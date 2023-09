La enfermedad de Alzheimer probablemente se pueda predecir a simple vista, mucho antes de que aparezcan los síntomas

24vita Vivir saludablemente

de: Judith Brown

Los movimientos pupilares pueden ayudar a predecir la demencia en el futuro y esto es lo que encontraron los investigadores en su estudio.

Aunque todavía no existe una cura para los afectados una vez que aparece la demencia, es posible frenar la progresión de la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia. Es importante detectar la enfermedad lo antes posible. Hay varios indicadores que pueden indicar una enfermedad posterior, como la aparición de síntomas durante el sueño años antes y pueden presagiar demencia. En el futuro, un análisis de sangre también puede revolucionar el diagnóstico de la demencia. Los científicos también descubrieron que la enfermedad posterior también se puede predecir en los ojos.

Los ojos pueden predecir una posible demencia, mucho antes de que aparezcan los síntomas

Los cambios en el cerebro de los pacientes con Alzheimer afectan el movimiento de las pupilas. Por tanto, puede aparecer una posible enfermedad ocular posterior. © Imágenes Bond5/Imago

Investigadores de la Universidad de San Diego han descubierto un nuevo método para la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer.

Ja Estancia Fue publicado en la revista especializada. Neurobiología del envejecimiento Movimientos de los alumnos publicados y monitoreados junto con pruebas cognitivas.

Las respuestas pupilares están controladas por el locus coeruleus en el tronco del encéfalo, que es responsable de las funciones cognitivas.

La proteína Tau está estrechamente relacionada con la cognición y se agrupa en la enfermedad de Alzheimer.

Durante las tareas de razonamiento, el locus coeruleus cambia el diámetro de la pupila.

Las personas con tau agrupada y deterioro cognitivo leve mostraron una mayor dilatación de la pupila y un mayor esfuerzo cognitivo.

Así, el estudio pudo detectar un mayor riesgo genético de padecer la enfermedad de Alzheimer basándose en los movimientos de las pupilas mucho antes de que aparecieran los síntomas.

Porque los cambios que se producen en el cerebro de los pacientes con Alzheimer afectan a los movimientos de las pupilas.

La monitorización pupilar puede servir como método de detección temprana de los riesgos de la enfermedad de Alzheimer y facilitar el tratamiento temprano.

La detección temprana es importante porque los estilos de vida saludables, la actividad física, el entrenamiento de la memoria y los medicamentos pueden retardar la progresión de la enfermedad de Alzheimer si se usan temprano.

