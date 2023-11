Kourtney Kardashian y Travis Barker: ¡Su bebé ya está aquí! | entretenimiento

¡La felicidad del niño en la casa Kardashian-Parker!

¡Kourtney Kardashian (44) y su esposo, el rockero Travis Barker (47), se han convertido en padres de un bebé sano! El nombre del pequeño: ¡Rocky Parker!

Según informa la revista estadounidense TMZ. Se refiere a varias fuentes. Ni Kardashian ni Parker han confirmado oficialmente el nacimiento todavía.

Embarazada muy hermosa: Kourtney Kardashian Foto: Kurtnikardash/Instagram

Kourtney fue vista en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles el lunes.. Según TMZ, algunos de los niños Kardashian nacieron en este hospital. Además, se ha calculado la fecha exacta de esta semana. Según los informes, una fuente confirmó al sitio que estaba entrando en trabajo de parto.

No está claro qué día nació el pequeño Rocky (sus padres ya habían revelado el nombre de su hijo anteriormente). Pero lo que sí se sabía era que Kourtney y Travis querían un bebé de verdad para Halloween. El martes se celebró el festival de terror popular: es muy posible que el pequeño naciera el día que quería.

Kourtney Kardashian tiene miedo: su bebé estaba en peligro de muerte

El embarazo no fue fácil: A principios de septiembre, Kourtney reveló en Instagram que su hijo por nacer estaba temporalmente en peligro de muerte. Estrella de telerrealidad: “Siempre estaré agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé”.

Su marido, Travis Barker, estaba de gira por Europa en ese momento y canceló varios conciertos con poca antelación para volver rápidamente con su esposa y apoyarla.

Kourtney, que ya tiene tres hijos con su exmarido Scott Disick, de 40 años, dijo en Instagram: “Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para tener miedo de una cirugía fetal urgente. No lo hago”. No creo que nadie haya estado alguna vez en una situación similar”. De manera similar, incluso podemos comenzar a comprender este sentimiento de miedo.

Es mejor que mamá y papá finalmente puedan abrazar a la nueva incorporación a la familia…