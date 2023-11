Jonas Hummels contrasta marcadamente con Matthäus y Hamann

Jamal Musiala (delantero) y Mats Hummels tendrán especial importancia en el choque entre Bayern Munich y Borussia Dortmund. Foto: Imágenes de Imago/Ulrich Wagner

Bundesliga

Borussia Dortmund vs. Bayern Munich: Este partido afecta al fútbol en Alemania desde hace años. Los dos líderes alemanes se reunirán nuevamente el sábado por la tarde a las 18:30 horas. Sin embargo, en una constelación inusual: ninguno de los dos es el líder de la tabla.

En una entrevista con Watson, el experto de DAZN, Jonas Hummels, explica la evolución del Bayern de Múnich, cuál será el factor X del juego y cuál es la situación actual del Bayern de Múnich. La actuación de Thomas Tuchel hasta el momento en Múnich contrasta marcadamente con las valoraciones de Lothar Matthaus y Dietmar Hamann.

Watson: Jonas, ¿cómo defines la mentalidad?

Jonás Hummels: Es un término muy amplio: pero en general yo diría que no quieres perder y no quieres rendirte si llegas tarde o las cosas van mal.

Después de una victoria por 1-0 sobre Newcastle y una victoria por 3-3 sobre Frankfurt, se dice que el Dortmund ahora tiene la mentalidad que siempre le ha faltado.

No se puede tener una mentalidad, siempre tiene lados diferentes. Siempre han tenido una mentalidad, pero esta temporada han crecido y han pasado por un proceso de maduración. Habrían perdido partidos como contra el Frankfurt la temporada pasada.

Jonas Hummels es un experto en el servicio de streaming Dazn.Foto: pciture Alliance/Gladys Chae von der Laage

Sin embargo, no crees que estén teniendo una buena temporada actualmente. Aunque ocuparon el cuarto puesto en la liga, a dos puntos del Bayern de Múnich.

Esto es correcto. En el pasado, a menudo lograron victorias en casa, donde estaban eufóricos y ganaron por tres o cuatro goles. Ahora es diferente porque Edin Terzic también es un entrenador que no tiene un sistema fijo para cambiar las jugadas.

¿Qué ha cambiado exactamente?

Permite mucho juego por el medio, construye mucho a través de los laterales y juega sus posiciones a su nivel. Si alguien juega una mala mitad y media, vendrá una nueva mitad. Por eso es tan difícil vencer al Dortmund esta temporada. Pero la tendencia en su desempeño es muy buena.

Ya han ganado 1-0 cinco veces esta temporada. ¿Qué importancia tiene su hermano Mats en la actual tendencia positiva?

Está haciendo una buena temporada y es una de las constantes importantes.

…Aunque antes de la temporada, Niklas Sule y Niko Schlotterbeck eran considerados el dúo de centrales.

Salió bien de esta situación y encaja bien en el equipo con su experiencia. Ya nada le asusta tan rápidamente, incluso cuando las cosas no van bien. Ahora presta más atención que antes a los demás en el entrenamiento. Con 80.000 espectadores en Dortmund, esto no debe subestimarse.

“Normalmente me burlo un poco de él. Pero ahora es difícil porque normalmente juega bien”. Jonas Hummels sobre las esteras del hermano

¿Es extraño tener que hablar de eso?

Cuando salió por primera vez, todavía era algo nuevo. Luego pasé años en los que me molestaba por completo porque solo era un “hermano”. A medida que maduré cuando era adolescente, no fue fácil y a veces tenía una actitud antagónica.

¿Y hoy?

Normalmente me divierto un poco. Pero en este momento es difícil porque normalmente juega bien. En general ya me he acostumbrado y es parte de mi trabajo.

A diferencia del Dortmund, el Bayern de Múnich tuvo una buena temporada hasta el miércoles por la noche y quedó eliminado de la copa en Saarbrücken. ¿Qué paso después de eso?

