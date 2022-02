Juegos Olímpicos 2022: Sui Wenjing y Han Kong ganan el oro en patinaje artístico para China – Los atletas de la República de China se llevan la plata y el bronce

Sui Wenjing y Han Cong de China ganan el oro en patinaje por parejas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing.

Los medallistas de plata en los Juegos Olímpicos de 2018 vencieron a los rusos Evgenia Tarasova, Vladimir Morozov, la campeona mundial Anastasia Mishina y Alexander Galiamov.

El dúo alemán de campeones de patinaje artístico Minerva Haase y Nolan Siegert de Berlín cayó del 14 al 16 y último lugar en la final de estilo libre después de que el joven de 29 años perdiera fuerza debido a la cuarentena.

Siegert, de 29 años, había dado positivo por coronavirus al llegar a China.

La decisión de nadar estilo libre para parejas se puede leer aquí nuevamente:

3:15 pm – Resultado de un vistazo

1. Sui Wenjing / Han Cong (CHN) – 239,88 puntos

2. Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov (República de China) – 239,25 puntos

3. Anastasia Mishina / Alexander Galiamov (República de China) – 237,71 puntos

4. Alexandra Boykova / Dmitriy Kozlovsky (República de China) – 220,50 puntos

5. Bingcheng/Jin Yang (CHN) – 214,84 puntos

16- Minerva Fabian Hussey / Nolan Siegert (Alemania) – 149,69 puntos

15:10 – Clasificación de medallas

El oro fue para el dúo chino Sui Wenjing y Han Cong (239,88 puntos). Las medallas de plata y bronce van al Comité Olímpico Ruso. Evgenia Tarasova y Vladimir Morozov (239,25 puntos) ganan la plata – Anastasia Mishina y Alexander Galiamov (237,71 puntos) se llevan el bronce.

15:00 – Lágrimas en Sui

Sui Wenjing se echó a llorar. ¡No lo creas! Después de perder la medalla de oro en Pyeongchang por 0,53 puntos detrás de Algona Savchenka y Bruno Masut de Alemania, Sui Whan ganó la medalla de oro hoy por 0,63 puntos. ¡Locura!

14:50 – Sui Wenjing / Han Cong (CHN)

El sonido se eleva de nuevo en el pasillo. La última pareja en el hielo son de China. Después del programa corto, Sui y Han vencieron a Tarasova y Morozov por doscientos avances. Emoción hasta el último segundo aquí en el Estadio Cubierto de la Capital y gran actuación. Significa esperar el resultado. ¡Pero eso es suficiente! ¡239,88 puntos totales! ¡Sui Wenjing y Han Cong son campeones olímpicos! Hay mucha presión en ambos. Has alcanzado altas expectativas. Grandes vistas aquí en Beijing!

14:44 – Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov (República de China)

Se trata de los lugares de las medallas. Desde el penúltimo equipo sobre el hielo. Los atletas rusos Tarasova y Morozov bailan en el faro de Patrick Watson. Y lo hacen admirablemente. Rara vez cometes errores. Dominan perfectamente las composiciones difíciles. Se sientan allí y esperan el resultado. 155.00 puntos! ¡Así que definitivamente tienes plata! Solo queda un par.

14:35 – Anastasia Mishina / Alexander Galiamov (República de China)

El próximo equipo de atletas en la República de China. Mishina y Galiamov están bien. Dos triples slugs y tres front loops con excelente ejecución. Los ascensores también funcionan casi a la perfección. Eso definitivamente debería ser suficiente para conducir. Y ella es. Mishina y Galiamov obtuvieron 154,95 puntos y ocupan el primer lugar. Vienen dos parejas. Tenemos curiosidad por saber quién puede obtener la medalla de oro al final.

14:26 – Alexandra Boykova / Dmitriy Kozlovsky (República de China)

Atletas rusos bailan al son de Malagina – Ernesto Lecona. Comienza con el trío perfecto de salcho. Seguimiento de muchos giros y ascensores. Todo pinta muy bien, pero de repente Boikova no puede aterrizar limpio tras un salto, lo que les da penalizaciones. Todavía es suficiente para el liderazgo general actual. 141,91 puntos por natación libre.

14:15 – Resultado Intermedio

Los siguientes cuatro pares están terminados. Esperamos con ansias los pares recientes. Esta es la situación actual:

Cheng Bing / Yang Jin (China) – 214,84

Alexa Knirim / Brandon Fraser (EE. UU.) – 212,68

Rikuo Miura / Ryuichi Kihara (Japón) – 211.89

14:13 – Bing Cheng/Jin Yang (China)

En voz alta en el pasillo. La primera pareja china en ir sobre hielo. Sin embargo, el rendimiento no arranca bien; al principio, el error es inmediato. Sin embargo, Cheng y Yang podrían mostrar un desempeño sólido después de eso. Tuvieron éxito en algunos números difíciles, que al final son suficientes incluso para el puesto número uno actual. Total 214,84 puntos para los chinos.

14:08 – Alexa Knierim / Brandon Frazier (Estados Unidos)

El siguiente es el dúo estadounidense. Knierim y Fraser lo hacen un poco mejor que sus compatriotas. Con una puntuación de 138,45 puntos, superaron a los japoneses por el mejor resultado en el programa corto. 212.68 puntos – 1er lugar.

