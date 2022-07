Lavadora: el consumo de energía es enorme: tres configuraciones ahorran mucho dinero

Lavar la ropa puede hacer que su factura de electricidad sea innecesariamente cara. Los ajustes correctos en la lavadora no solo ahorran energía a largo plazo, sino también dinero.

Dortmund – La lavadora es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar, junto con el frigorífico, la luz y la estufa. En muchos hogares, la ropa sucia se amontona en cestos en el apartamento o en el sótano y el volumen total de ropa parece insuperable. juntos superhéroe de la vida Su lavadora puede funcionar a un ritmo más bajo de lo que piensa. Esto ahorra electricidad y, por lo tanto, dinero.

temperatura de lavado Consumo de energía por lavado El costo de electricidad por lavado es de 24 quilates por kilovatio-hora 90 grados 1,90 kWh 46 centavos 60 grados 1,15 kWh 24 centavos 40 grados 0,65 kWh 16 centavos 30 grados 0,40 kWh 10 centavos Fuente de la tabla: Klima-hannover.de

Lavandería de forma energéticamente eficiente: más rápido no siempre es mejor

Los informes indican que una familia promedio con dos niños usa la lavadora cinco veces por semana chip. Esto es más de lo que realmente necesitas. Los ajustes incorrectos en la lavadora provocan un gran aumento en las facturas de lavado y electricidad. Las pequeñas diferencias tienen un gran impacto.

Se pueden ahorrar hasta 40 € por semana en costes de energía. La técnica de lavado correcta depende de la temperatura, el tiempo y el detergente adecuado. Se puede decir de antemano: más rápido no significa más efectivo y cuanto mayor sea la temperatura de lavado, más costoso será el lavado. Porque la máquina necesita gran parte de la energía solo para calentar el agua.

Ponga la lavadora correctamente: el prelavado solo es útil en casos excepcionales

Para ahorrar dinero en el lavado, lo más importante es elegir el programa adecuado. El prelavado solo tiene sentido en muy pocos casos. La suciedad pesada se puede tratar a mano con jabón para la vesícula biliar o quitamanchas antes de lavar. Esto ahorra hasta 20 minutos durante el ciclo de lavado. Este es el tiempo que tarda el programa inicial, según el fabricante y el modelo.

Temperatura de lavado correcta: ¿30 o 40 grados?

El precio de 10 euros al año puede ser elevado chip Ahorra si te saltas el prelavado. Puedes ahorrar aún más lavando la ropa a 30 grados en lugar de 40 grados. Generalmente se recomienda lavar la ropa poco sucia a 30 o 40 grados. Muy pocas personas se dan cuenta de la gran diferencia que hacen estos 10 grados.

Lavar siempre a la temperatura más baja posible ahorra electricidad. © Waldmüller / imagen

Esta diferencia, que en un principio parece pequeña, no lo es en absoluto para una lavadora. Para los otros 10 grados, necesita casi el doble de potencia, y sin ningún valor añadido para el consumidor: el detergente desarrolla realmente su poder de lavado completo a 30 grados. La ropa no queda automáticamente más limpia si la lava más caliente, y viceversa, no es mejor lavarla en un lugar frío. Con la tecnología actual, los rangos ruidosos infranken.de Hasta 20 grados para ropa limpia.

Lava la ropa correctamente: solo hierve la ropa una vez al mes

La ropa de cama y las toallas también se pueden lavar de forma natural a 40 grados, al contrario de lo que mucha gente piensa. 60 grados solo si está enfermo o es alérgico a los ácaros del polvo doméstico. La Agencia Federal del Medio Ambiente recomienda lavar a 60 grados por mes para matar los gérmenes que se acumulan en la lavadora. Para la desinfección, se puede usar vodka en lugar de detergente. Si baja la temperatura de 60 a 40 grados, se ahorrará alrededor del 50 por ciento de los costos de electricidad.

Lavar la ropa con eficiencia energética ahorra dinero

Lavar permanentemente a 30° en lugar de 40° y a 40° en lugar de 60° ahorra hasta 40€ al mes. Lavar en caliente a 90°C puede resultar ruidoso hoy en día debido al uso de detergentes modernos Zona de protección climática Hannover Se prescinde por completo. Es útil lavar siempre a la temperatura más baja posible.

Este principio también explica por qué se utilizan mejor los programas ecológicos, ecológicos o de ahorro. Aunque funciona más tiempo, es más frío y, por lo tanto, solo requiere la mitad de energía para obtener el mismo resultado. Puede sumar hasta 45 € por año si el programa regular se reemplaza permanentemente por un programa ecológico.

Más consejos sobre cómo lavar la ropa correctamente

Aparte del ciclo de lavado, existen otros trucos que pueden ayudar a ahorrar electricidad:

Consejo 1: solo lávelo con máquinas completamente cargadas. Esto reduce el costo del agua y la electricidad. Cantidad de embalaje según las instrucciones de funcionamiento. 2. Consejo: No abuses de los detergentes. En caso de sobredosis, muchos dispositivos cambian a un ciclo de enjuague adicional. Consejo 3: Desenchufe completamente la lavadora de la fuente de alimentación cuando no esté en uso. Esto ahorra costos de espera. Consejo 4: Siempre clasifique su ropa correctamente de inmediato para que las prendas muy sucias no ensucien aún más otras prendas.

Imagen de la lista de reglas: © Monkey Business 2 / Imago