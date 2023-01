Investor Pro: Berkshire Hathaway de Warren Buffett vence al mercado: lo que el inversor estrella hizo mejor en 2022 | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo Forex en este artículo índices en este artículo

• Berkshire Hathaway superó al mercado en general en 2022

• Buffett con inversiones en aceite y papas fritas

• Evite las criptomonedas

Las acciones del conglomerado Berkshire Hathaway de Buffett terminaron 2022 en verde. Con un aumento del 3,31 por ciento, el certificado de acciones fue una de las pocas inversiones en el mercado que logró terminar con una nota positiva el turbulento mercado de valores de 2022. Mientras tanto, las cosas no han ido tan bien para el mercado en general: el S&P 500 ha perdido casi un 20 por ciento en el último año, el índice líder de EE. ha perdido más de un tercio de su valor.



Muchos factores adversos en 2022

Ha habido muchos vientos en contra en los mercados. La alta inflación, a la que los reguladores monetarios se han enfrentado con medidas de política monetaria en todo el mundo, ha provocado enormes costes para muchas empresas. Este efecto se vio reforzado por más interrupciones en las cadenas de suministro, ya que la pandemia de COVID todavía se estaba haciendo sentir. Al mismo tiempo, el aumento de las tasas generales ha dificultado el financiamiento para muchas empresas; las empresas en crecimiento en el sector de la tecnología se han visto particularmente afectadas. Esto ya se ha reflejado en los números de muchas empresas en 2022, seguido de las perspectivas inciertas y, a veces, pesimistas para el desarrollo comercial futuro. Los inversores reaccionaron con mayor incertidumbre y menor apetito por el riesgo, lo que se reflejó en precios más bajos.

A esto se suman los acontecimientos geopolíticos, en particular la guerra de agresión rusa en la vecina Ucrania. La estructura de la oferta y la demanda se ha visto gravemente perturbada, especialmente en el sector de las materias primas, además de aumentar los precios al consumidor en todo el mundo.



Lo que ha hecho Buffett es mejor que el resto del mercado

Los factores estresantes fueron los mismos para todos los inversores, incluido el inversor estrella Warren Buffett. Sin embargo, el Oráculo de Omaha no solo logró mantener sus pérdidas bajo control en un año con pérdidas masivas, sino que terminó 2022 en territorio positivo. Su credo, que lo acompañó como inversionista a largo plazo durante décadas, también lo ayudó: “Sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos”. Si bien muchos inversores vendieron sus inversiones y se abstuvieron de ingresar al mercado, Buffett realizó adquisiciones en 2022.

Adquisiciones en el sector petrolero y apuesta por los gigantes de gran consumo

El año pasado, Berkshire Hathaway se convirtió en el mayor accionista de Occidental Petroleum. Buffett ha aumentado la participación de su firma de inversión en la compañía petrolera a través de múltiples compras durante el año pasado y, al final del tercer trimestre, la compañía tenedora poseía 194,351,650 acciones de Occidental Petroleum, por un valor de $11,943 mil millones en ese momento. Esto movió la participación en la compañía petrolera al número 6 de las mayores participaciones de Buffett.



Con Chevron, Buffett también tenía otras acciones petroleras en su cartera, y aquí, también, el inversionista estrella aumentó su participación en 2022 y poseía 165,359,318 acciones de Chevron por un valor aproximado de $23,757 mil millones a fines de septiembre.



Al mismo tiempo, muchas de las acciones de Buffett se han comportado muy por encima de la media en el último año: con Coca-Cola o Kraft-Heinz, el inversor lleva años centrándose en empresas de bienes de consumo, que recientemente han mostrado claros signos de recuperación y han gestionado para terminar el año con una ganancia. .



Compras de ganga realizadas

También sorprendió al inversionista estrella en 2022 al ingresar a Taiwan Semiconductor Corporation (TSMC). El inversionista aprovechó la caída del precio y compró alrededor de 60 millones de recibos de depósito estadounidenses del grupo con sede en Taiwán en noviembre. Su entrada en la industria de los chips no fue un accidente, ya que Buffett no suele tener una gran debilidad por las acciones tecnológicas. Sin embargo, Buffett ve claramente que el conjunto de chips está infravalorado y el hecho de que los inversores recientemente hayan tendido a evitar Taiwán como región de inversión muestra su instinto para las acciones de valor. Para Buffett, lo que está en juego geopolíticamente en la región no parece alarmantemente alto, a pesar de los conflictos en curso entre China y Taiwán.



Además, las perspectivas para la industria de los chips son buenas: es probable que la demanda de casi todos los sectores industriales continúe aumentando en los próximos años, incluso si la grave escasez de chips se ha aliviado un poco recientemente.



Además de Taiwan Semiconductor, Warren Buffett también recompró acciones de su propia empresa en 2022, respaldando así el precio de las acciones de Berkshire Hathaway. Esto también muestra su confianza en el desarrollo del conglomerado y también refleja la evaluación relativamente menos negativa de Buffett sobre las perspectivas económicas.



Renunciar a la criptomoneda

Warren Buffett no es amigo de la criptomoneda Bitcoin & Co. En consecuencia, no mantuvo ni realizó ninguna inversión en este sector. Esto fue especialmente bueno para él en 2022, porque el mercado de criptomonedas ha perdido valor significativamente en el cuarto trimestre con la caída de Terra/Luna cosmos, la quiebra del prestamista de criptomonedas Celsius, la agitación que rodea a Voyager Digital y, por último, pero no menos importante. La sorprendente quiebra del intercambio de criptomonedas FTX. Los inversores buscan y encuentran cada vez más activos de menor riesgo en la cartera de Buffett, que incluye empresas de bienes de consumo y otras acciones de valor.



El propio Buffett recomienda los fondos indexados

Aunque el viejo gurú Warren Buffett pudo superar al mercado en varias métricas en 2022, él mismo siempre aconsejó a los inversores que usaran una estrategia diferente en el pasado, es decir, invertir en un fondo indexado ampliamente diversificado. Para demostrar cuán confiado está en su propio consejo, Buffett hizo una apuesta en 2007, que ganó espectacularmente. En 2022, por supuesto, un ETF en el S&P 500 no haría felices a los inversionistas, pero a largo plazo, Buffett generalmente ve fondos indexados en el futuro: la apuesta se ha prolongado durante diez años.

redacción de finanzen.net