Tampoco podría explicar este resultado. Tienen una calidad increíble en el equipo, pero por alguna razón no son consistentes. Hay mucha agitación en el club y cuando las cosas no van bien, hay más agitación. Esto tiene un impacto en el equipo. En este momento parece que se pueden superar. No esperaba esto.

Después del partido hubo valoraciones de que no era un equipo real.

Esta es la gran historia del fútbol profesional. Nunca existen once amigos o 18 amigos. Tampoco puedes jugar contra el entrenador ni perder el vestuario. Si no puedes explicar el problema, utiliza estas frases. Los deportes competitivos son simplemente difíciles de entender y complejos.

¿Entonces el Bayern de Múnich no tiene problemas de entrenamiento?

No.

¿Se hablará sobre los entrenamientos si el Bayern pierde ante el Dortmund?

No habrá discusión sobre la formación. Puede haber una discusión o dos en los medios, pero no internamente.

Dietmar Hamann habló de una “sociedad de confort” con Tuchel y el Bayern de Múnich.

Por supuesto que lo es, pero también lo son 98 clubes de 100. Un entrenador viste. No es diferente con Jurgen Klopp o Pep Guardiola.

¿Cuál es el motivo?

Se trata mucho de motivación y es diferente a ir a la oficina todos los días. Es exigente físicamente y es difícil rendir bien en todos los partidos.

“Tuchel quería ser el factor decisivo en la victoria e hizo algo sorprendente”.

Lothar Matthaus no ha visto ninguna mejora en el Bayern con Tuchel en comparación con Julian Nagelsmann. ¿Estás de acuerdo?

Creo que el desarrollo está ahí. No sólo los ves cuando el juego va mal. El desarrollo también significó ganar el partido por 3-1 al Galatasaray. Con Jupp Heynckes y Otmar Hitzfeld esto se llamaba calidad ganadora.

¿Dónde está actualmente el Bayern de Múnich?

No donde quieren estar. Hay críticas legítimas y, tras dos oportunidades perdidas por el título, ya hay presión. Precisamente porque es un gran equipo capaz de todo.

Pero ya antes del partido en Saarbrücken, Thomas Tuchel subrayó que la defensa no siempre parece segura a pesar de haber encajado sólo siete goles.

Allí no entrenaron bien. Los centrocampistas defensivos y laterales son muy ofensivos y no existen los mecanismos adecuados en este momento.

¿Qué está faltando?

Les falta fluidez y cierta autoimagen. Pero si llegan allí y desarrollan su potencial, probablemente no serán tan vulnerables.

Matthijs de Ligt volverá a estar de baja entre cuatro y seis semanas. Dayot Upamecano y Leon Goretzka siguen en duda. Joshua Kimmich está ausente por suspensión. ¿Qué tan creativo es Thomas Tuchel a la hora de compensar los fracasos?

Tuve la impresión de que Tuchel quería ser decisivo en la victoria e hizo algo sorprendente. Eso cambió durante su etapa en el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Se ha vuelto más real. Por supuesto, tiene que ser creativo a la hora de afrontar las ausencias, pero no pondrá a un delantero en defensa.

¿Qué tan grave es la pérdida de Kimmich?

Esto es claramente una desventaja para el Bayern de Múnich.

Ya se ha descrito como “inseguridad andante”. También se habló de que el Bayern de Múnich se encuentra en la “crisis de Kimmich”.

Hay jugadores que tienen cierta cualidad fundamental. Quizás pierde el balón con más frecuencia en este momento porque no está al mismo nivel ese día, pero tiene calidad técnica, es fuerte en las entradas y tiene la actitud adecuada durante los 90 minutos. Por eso su ausencia será significativa.

En Dortmund, Julian Brandt volvió a la copa tras más de 90 minutos de problemas musculares. ¿Podrá convertirse en The X Factor?

definitivamente. Es un gran jugador y también me gustaría verlo en equipos grandes como Manchester City, Barcelona y Real Madrid. Tiene cualidades básicas en comportamiento y técnica, es un corredor fuerte y ya no es propenso a sufrir crisis. Hay muchas escenas en cada juego que sólo jugadores tan buenos como Julian Brandt pueden resolver.