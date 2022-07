Wall Street comienza fuerte: confianza probada

Si antes todo iba mal, los participantes del mercado ignoraron todas las preocupaciones al comienzo de la semana. El apoyo proviene de dos importantes bancos estadounidenses.

Los principales bancos estadounidenses Goldman Sachs y Bank of America han entregado lo que más necesitan los mercados bursátiles en este caso: las cifras del segundo trimestre, presentadas poco antes de que comenzara el mercado bursátil, fueron bien recibidas en Wall Street. Al igual que con JP Morgan, Morgan Stanley y Citigroup Las provisiones para préstamos incobrables se han reducido a ganancias.

Sin embargo, las cifras de Goldman Sachs superaron con creces las expectativas y las cifras de Bank of America se volvieron positivas después de una decepción inicial. De todos modos, las bolsas de valores de Nueva York comenzaron el día con un claro aumento de más del uno por ciento cada una, continuando así con el movimiento de recuperación a partir del viernes.

Pero el jueves no solo tendrá lugar la reunión del Banco Central Europeo, El trabajo de mantenimiento en la tubería Nord Stream 1 también está programado para completarse este día. . Si los flujos de gas no se reanudan, el repunte del mercado bajista en el euro y las acciones europeas podría desvanecerse junto con los flujos de gasoductos, advierte Jeffrey Halley, analista del corredor de divisas Oanda.

Poco después del inicio de la negociación, el índice DAX cruzó la marca de 13.000, un punto psicológico importante. Incluso la última tendencia alta y bajista temporal en 13020/13050 pips que duró tres semanas no es un obstáculo insuperable para los inversores a largo plazo, el máximo diario inicial es 13062 pips. Esto corresponde a un aumento del 1,5 por ciento sobre el precio de cierre del día anterior.

Así, el dólar americano no se busca como refugio seguro al inicio de la semana. El dólar se debilitó frente a las principales monedas como el yen y el franco suizo. Mientras tanto, el euro subía un 0,5% a 1,0150 dólares la hora. El nivel de $1,00 se considera actualmente como un soporte importante para el euro, asegura el experto en mercados Robert Rothfield. Pero los inversores siguen preocupados por el futuro incierto del oleoducto Nord Stream 1.

Los cinturones en la planta de BMW en Dingolfing todavía están arreglados.

El daño al riel superior ha paralizado la producción en la planta europea más grande de BMW en Dingolfing. Un portavoz dijo que los turnos temprano y tarde fueron cancelados hoy en ambos salones de actos. Varios miles de empleados se vieron afectados y alrededor de 1.600 automóviles no se pudieron construir inicialmente. Debido a daños en la línea superior, los coches terminados no podrán retirarse de Dingolfing. BMW simplemente no tiene espacio para más producción.