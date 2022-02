La infección vuelve a bajar ligeramente: RKI registra 175.833 nuevos contagios

En Alemania, el número de casos de coronavirus está disminuyendo gradualmente. Sin embargo, la tasa de infección de siete días a nivel nacional todavía supera los 1200. Además, cada vez menos personas han sido confirmadas mediante pruebas de PCR. Por lo tanto, los expertos asumen una gran cantidad de casos no denunciados.

La tasa de infección de siete días a nivel nacional ha vuelto a caer. El Instituto Robert Koch (RKI) da el valor de nuevos contagios por cada 100.000 habitantes y la semana del sábado en 1253,3. A modo de comparación: el día anterior el valor fue 1259,5. Hace una semana, la tasa de contagios a nivel nacional era de 1350,4 (mes anterior: 940,6). Las autoridades sanitarias de Alemania han informado de 175.833 nuevos casos de corona en el RKI en un día. Esto se evidencia por los números que reflejan el estado del panel de RKI a las 5 AM. Hace una semana había 189.105 heridos.

Los expertos asumen una gran cantidad de casos que no están registrados en los datos de RKI. Una de las razones es la capacidad limitada de las autoridades sanitarias, por ejemplo, y el rastreo de contactos a menudo solo se realiza de forma limitada. Además, según el consorcio de laboratorios ALM, ahora hay más personas cuya infección ya no puede confirmarse mediante pruebas de PCR y, por lo tanto, estas infecciones no están incluidas en las estadísticas oficiales.

Según la nueva información, se registraron 250 muertes en toda Alemania en 24 horas. Hace una semana hubo 210 muertes. El RKI contabilizó 14.574.845 infecciones por SARS-CoV-2 desde el comienzo de la epidemia. Es probable que el número total real sea mucho mayor, ya que muchas infecciones no se detectan. El RKI da el número de pacientes con corona que acuden a las clínicas por cada 100.000 residentes en siete días como 6,28 (jueves: 6,27). Entre ellos hay muchas personas que han dado positivo por COVID-19 y tienen otra enfermedad importante. El RKI actualmente sitúa el número de personas que se han recuperado en 10.758.500. El número de personas fallecidas o con infección confirmada por SARS-CoV-2 asciende a 122.621.

Nota: Los números del RKI generalmente se desvían ligeramente de los datos estatales que se ntv.de informado diariamente por la noche. El equipo de datos de ntv.de accede directamente a los números de registro de los estados federales publicados por los ministerios y las autoridades locales. Por otro lado, RKI se adhiere a los canales de denuncia prescritos legalmente, lo que puede generar demoras.

Además, los valores diarios relevantes reflejan diferentes períodos de registro: la evaluación de ntv recopila los datos publicados del país durante la noche y los usa para calcular el estado diario de los números de casos informados, que generalmente se publican a partir de las 8 p.m. Por otro lado, el sistema de puntuación RKI tiene en cuenta los informes recibidos hasta la medianoche, anunciando el estado actual de los datos a la mañana siguiente.