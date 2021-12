La tasa de vacunación del 80 por ciento no es suficiente: la variante de Omikron se propaga en Dinamarca

Para Dinamarca, estos números de casos son bastante impactantes, porque hasta ahora el país ha estado relativamente tranquilo durante la pandemia. Según Our World in Data, antes de la ola actual de Omikron, el mayor número diario de casos se registró en diciembre de 2020 con alrededor de 3500 casos. La corriente máxima es tres veces mayor que en ese momento, también debido a la variable omicron. Actualmente existen 581 hospitales en el país Corona 66 pacientes en la unidad de cuidados intensivos.

Para contrarrestar este desastroso desarrollo, el gobierno danés ha impuesto un cierre parcial: los teatros, cines, zoológicos, parques temáticos e instalaciones deportivas tuvieron que cerrar el domingo. Los restaurantes solo pueden permanecer abiertos hasta las 23:00 de la noche. Y eso en un país que hace unos meses, y más precisamente, solo el diez de septiembre, levantó todas las medidas de la Corona.

La razón de esto fue el bajo número de infecciones y la alta tasa de vacunación: casi todas las personas mayores de 60 años fueron vacunadas en este momento. Actualmente, la tasa de vacunación de Dinamarca es de alrededor del 80 por ciento, mucho más alta que la tasa de Alemania, que es del 70,3 por ciento.

La vacunación dual no es suficiente contra Omicron

Desafortunadamente, incluso esto no es suficiente para detener a Omikron. Dado que la variante no solo es más contagiosa, sino que también pasa por alto la protección de la vacunación. Algunos estudios ahora han demostrado que cinco a seis meses después de la segunda vacunación con Biontech / Pfizer y Moderna y después de la vacunación cruzada con Astrazeneca y Biontech / Pfizer, ya no hay suficientes anticuerpos de la vacuna para neutralizar Omikron.

Por tanto, las dos vacunas no son suficientes para prevenir la infección. Solo la tercera vacuna proporciona una protección de vacunación un 25 por ciento más alta contra Omikron después de tres meses. También estudios de Sudáfrica,

Israel

Gran Bretaña confirma estos hallazgos preliminares: solo una vacuna de refuerzo proporciona cierta protección contra la infección contra la nueva variante. Sin embargo, no está claro cuánto durará. Por lo tanto, incluso las personas que han recibido tres vacunas con Omicron no pueden sentirse completamente seguras.

Dinamarca ha iniciado una campaña de vacunación: se está estimulando rápidamente a millones de personas

El hecho de que las personas vacunadas puedan transmitir la variante más rápidamente que otras podría deberse al hecho de que los oomicrones se reproducen unas 70 veces más rápido en los bronquios que en los deltas. Investigadores de Hong Kong informaron recientemente sobre esto en un informe que aún no se ha informado. Estudio de revisión por pares. Sin embargo, los expertos esperan que las vacunas continúen protegiendo contra enfermedades graves.

Por eso Dinamarca está intensificando su campaña de vacunación. Dos millones de personas entre 40 y 65 años serán vacunadas antes de fin de año para reducir la carga en los hospitales tanto como sea posible. Al igual que en Alemania, existe principalmente una escasez de personal, porque muchos trabajadores de las profesiones médicas dejaron sus puestos de trabajo después de la segunda ola.

Cada prueba positiva en Dinamarca se secuencia

Una de las razones del alto número de casos de Omikron en Dinamarca es que las pruebas se realizan allí. Porque cada prueba positiva se secuencia automáticamente para verificar la variante.

En Alemania, solo se secuencian las muestras sospechosas de haber sido diagnosticadas en el laboratorio. Hasta ahora, el Instituto Robert Koch solo ha publicado los números de caso de Omikron en su informe semanal del jueves: según esto, solo 112 casos de Omikron han sido confirmados por secuenciación del genoma y otros 213 casos sospechosos con resultados de PCR para la variante se transmitieron en Alemania. antes del 14 de diciembre de 2021. Esto significa que el número de casos no notificados de infección por Omikron en Alemania es mucho mayor.

Dinamarca ha agotado sus capacidades de prueba, solo pruebas de PCR ocasionales

Debido al creciente número de casos, los centros de pruebas en Dinamarca han llegado al límite de su capacidad. Ann-Marie Fangstead, directora del centro de pruebas, dijo que la gran cantidad de infecciones significaba que un número récord de personas querían estar seguras antes de Navidad de que no tenían el virus. “La cantidad de pruebas de PCR que podemos realizar por día es limitada”.

A partir de ahora, solo las personas que ya hayan desarrollado síntomas, que hayan tenido contacto con alguien que tenga o hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 pueden reservar una prueba rápida. Si va a pasar la Navidad con la familia, existen otras opciones como pruebas de antígenos o autopruebas, dijo Fangsted.

Perspectivas débiles para Alemania también, a pesar del impulso

Basado en la situación en Dinamarca, pero también en Noruega, Holanda Y en Gran Bretaña, donde la incidencia de oomicrones se duplica cada dos o tres días, las perspectivas para Alemania también son sombrías. Los expertos asumen que la incidencia de la infección por Omicron en Alemania aumentará rápidamente en las próximas semanas. Esto también se muestra en varios modelos.

“No se pone tan mal con una alta tasa de refuerzo, pero es probable que el número de infecciones aumente de nuevo”, dice el epidemiólogo Haju Zeb del Instituto Leibniz de Investigación y Epidemiología Prevención en Bremen. “Desafortunadamente, también significa que todavía tenemos un pico de hospitalización antes de Navidad debido a Delta, pero desafortunadamente no podemos salir antes de que más y más omicrones lleguen a los hospitales, lo cual no es una buena perspectiva”.