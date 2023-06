La nube de ceniza de los incendios forestales canadienses llega a Baviera

Debido al polvo de ceniza y al consiguiente aumento en la cantidad de aerosoles, a veces se pueden formar campos de nubes con más frecuencia por la noche. Además, similar al polvo del desierto, es posible que el cielo se nuble levemente. El cielo de la tarde sobre Baviera puede estar ligeramente nublado o brumoso. A veces también se pueden disfrutar coloridos atardeceres.

En el transcurso de la noche y mañana viernes, el frente frío se moverá desde las tierras bajas del noroeste de Europa “Nicolas” de oeste a este a través de Baviera con fuertes lluvias y tormentas eléctricas. Con las colinas, la nube de ceniza también se desplazará hacia el este a través del Estado Libre hacia la República Checa y Austria, pero no será visible debido al cielo a menudo nublado. Sin embargo, parte del polvo de cenizas también se eliminará con la precipitación y mañana se podrá ver en los automóviles, los marcos de las ventanas o los muebles de patio y balcón.

¿Es el polvo de ceniza un peligro para la salud?

No hay riesgos para la salud asociados con el polvo de ceniza. Tampoco veríamos tales imágenes de Montreal o Nueva York, donde había un nivel muy alto de polvo y, por lo tanto, un peligro para la salud. Porque en el largo camino desde América del Norte a través del estanque hasta Europa, la nube de ceniza ha perdido mucho foco.

Además, la nube de ceniza está presente solo en las capas superiores de aire de la atmósfera. Esto significa que no podemos inhalar partículas de hollín, que son muy peligrosas para la salud. Dado que es muy poco probable que las partículas de humo o ceniza lleguen al suelo, no hay riesgos para la salud de los residentes y Bavaria no se verá envuelta en smog. Los consumidores pueden ver los valores medidos actuales de las estaciones de medición de aire bávaras en cualquier momento A través de la Oficina Estatal de Medio Ambiente de Baviera.