La posibilidad de clasificarse para las Finales ATP sigue viva: el maratonista Zverev gana con ‘un poco de drama’

Alexander Zverev abre la puerta a un puesto en octavos de final del Masters 1000 de París. Pero luego sigue siendo emocionante durante mucho tiempo. La multitud aplaude a su oponente. Ahora es contra Stefanos Tsitsipas. Entonces Zverev tendrá que mejorar.

Alexander Zverev ha alcanzado los octavos de final del Masters de París y sigue encarrilado en la carrera hacia las Finales ATP de Turín (del 12 al 19 de noviembre). El Hamburgo venció al campeón local Ugo Humbert después de 3:29 horas, 6:4, 6:7 (3:7) y 7:6 (7:5) y ahora se enfrenta al número seis del mundo, Stefanos Tsitsipas. Entonces Zverev tendrá que mejorar para ganar por quinta vez en el decimotercer enfrentamiento contra el griego, porque el partido del número nueve del mundo se caracterizó por continuos altibajos.

“Por supuesto que me hubiera gustado terminar el partido en dos sets, pero terminó con algo de dramatismo. Creo que fue una gran pelea y divertida para todos. Creo que hoy no sólo vencí a Ojo, sino que también vencí a Ojo”. “, dijo Zverev. “Creo que también superé un poco a las otras 15.000 personas en la sala. El ambiente siempre es increíble”.

Humbert estuvo presente desde el principio ante la afición local. El francés ganó con confianza sus primeros tres juegos de servicio con fuertes aplausos, mientras que Zverev tuvo que evitar ocho puntos de quiebre en el primer set hasta que el marcador llegó a 4: 4. A medida que aumentaba la duración, los peloteos se hacían más largos, lo que beneficiaba al Ex número dos del mundo, de Hamburgo. Un error de revés de Humbert llevó a Zverev con el primer servicio a 5:4, que mejoró para ganar el set.

Humbert está desperdiciando innumerables oportunidades de quiebre

Entre gritos de “Ugo”, el francés, que ya había ganado el único enfrentamiento con Zverev en Halle en 2021, seguía irritable al comienzo de la segunda vuelta. Después de ocupar el puesto 26 en el ranking mundial. Sin embargo, desde Metz no pudo aprovechar sus puntos de break del nueve al once, y parecía que su resistencia ya estaba rota. Sin embargo, Zverev no pudo rematar y Humbert se aprovechó del descanso para poner el 5:5, convirtiéndose de repente en el jugador más presente. Pero Zverev retrocedió y convirtió el primer punto de partido.

Daniel Altmaier había llegado anteriormente a octavos de final sin luchar. El jueves, Kempner se enfrentará al danés Holger Rohn, recientemente entrenado por Boris Becker, o al ex ganador del US Open Dominic Thiem de Austria. Después del español Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev no logró conseguir otro título a primera hora de la jornada. El número tres del mundo de Rusia se vio obligado a aceptar la derrota ante el búlgaro Grigor Dimitrov por 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), y aparentemente hizo un gesto con el dedo al salir de la cancha tras sentirse incómodo. Por los pitos de la afición durante el partido.

Alcaraz fue eliminado la jornada anterior por el ruso Román Saviolín. Desde que ganó Wimbledon en julio pasado, Alcaraz, de 20 años, ha tenido que esperar para ganar el torneo. Sin embargo, el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, resolvió con seguridad su tarea ante el argentino Thomas Martín Echeverri por 6:3, 6:2.