13:59 – Ashley Kane Greibel / Timothy Leduc (Estados Unidos)

Kane-Gribble y Timothy Leduc se congelan con las voces de Abel Korzeniowski, pero no logran un estilo libre impecable. Las caídas y varios pequeños errores dan lugar a deducciones. 123,92 puntos por natación libre. Segundo lugar para los estadounidenses.

13:50 – Rikko Miura / Ryuichi Kihara (Japón)

Se vuelve a repetir. El dúo japonés golpea el hielo con la canción “Woman” escrita por Sean Phillips. Gran actuación de los japoneses. Están muy sincronizados durante todo el baile. Sus columpios y elevaciones también lo consiguen sin mayores errores. Con 141,04 puntos en natación y un total de 211,89 puntos, están claramente en cabeza. ¡El mejor personaje!

13:22 – Puntuación intermedia

Los siguientes cuatro pares están terminados. Esta es la situación actual:

Karina Savina / Luca Pirolava (GEO) – 192.44

Kirsten Moore Towers / Michael Marinaro (Canadá) – 181,37

Laura Barquero / Marco Zandron (España) – 181,36

13:15 – Karina Savina / Luca Pirulava (GEO)

Buena actuación de los georgianos. En los ascensores, Safina y Luka crean ejecuciones limpias y logran mejores resultados personales. Con un total de 192,44 puntos, ahora ocupan el primer lugar.

13:10 – Nicole Della Monica / Matteo Guares (Italia)

La siguiente pareja italiana comienza este estilo libre. En los terceros y quizás los últimos Juegos Olímpicos para los italianos, el dúo anotó 116,29 puntos y terminó cuarto. Desafortunadamente, no hay un final feliz para ellos.

13:02 – Laura Barquero / Marco Zandron (España)

Son el primer equipo olímpico de esquí de España y aquí no rinden muy bien. Sin embargo, esto no es suficiente para la parte superior. Con una puntuación total de 181,36, quedan por detrás de Moore-Towers y Marinaro (181,37).

12:50 – Vanessa James / Eric Radford (Canadá)

La siguiente pareja canadiense golpeó el hielo. James y Radford bailando Falling de Harry Styles. Con 117,96 puntos, los dos son segundos detrás de sus compatriotas.

12:45 – Resultado Intermedio

Pasaron los primeros cuatro maridos. El próximo set inicial ya se está preparando.

1. Kirsten Moore Towers / Michael Marinaro (Canadá) – 181,37

2. Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini (ITA) – 165.43

3- Copas Healy / Evgeny Krasnopolsky (ISR) – 153,82

12:40 – Kirsten Moore Towers / Michael Marinaro (Canadá)

Los canadienses tuvieron un buen comienzo, pero también cometieron grandes errores. Con una puntuación de 118,86 puntos, son los de mejor desempeño hasta el momento y actualmente están en la cima con 181,37 puntos.

12:25 – Minerva Fabien Haas / Nolan Siegert (Alemania)

Pareja alemana sobre hielo. Rabbit y Seegert se presentan en estos juegos de People Help The People de Birdy. Después de que Seegert estuvo en cuarentena debido a la infección Corona, los dos no pudieron entrenar juntos. Desafortunadamente, esto también se nota. Especialmente con los ascensores, cometen muchos errores, lo que al final obviamente les cuesta puntos. Con una puntuación de 87,32 puntos en natación libre y 148,69 puntos, la pareja alemana ocupó el último lugar. ¡Lástima!

‘Tu corazón se rompió’: Hase/Segert fallan sin poder hacer nada en estilo libre

12:18 – Hailey Kopps / Yevgeny Krasnopolsky (ISR)

La pareja se sube al hielo para El sueño imposible de Josh Groban. Los dos comienzan con el “Triple Twist Lift” bellamente ejecutado. Después de eso, sin embargo, no hubo mucho negocio. Algunos elementos salen mal, lo que finalmente se refleja en el resultado. 97,83 pips por par.

12:15 – Rebecca Gilardi/Filippo Ambrosini (ITA)

Un programa agradable por parte de los cónyuges, aunque todo no salga tan bien como imaginaban. Hay 109,60 puntos para los dos. Después de la natación libre, la pareja obtuvo un total de 165,43 puntos.

12:06 – Apertura de Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini (ITA)

Ha comenzado. Los italianos bailan el Grande Amore de Il Volo.

Info – Dúo chino se presenta

Después del programa corto, Wenjing Sui y Kong Han lideraron por 84,41 puntos. Los jugadores del Comité Olímpico Ruso Evgenia Tarasova y Vladimir Morozov quedaron en segundo lugar con 84,25 puntos, seguidos por su compatriota Anastasia Mishina y Alexander Galiamov con 82,76 puntos.

¡bienvenidos!

12:00 del mediodía. Por supuesto que también puedes Hola y bienvenidos al dúo de patinaje en los Juegos Olímpicos de Beijing. La natación estilo libre comienza en. Por supuesto que también puedes ¡Esté allí en directo en la televisión gratuita en Eurosport 1 y en Eurosport con Joyn+!

