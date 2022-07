La lucha contra el cambio climático será una serie de concesiones

miDe hecho, no debería tratarse de quién está más fosilizado que el otro, quién es el más brillante y quién es el más limpio. Ni siquiera se puede decir éticamente, incluso si las señoritas organizadas y los bloqueadores de carreteras autoadhesivos gustan sugerirlo.

El futuro es importante para todos, no solo para los pseudojóvenes prósperos y enojados, sino también para sus ancianos financieros. y lucha Cambio climático Seguirá siendo una serie de concesiones, tanto a nivel nacional como entre países.

La guerra de agresión rusa, que de ninguna manera debería ser la última, nos muestra cuán débiles somos. Responder a la crisis energética actual, que él también provocó, debe ser una virtud por necesidad y crear seguridad de suministro de manera práctica, al mismo tiempo que se presta atención a los objetivos climáticos. Las anteojeras no ayudan. De todos modos, el miedo no ayuda, ni siquiera el miedo al supuesto electorado central.

¿Etiquetas faltantes? Así que es difícil tomar Wissing en serio.

Cada vez es más evidente que no sólo la sumisión a Putin en materia de política energética, sino también la eliminación radical y casi simultánea de la energía nuclear y el carbón, así como la fe ciega en las energías renovables, no fue la última palabra. Entonces solo funciona con puentes y asentamientos. Esto se aplica tanto a las fuentes de energía como a los campos políticos.

En este sentido, la lucha contra el cambio climático -siempre que no desemboque en la dictadura ecológica que algunos anhelan- será siempre un oficio de cuento. entonces concesiones Límite de velocidad ¿Contra los tiempos de funcionamiento más largos de las centrales nucleares?

Cualquiera que se oponga al límite de velocidad no debe tomarse a la ligera, principalmente porque no hay señales (Wissing) o porque no está en un acuerdo de coalición (Scholz). Entonces, por desgracia, no se nota que los desertores y enemigos de los motores de combustión difícilmente tengan mejores argumentos. Pero hay que ser convincente.