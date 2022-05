La muerte del oligarca ruso sigue levantando polémica

para: Sandra Cathy

Dos oligarcas rusos y sus familiares fueron encontrados muertos en 24 horas la semana pasada. ¿Tiene el Kremlin algo que ver con esto?

Actualización del viernes 29 de abril a las 8:40 am: En las últimas semanas, varios oligarcas rusos han muerto en circunstancias misteriosas desde que se intensificó el conflicto en Ucrania. El financiero y activista político Bill Browder tiene una teoría sobre quién podría ser responsable de las muertes inexplicables. “Tienes que asumir lo peor”, dijo a Newsweek.

El propio Browder fue un inversor importante en la cartera de Rusia. “Cada vez que un ruso rico muere en circunstancias sospechosas, debes asumir lo peor y luego descartarlo, en lugar de asumir que es normal y luego buscar la otra alternativa más peligrosa”, dijo Browder. En mi experiencia, la interpretación de la muerte de una persona rica que murió en circunstancias sospechosas es, en la mayoría de los casos, más siniestra que inocente cuando se trata de rusos. “En concreto, habla de la posible implicación del Kremlin en las muertes en.

“Hay suficiente evidencia empírica de asesinatos orquestados por el Kremlin o competidores comerciales en Rusia para que sea probable que fueran asesinatos y no suicidios u otras explicaciones publicadas por las autoridades rusas”.

Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, muchos oligarcas rusos han sido objeto de sanciones occidentales como asociados cercanos de Putin. No está claro si están relacionados con estas misteriosas muertes. (avatar) © Ramil Sitdikov / AFP

La misteriosa muerte de los oligarcas rusos: los familiares hablan de asesinato

Primer reporte el miércoles 27 de abril a las 4:50 pm: Moscú / Lloret de Mar – El La muerte de muchos oligarcas rusos. Desde la escalada de El conflicto en Ucrania Sigue siendo un misterio para las autoridades investigadoras y familiares. En el caso de Sergei Protosinya, quien fue encontrado muerto con su esposa y su hija de 18 años el pasado martes (19 de abril), muchos de sus compañeros e incluso el hijo de un magnate del gas se pronunciaron en contra de la teoría del suicidio.

El millonario ruso, ex vicepresidente de la compañía de gas Nowatek, fue encontrado ahorcado por la policía española en su propiedad en Lloret de Mar, España, y su esposa e hija asesinadas con un hacha. En casos similares, la policía asume un suicidio prolongado, en el que el perpetrador primero mata a sus familiares y luego se suicida. Pero según informa el diario catalán El Punt Avui, existen al menos dudas iniciales sobre el caso Protosenya.

Guerra de Ucrania: Misterios sobre los oligarcas rusos muertos – ‘Mi padre no es un asesinato’

Así lo confirma ahora el hijo de 22 años, Fedor, quien en las primeras declaraciones al Daily Mail descartó un largo suicidio: “Mi padre no es un asesino”, dijo Protosinya, quien estaba en Francia en ese momento. El incidente y quién alertó a la policía allí después de que no pudo comunicarse con su familia por teléfono. La exprotosenya Nowatek también protege a su exvicepresidente: “Estamos convencidos de que la especulación resultará incorrecta”, se lee en un comunicado.

Las autoridades españolas aún no han proporcionado ninguna información oficial sobre los resultados de la investigación o la autopsia. Según informa el Daily MailPero no se encontraron huellas dactilares en la supuesta arma homicida, un hacha y un cuchillo. No se encontró sangre en el cuerpo del hombre de 55 años que indique que mató a su esposa y a su hija de 53 años.

Circunstancias misteriosas: muchas muertes desde el comienzo de la guerra de Ucrania

Lo que hace que el caso sea aún más misterioso es el hecho de que el día antes de que policías españoles descubrieran los cuerpos en Lloret de Mar, el oligarca también fue encontrado muerto en Rusia junto a su esposa e hija. Este es el exdirector adjunto de Gazprom Bank Vladislav Avayev, quien también trabajó en el Kremlin en el pasado. También en el caso de Avayev, fue como si el hombre de 51 años hubiera matado primero a su esposa y a su hija de 13 años en un apartamento de lujo en Moscú y luego se hubiera suicidado.

Desde principios de año, además de dos familias de los oligarcas, muchos rusos adinerados han muerto de formas que aún no se han explicado. Entre ellos se encontraban los dos exfuncionarios de Gazprom, Leonid Shulman y Alexander Tyuliakov, que fueron encontrados muertos en enero y febrero. El 28 de febrero, poco después del inicio de guerra de ucrania También fue el empresario Michael Watford, quien estuvo en Gran Bretaña Vivió, fue encontrado ahorcado. (ska)