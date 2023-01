Presentamos el VW ID.7: un coche eléctrico en el segmento de lujo



Hacía unos años que Volkswagen no tenía en su gama una berlina superior al Passat. El Volkswagen Phaeton fue subestimado a lo largo de su producción y las cifras de ventas no cumplieron con las expectativas. Con el motor a batería VW ID.7, Volkswagen está haciendo un nuevo intento en la dirección del segmento de lujo. También queda claro cuánto durará el kit de construcción eléctrica modular. VW muestra un prototipo camuflado en el CES de Las Vegas.

Con casi cinco metros de largo, el VW ID.7 se eleva sobre el Passat en unos 20 centímetros. Es tan largo como el Mercedes EQE y el próximo BMW i5. La distancia entre ejes del ID.7 mide 2,97 m, lo que indica mucho espacio interior. Debajo de la película de camuflaje, aparecen formas aerodinámicas, ya que Volkswagen usa la letra C w El valor aún no ha sido revelado.

Avances en carga y energía de la batería

VW también mantiene la confidencialidad de otros datos técnicos. Sobre la base del mayor desarrollo de la suite de construcción eléctrica modular, denominada internamente MEB+, debería verse un claro progreso en términos de contenido de energía y capacidad de carga. Sin embargo, hasta ahora solo hay algunos datos básicos vagos: se dice que el rango es de hasta 700 km, gracias a una excelente aerodinámica y una batería expandida. Hasta la fecha, el pico de MEB se ha alcanzado en 77 kWh. Si un ciclo de 700 km fuera razonablemente realista, la batería tendría más de 100 kWh de contenido de energía.

El sedán mide casi cinco metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,97 metros, lo que promete libertad de movimiento en el interior. (Foto: Volkswagen)

VW ID.7: ¿Viene NMC811?

La combinación de celdas de batería en el VW ID.7 también es un secreto en este momento. Hasta ahora, NMC622 se ha sintetizado en MEB, es decir, seis partes de níquel y una parte de manganeso y cobalto. Como ha sucedido a menudo con la competencia, VW puede subestimar la proporción de manganeso y cobalto, lo que da como resultado la proporción de mezcla de NMC811.

VW también promete avances en la velocidad de carga, y se habla de “más de 200 kW”. Hasta ahora ha sido posible hasta 170 kW en algunos casos en MEB. Lo que es interesante, sin embargo, es la señal menos eficaz desde el punto de vista promocional para la fuerza máxima, pero en qué condiciones se puede utilizar y durante cuánto tiempo. Porque eso determina en última instancia cuánto durará la pausa de carga en la práctica. Dado que se trata de un desarrollo posterior y no de una nueva plataforma, el nivel de tensión se mantiene en 400 V.

Cargue más rápido, conduzca más lejos: con hasta 200 kW de potencia de carga y un alcance máximo de alrededor de 700 km, el ID.7 debería ofrecer más que los vehículos eléctricos Volkswagen anteriores. (Foto: Volkswagen)

Elegante por dentro

El ID.7 no debería tener nada en común con los resistentes encantos de cocina de los modelos MEB anteriores. De lo contrario, afirmar que quiere jugar seriamente en la cima no sería creíble para vender. Por lo tanto, se espera que Volkswagen regrese a una impresión superficial de alta calidad. Sorprendentemente, la marca también ha respondido a las críticas en varios otros lugares. Las barras de desplazamiento se conservan, pero ahora finalmente se encienden. En lugar de la pequeña pantalla independiente de aspecto económico en la que reside el grupo de instrumentos, ahora está hundida nuevamente en el ID. El proceso se ha simplificado aún más, promete VW. También se espera que VW continúe mejorando el programa hasta el comienzo. Id, le dio esperanza a mi compañero de prueba Christophe en este sentido. El sistema de información y entretenimiento todavía no era particularmente rápido, pero al menos era estable.

Volkswagen mantuvo la idea de ahorro de no tener botones separados en la puerta del conductor para los elevalunas traseros. Si desea abrir o cerrar las ventanas traseras, debe cambiar los botones en la parte delantera. Se supone que el control de clima automático del ID.7 es innovador. En cuanto el conductor se acerca al coche, en función de la temperatura exterior, comienza a acondicionar el aire del interior. El sistema debe alcanzar la temperatura objetivo con especial rapidez, ya que las boquillas de ventilación pueden moverse automáticamente y distribuir así el flujo de aire en diferentes direcciones.

Se dice que el tablero ID.7 es de mayor calidad que los autos eléctricos Volkswagen anteriores. Un obstáculo que debe ser fácilmente superado. (Foto: Volkswagen)

Desde el verano en los comerciantes

ID.7 está programado para ser lanzado en China, Europa y Estados Unidos a partir de mediados de este año. Es probable que Volkswagen solo mencione los precios durante la primavera, aunque no se espera un acuerdo. La batería grande por sí sola lo evitará de manera confiable. La competencia muestra dónde pueden ir las cosas financieramente. El Mercedes EQE 300 está disponible actualmente desde 66.402 €. Probablemente no será mucho más bajo con el VW ID.7 con un poco más de memoria.

