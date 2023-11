Las fuerzas terrestres controlan el centro de la ciudad de Gaza

Página principal Política

de: Robert Wagner, tienda cristiana

divide

Miembros de alto rango de Hamás hablan sobre los objetivos bélicos de la organización terrorista. No auguran nada bueno. Teletipo de noticias sobre la guerra en Israel.

víctima En la guerra de Israel: Publicación de nuevas cifras sobre el número de muertes palestinas

En la guerra de Israel: Publicación de nuevas cifras sobre el número de muertes palestinas “Se considera un campo de batalla feroz”.: El ejército israelí instó a los palestinos a huir del norte de Gaza

Tropas Progresando: Parece que el ejército está a punto de acercarse al hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza

Progresando: Parece que el ejército está a punto de acercarse al hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza La información aquí tratada sobre la guerra en Israel proviene de los medios de comunicación y de agencias de noticias internacionales, pero también de las partes en conflicto. La información sobre la situación en Israel se puede verificar de forma independiente. En la Franja de Gaza a veces esto no sucede, especialmente cuando provienen de Hamás. También mantenemos la transparencia en estos casos.

Actualizado el 8 de noviembre a las 14:36: Altos funcionarios de Hamás hablaron sobre los objetivos de la organización terrorista. En una entrevista con Los New York Times Dijeron que esperaban una guerra “permanente” y que no estaban interesados ​​en gestionar la Franja de Gaza. Khalil Al-Hayya, miembro del buró político de Hamás en Qatar, dijo que el objetivo del devastador ataque terrorista ocurrido el 7 de octubre era cambiar radicalmente la situación en el conflicto palestino-israelí y centrar la atención en la cuestión palestina.

“¿Cuál es la ecuación? [gemeint ist die grundlegende Situation] Al-Hayya dice: “Fue un gran trabajo y estaba claro, sin lugar a dudas, que la reacción a este gran trabajo sería grandiosa”. Él y los demás miembros de Hamás citados rechazan la idea de que quieran gobernar la Franja de Gaza y, en cambio, apoyan un conflicto sin fin.

Soldados israelíes durante una operación terrestre en la Franja de Gaza. © Agencia de Prensa Alemana/Fuerzas de Defensa de Israel

Al-Hayya dice: “El objetivo de Hamás no es gobernar la Franja de Gaza y suministrarle agua y electricidad”. “No se trataba de mejorar la situación en Gaza. El asesor de medios de Hamás, Taher Al-Nono, añadió: “Espero que el estado de guerra con Israel se vuelva permanente en todas las fronteras y que el mundo árabe nos apoye”.

Guerra en Israel: Nuevas cifras publicadas sobre el número de muertes palestinas

Actualizado el 8 de noviembre a las 13:11AM: Hay cifras nuevas y no confirmadas de víctimas en la guerra que Israel libra contra Hamás. El número de palestinos asesinados en la Franja de Gaza desde que comenzó la guerra hace un mes ha aumentado a 10.569, según cifras publicadas hoy por el Ministerio de Salud controlado por Hamás. Más de 26 mil personas resultaron heridas. Entre los muertos se encuentran 4.324 niños y jóvenes.

El martes 7 de noviembre, la Autoridad informó que 10.328 palestinos habían sido asesinados. Se dice que aproximadamente la mitad de los muertos “en las últimas horas” proceden del sur de la Franja de Gaza. Las cifras y la información proporcionada por el ministerio controlado por la organización terrorista no pueden actualmente ser verificadas de forma independiente.

Guerra en Israel: el ejército pide a los palestinos que huyan de la “zona de intensos combates”

Actualización del 8 de noviembre a las 12:05 p.m.: El miércoles, el ejército israelí también dio a los civiles del norte de la Franja de Gaza la oportunidad de huir a la zona costera del sur. El ejército permite el tráfico en una carretera de conexión hacia el sur entre las 10.00 y las 14.00 hora local (13.00 CET), escribió por la mañana un portavoz árabe. En la plataforma X. Publicó un mapa que muestra la calle. El portavoz pidió a la población que se desplazara hacia el sur lo antes posible por su seguridad. “El norte de la Franja de Gaza es una zona de combate feroz y el tiempo para la evacuación se está acabando”, escribió.

