversión Andurand Capital Management apostó previamente a que el precio del petróleo caería al rojo, lo que ya sucedió en la primavera de 2020 a raíz de la caída de Corona, pero el objetivo del experto del mercado el precio es ahora significativamente más optimista. Como Andurand explicó recientemente en el podcast “Odd Lots” de Bloomberg, actualmente no se asume que el petróleo de Rusia se suministrará a Europa y Estados Unidos en el futuro, sin importar cuán rápido Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo. “Para mí, no se trata solo de un alto el fuego, creo que las sanciones contra Rusia se mantendrán hasta que Occidente sienta que puede confiar en ellos y que no atacarán a otro vecino después de unos meses o atacarán a los países de la OTAN”. dijo el periódico. Inversor de podcasts. “Quiero decir, no puedes negociar de repente por miedo a los ataques nucleares y al uso de armas químicas y biológicas y devolverles el dinero”. Como resultado, Andurand espera que el petróleo ruso desaparezca de los mercados occidentales.



El precio del petróleo aún podría subir a $ 200 este año

Sin embargo, los países occidentales no pueden reemplazar fácilmente los suministros de petróleo perdidos. Según estimaciones del administrador de fondos de cobertura, se podrían retirar alrededor de 4 millones de barriles de petróleo de los suministros rusos, y los estados del Golfo podrían reemplazar alrededor de 1,5 millones de barriles. El resto de los equipos deberán proceder de las reservas de los países occidentales, que deberán agotarse al cabo de dos años y medio. También es poco probable que los productores de petróleo de esquisto bituminoso y algunos miembros de la OPEP puedan aumentar su capacidad de producción muy rápidamente. Según Andurand, la situación en el mercado petrolero podría mejorar si la demanda de materias primas disminuye debido a los precios más altos. Un observador del mercado cree que el precio del petróleo a $200 será realista este año. “Para tener el mismo impacto en la economía que el alto precio de 2008 cuando era de $150, ahora puede estar más cerca de los $250”, explicó el experto.



Los impuestos más altos pueden aliviar un poco la escasez.

A los pocos días de aparecer en el podcast de Bloomberg, el fundador de Andurand Capital volvió a comentar en su cuenta de Twitter sobre posibles sanciones petroleras contra Rusia. “Una solución simple es un impuesto del 100% sobre el petróleo ruso importado por países europeos. De esta manera, aquellos que puedan comprarán barriles de reemplazo u ofrecerán petróleo ruso con un descuento del 50%”, escribió Andurand en el SMS.



Oferta 45% de descuento. Países como Alemania, que se han vuelto tan dependientes del petróleo ruso, terminarán pagando más, y es justo que paguen por los errores del pasado en lugar de mantener a Europa como rehén. Todavía puede haber escasez, pero esto puede 2/ – Pierre Andurand 🇺🇦🌻🇫🇷🇪🇺 (AndurandPierre) 21 de marzo de 2022

“Países como Alemania, que se han vuelto tan dependientes del petróleo ruso, terminarán pagando más, y es justo pagar por los errores del pasado en lugar de mantener a Europa como rehén”. Aunque el experto pronosticó que los suministros de petróleo aún son insuficientes, la liberación de reservas estratégicas y la reducción de la demanda y el suministro de los países del Golfo podrían compensar el déficit.



Cuenta de depósito en garantía para la reconstrucción de Ucrania

Además, el administrador de fondos de cobertura sugirió que los países europeos paguen el 30 por ciento del precio de los envíos de petróleo a Rusia, y que el 70 por ciento restante vaya a una cuenta de depósito en garantía a la que el gobierno ruso puede acceder solo en caso de un giro en la guerra de Ucrania. . “Los fondos congelados del banco central, las personas sancionadas y las garantías se utilizarán para reconstruir Ucrania”, dijo Andurand. Después de eso, los fondos restantes de la cuenta fluirán a Rusia si el gobierno ruso muestra un comportamiento responsable.



Según el Financial Times, el Andurand Commodity Booster Fund discrecional aumentó alrededor del 109 por ciento entre principios de año y principios de marzo, ya que el inversor apostó por precios más altos de las materias primas. En general, la firma de inversión administrará alrededor de $ 1.1 mil millones.

