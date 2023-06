Las acusaciones contra Rammstein Till Lindemann

Según el diario lituano “ lietuvus ritas “La policía en Lituania no quiere abrir investigaciones contra Till Lindemann. No hubo evidencia de un crimen”, dijo un portavoz del sitio en Vilnius.

Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) preguntó a la Fiscalía de Berlín si había alguna investigación contra el cantante de Rammstein Till Lindemann. La respuesta obvia: No, “actualmente no hay investigaciones pendientes” (al 8 de junio). Hasta ahora, esto es muy obvio, pero incluso si hay investigaciones en un futuro cercano, el público no notará nada al principio.