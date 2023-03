La literatura argentina hoy – más de ocho años de un terrorismo sin precedentes

En “Väterland” Caparrós relata la década de 1930 y reconstruye la “Argentinidad” con sus mitos centrales: el tango, el fútbol (mucho antes que Diego Maradona y Lionel Messi) y Jorge Luis Borges. Él personifica al héroe nacional literario como un poeta inmaduro que constantemente se acerca a las mujeres que no quieren tener nada que ver con él. Otros elementos de “Argentinidad” no son mucho mejores. Son juguetes en manos de una élite corrupta que apoya y se beneficia de la dictadura militar.

Santiago Amigorena y Ariel Magnus hablan sobre la secuela. “No Place Far Enough” y “The Second Life of Adolf Eichmann” se inspiraron en el destino de sus familias judías. Los judíos huyeron a Argentina, primero para escapar del antisemitismo en su tierra natal y luego para escapar de la Shoah. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, los que intentaron matarlos siguieron: los nacionalsocialistas, incluido Adolf Eichmann, el “burócrata de la Solución Final”. Víctimas y delincuentes se dieron cita en las calles de Buenos Aires.