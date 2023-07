LBB y Amazon terminan la cooperación

A menudo se insinuaba, pero luego no se llegó a nada definitivo: Landesbank Berlin (LBB) y Amazonas.de rescindir su cooperación para la anterior tarjeta Amazon.de Visa. A partir de hoy, los clientes afectados están recibiendo correos electrónicos del banco indicándoles cómo proceder. Los usuarios parecen ser notificados por etapas, porque mientras el lector me llamó la atención, yo mismo recibí un ejemplo b. No hay correo todavía.

Pero, ¿qué sigue? En principio, Landesbank Berlin AG y Amazon.de han decidido poner fin a su cooperación con respecto a la tarjeta Visa Amazon.de. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. Entonces, hay tres tipos de datos que son relevantes para usted. Si deja que caduque la oferta sin hacer nada, ya es su cuenta de tarjeta al 30/09/2023 cerrado. Se tarda más si solicita una Tarjeta Visa Extra, bajo diferentes términos de contrato. Eso sí, esta tarjeta ya no te permitirá acumular puntos de recompensa de Amazon más adelante y además cuesta 19,99€ al año. Cada uno debe decidir por sí mismo si vale la pena. Si acepta la oferta, aún puede usar su tarjeta Visa de Amazon.de existente Hasta el 26/03/2024 Usos. Luego tomas la Tarjeta Visa Extra, que te será enviada este año.

Tercera fecha indicada: si ha solicitado firmar documentos de contrato para una Tarjeta Visa Extra, pero no la ha devuelto a más tardar el 15 de noviembre de 2023, su contrato entrará en vigencia 30/11/2023 Dejar. De cualquier manera, debe tomar una decisión informada a favor de Visa Card Extra y no será transferido automáticamente. La Visa Card Extra es emitida y administrada exclusivamente por Berliner Sparkasse, una subsidiaria de Landesbank Berlin AG. Los clientes existentes recibirán más información sobre esta oferta por correo electrónico.

La nueva Visa Card Extra también te ofrece un cashback del 0,75% sobre las ventas hasta un máximo de 5.000€ por año natural. En mi opinión, estas son condiciones mucho peores que antes con la tarjeta Visa.de Amazon.de, especialmente si usa la tarjeta de crédito como parte de una suscripción Prime. No es posible transferir saldo de su tarjeta VISA Amazon.de a la nueva Visa Card Extra. Se notifica a SCHUFA el cierre de la tarjeta Visa.de Amazon.de y cualquier nueva activación de Visa Card Extra.

PRECAUCIÓN: los Amazon Points no utilizados caducarán en la fecha de cancelación correspondiente. Además, recuerde descargar los estados de cuenta de su tarjeta de crédito antes de cerrar su cuenta.

