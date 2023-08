Guild Wars 2: Se ha jugado la nueva expansión Secrets of the Obscure

End of Dragons se lanzó en 2022 y para mí fue la expansión con la mejor historia hasta la fecha. No puedo decir nada sobre la nueva historia, pero puedo decir sobre la estructura general de Mystery Secrets. Esto me hace muy feliz.

Me gustan los nuevos eventos mundiales, me gustan las modificaciones de rascacielos y creo que los efectos son una buena adición. Sin embargo, lo más destacado son las nuevas peleas de jefes y la Bóveda del Mago. Para mí, los jefes de ArenaNet se relacionan a la perfección con Harvest Temple, que me gustó mucho. Tanto la dificultad como las imágenes son convincentes.

Por otro lado, Wizard’s Vault reemplaza los aburridos logros diarios y ahora hay grandes recompensas para ganar. Además, habrá una serie de nuevas opciones de construcción en el futuro, que han sido muy breves como tema, especialmente en los años 2018 a 2022.

Sin embargo, las regiones dejan un regusto a viejo. Incluso en End of Dragons, no me impresionó la óptica. Mis aspectos más destacados hasta ahora son las regiones de nieve y Ashkelon. Tampoco se puede encontrar aquí y en su lugar hay más junglas (el juego base, Heart of Thorns) y nuevamente jade. En general, no hay un tema visual al que aferrarse la expansión, lo cual es desafortunado.

Sin embargo, mi hype se encendió. Si una expansión de este calibre sale cada 12-18 meses en el futuro, Guild Wars 2 seguirá funcionando con éxito durante mucho tiempo.