Antes de la guerra en Israel: una historia del conflicto palestino-israelí en imágenes Ver la serie de imágenes

Parece que el ejército israelí está a punto de acercarse al hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza

Actualización del 8 de noviembre a las 11:30 a. m.: Parece que los soldados israelíes están avanzando cada vez más hacia el centro de la ciudad de Gaza. Esto informó el canal de noticias. Al Jazeera Citado por testigos presenciales. Las fuerzas están ubicadas a sólo 700 metros del hospital Al-Shifa. Israel ha afirmado repetidamente que Hamás tiene un centro de mando en este hospital. La estación también informó que una “escuela pública llena de personas desplazadas” en el oeste de Gaza fue bombardeada por cañoneras israelíes.

Actualizado desde el 8 de noviembre a las 10:45 a. m.: Hamás cuestionó los informes de Israel de que las fuerzas terrestres israelíes habían logrado éxitos militares y habían avanzado profundamente en la ciudad de Gaza. En cambio, Hamás infligió numerosas bajas a las fuerzas israelíes, afirmó el portavoz de Hamás, Ghazi Hamad en Beirut. Un gran número de soldados murieron y muchos tanques quedaron destruidos. Hamás utiliza su red de túneles para lanzar emboscadas.

Actualización del 8 de noviembre a las 10:15 a. m.: El ataque terrestre en Gaza continúa desde hace varios días. Pero en su lucha, los soldados israelíes no se enfrentan directamente a Hamás. “Apenas vemos a los terroristas. Están clandestinos y sólo aparecen cuando preparan emboscadas”.

Israel destruye la red de túneles de Hamás en Gaza

Actualización del 8 de noviembre a las 9:30 a. m.: Durante su avance hacia el norte de Gaza, el ejército israelí dice que se centró en destruir la extensa red de túneles de Hamás. El portavoz militar Daniel Hagari dijo que las unidades especiales utilizaron explosivos para neutralizar la red de túneles que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros bajo la Franja de Gaza. El ejército dijo que mató a un destacado desarrollador de armas de Hamás. Según la información, Mohsen Abu Sina era, entre otras cosas, un experto en el desarrollo de misiles.

El número de víctimas en la guerra de Israel y Gaza sigue aumentando

Primer informe del 8 de noviembre: gaza – Según el ejército israelí, un soldado de la 401ª Brigada Blindada murió durante los combates en el norte de la Franja de Gaza. Esto eleva a 31 el número de soldados israelíes que han perdido la vida desde el inicio del ataque terrestre contra Gaza.

Mientras tanto, el número de palestinos asesinados en la Franja de Gaza ha aumentado a más de 10.300, según el Ministerio de Salud controlado por Hamás. Las autoridades palestinas no distinguen entre combatientes y civiles. Sin embargo, se dice que entre las víctimas hay 4.237 niños. Según la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren unos 160 niños en la Franja de Gaza. “Es difícil imaginar la magnitud de la muerte y el sufrimiento”, afirmó el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier. Según cifras israelíes, Hamás mató a más de 1.400 personas en su ataque terrorista del 7 de octubre. Además, unos 240 rehenes fueron secuestrados en la Franja de Gaza.

A continuación se muestra una descripción general de los datos recopilados por las Naciones Unidas en función de la información (A partir del 7 de noviembre). Actualmente, las cifras no se pueden verificar de forma independiente.

Muertes: 10.328 Muertes: alrededor de 1.400 Heridos: 25.956 Infecciones: alrededor de 5.400

Netanyahu renueva su postura sobre el alto el fuego en Gaza

Tras el supuesto avance del ejército israelí hacia el centro de la ciudad de Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu descartó una vez más un alto el fuego sin la liberación de los rehenes. Netanyahu dijo en un discurso televisado que mientras las personas secuestradas por Hamas no sean libres, no habrá entrega de combustible a la región, ningún trabajador palestino podrá llegar a Israel y no habrá alto el fuego en la Franja de Gaza.

El presidente estadounidense, Joe Biden, había hablado previamente con Netanyahu sobre la posibilidad de una “pausa táctica” en los combates en la Franja de Gaza, pero no logró llegar a un acuerdo. Informe de axios Según los informes, Biden informó al Primer Ministro israelí que un alto el fuego de tres días podría conducir a la liberación de algunos rehenes.

El ejército israelí en el centro de Gaza: asegurando la base de Hamás

El Ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, dijo: “Estamos en el corazón de la ciudad de Gaza”. Gaza es “la base terrorista más grande jamás construida en el mundo”. Según el ejército israelí, la ciudad situada en el norte de la Franja de Gaza estuvo previamente asediada. Un portavoz afirmó recientemente que la región costera está ahora dividida en una mitad norte y una mitad sur. Según el ejército, durante los recientes combates se aseguró “una base militar para la organización terrorista Hamás en el norte de la Franja de Gaza”. (hablar con agencias)