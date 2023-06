Kylian Mbappé confirma su adiós al Paris Saint-Germain: El Real Madrid tira el sombrero al ruedo

Florentino Pérez es un hombre cercano a la gente. Al presidente del Real Madrid también le gusta bañarse entre multitudes en su vida privada. Cualquiera que le reconozca fuera del Santiago Bernabéu en restaurantes o simplemente por la calle se llevará su selfie.

Los partidarios inteligentes de la realeza a veces involucran a Pérez en una conversación sobre posibles películas de gran éxito de la transferencia y las graban con la cámara de un teléfono celular. Como el sábado pasado, cuando un videoclip de seis segundos se volvió viral.

“¿Ficharás a Mbappé, Florentino?” Sí, pero no este año. Las preguntas y respuestas tienen un gran impacto. Que Pérez quiera traer a Kylian Mbappé al Madrid no es nada nuevo, ya lo ha intentado en dos ocasiones. A Mbappé le hubiera gustado venir en 2021, pero no se le permitió. En 2022 todos estuvieron de acuerdo, pero de repente Mbappé se dio la vuelta e ignoró a Pérez al declarar su amor por el Paris Saint-Germain. ¿Todas las cosas buenas vendrán tres veces en 2023? ¿O, como declaró Pérez, no hasta 2024?

El lunes, L’Equipe lanzó la bomba. El periódico deportivo francés informó sobre un mensaje siniestro de Mbappé, en el que se decía que el delantero había informado a su empleador que no ejercería unilateralmente su opción de extender su contrato hasta 2025 y, por lo tanto, dejaría el club en 2024 en una transferencia gratuita.

Mbappé quiere irse del Paris Saint-Germain: “una especie de declaración de guerra”

Un día después, Mbappé se sintió obligado a responder a la filtración. El joven de 25 años confirmó en un comunicado de prensa la existencia de la carta y su contenido. La dirección del club fue informada de su decisión en julio de 2022.

Incluso si el club aparentemente se conoce desde hace mucho tiempo, se dice que los jefes del PSG no se mostraron entusiasmados con nada más que estar obsesionados con la multitud. “Paris Saint-Germain hierve de ira”, escribió “Le Parisien”. El popular podcast After Foot de RMC dijo que el club vería el mensaje de Mbappé como “una especie de declaración de guerra”.

Aunque Mbappé volvió a dejar claro este martes que jugará en París la próxima temporada, los medios franceses consideran improbable la opción de dejar ir al astro sin cuota en 2024.

cirilo morin de Eurosport Francia Él lo ve diferente. “Es un juego de póquer. Mbappé quiere irse porque el proyecto del PSG no va tan rápido como le gustaría. Pero no puedo imaginar que el PSG venda a Mbappé ahora. Ese sería el final del proyecto: el ‘terreno zero’ probablemente no permitirá que el grupo inversor QSI lo haga”.

Según Morin, la venta al Real Madrid está descartada: “El Paris Saint-Germain nunca ha cedido un jugador a los posibles aspirantes al título de la Champions League”.

La Premier League inglesa no es una opción para Mbappé

Pero el club está en problemas. ¿Quiere quedarse un año más con un jugador que ya ha terminado en el club? ¿O ganar entre 150 y 190 millones de euros y perder la próxima estrella tras Lionel Messi en unas semanas? La palabra clave es “zona cero”.

El experto en transferencias Fabrizio Romano informó el martes que a Mbappé le gustaría dejar el Paris Saint-Germain este verano. La reacción de Mbappé no se hizo esperar de nuevo. Tuiteó, “Mentira…” en mayúsculas, afirmando su lealtad al Paris Saint-Germain. Seguiré aquí la temporada que viene y estoy muy contento”.

Él dice esto y afirma que hay puro caos en el caso de Mbappé. ¿Quién puede beneficiarse de esto al final? Y de todos modos: ¿qué club puede y quiere recaudar al menos 150 millones de euros por un jugador disponible gratis después de doce meses? Incluso para una superestrella como Mbappé, esto no tiene exactamente sentido económico.

La Premier League financieramente fuerte en este caso está, excepcionalmente, fuera. “Es casi imposible que Mbappé entre en la Premier League”, dice. ben bola de nieve de Eurosport Reino Unido. “El Liverpool no podía permitirse el lujo de Judd Bellingham, y será difícil conseguir que Mbappé juegue en la Europa League. El Manchester United obtendrá mucho dinero lo suficientemente pronto como para poder permitirse el lujo de Mbappé. Pero eso no sucederá”.

Paris Saint-Germain se está quedando sin estrellas: Lionel Messi y Sergio Ramos se han ido, ¿entonces los seguirá Kylian Mbappé? Crédito de la imagen: Imago

El Real Madrid se puede permitir de 150 a 200 millones

Lo que nos lleva de vuelta al Real Madrid y Florentino Pérez. Para Mbappé, el Royal Club es un destino lógico. Quiere títulos y quiere hacer historia como el mejor delantero del mundo. “Kylian tiene ahora 25 años, pero aún no ha ganado la Champions League. Esa es otra razón por la que quiere irse del PSG”, dice Cyril Morin.

Adrián García de Eurosport España Explica: “El Real Madrid realmente quiere a Mbappé. Sabe que tiene que invertir en la tormenta tras la marcha de Karim Benzema. El Real Madrid puede permitirse entre 150 y 200 millones de euros, hace dos años había 180 millones sobre la mesa por Mbappé”.

El presidente Pérez siempre ha estado obsesionado con traer a los mejores jugadores del mundo al Real Madrid. Y el diario “AS” escribió, diciendo: “Huele mal que Florentino juegue contra Haaland en el Manchester City y Mbappé en el París Saint-Germain. No quiere dejar que eso se le escape”.

Pérez puede ser el gran ganador

Pérez anunció que no traería a Mbappé a Madrid hasta 2024 antes de que se publicara la carta de Mbappé. Varios medios españoles informaron el martes que Pérez ya no quería perder tiempo peleando por el delantero. Según el sitio web de “Marca”, el club se negó a fichar a Harry Kane, el jugador del Tottenham.

Mbappé Pérez ya se ha deslizado por los agujeros dos veces, y la cancelación del año pasado ofendió gravemente al verdadero entrenador. Pero la mera perspectiva de obtener la estrella del nuevo archienemigo del Real Madrid, el Paris Saint-Germain, realmente complace a Pérez. Marca escribió: “Perdió dos veces. Pero al final, Florentino puede ser el mayor ganador”.

Kylian Mbappé / Paris Saint-Germain / Real Madrid – Huele a ventana de fichajes muy caliente este verano.

