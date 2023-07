Harald Glöckler: un estallido emocional después de una llamada telefónica

Cuando Harald llama al hombre de su antiguo corazón, el equipo de cámara de “Herr Glöckler sucht das Glück” tiene que esperar afuera. “Quiero mantener esto en privado”.Según el pomposo diseñador. Concepto. Pero cuando regresó poco después, Harald estaba completamente molesto. El rey de la moda agita frenéticamente las manos y escolta a su escuadrón hasta la puerta principal, con los zapatos volando justo detrás de él. Solo la perra “Billie King” puede quedarse.

Esta acción muestra claramente que la llamada telefónica está causando que las emociones de Harald se desborden. ¿Y cómo entendió Dieter que su esposo quería disolver la sociedad? “Así que no estaba feliz”.explica el diseñador. Sin embargo, por qué Harald no quiere cortar completamente el contacto, también nos lo dice en la parte superior del video. Por cierto, el equipo de cámara puede volver de nuevo…

RTLZWEI mostrará What Else Happens in Harald Glöckler’s Life el miércoles 12 de julio a las 8:15 p. m. en “Harald Glööckler sucht das Glück”, y ahora en RTL+. (ong)