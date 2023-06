LEGO Disney Centennial (40.600): Sorteo gratuito a partir del 1 de julio

Actualización (27 de junio, 10:30 a. m.): El próximo obsequio de LEGO Disney, LEGO 40600 Disney Centenario, oficialmente en la tienda online de LEGO, por lo que ahora disponemos de imágenes en alta resolución del producto. No hay nada en la página del producto sobre el período de la campaña y el valor mínimo de pedido, pero LEGO ya ha comunicado este dato con anticipación: el conjunto será Del 1 de julio al 9 de julio Para todo el mundo Comprar LEGO Disney desde 100 euros En el Tienda LEGO en línea y tiendas de marca. LEGO pone el GWP en 24,99 €.

En el momento de esta actualización, el conjunto aún no figura en todas las tiendas internacionales de LEGO en línea, pero ya puede encontrar información en alemán en la tienda de Austria. Suponemos que todas las demás páginas de productos también se activarán en las próximas horas.

Según la descripción, cuando se juntan las tres unidades, el conjunto ensamblado mide más de 9 cm de alto, 31 cm de ancho y 9 cm de profundidad. Las imágenes también confirman que el proyector de ladrillos de luz muestra una escena de Steamboat Willie en los mosaicos (modificados) que actúan como pantalla y que los mosaicos de 2×2 en la mesa de trabajo también tienen un gráfico de Mickey Mouse en el diseño de esa película. contiene. este Los azulejos están claramente impresos..

Descripción del Grupo:

Deleite a cualquier fanático o niño de 8 años en adelante con un regalo que celebra los 100 años de la magia de Disney y todos sus queridos personajes de dibujos animados. LEGO® | Disney: Disney: 100th Anniversary (40600) es un set de 3 modelos: un pequeño escritorio con un dibujo, una pantalla y un proyector de películas con un ladrillo luminoso que lanza a Mickey Mouse en la pantalla, además de globos y una tarta. Hay un clip en la parte posterior de cada modelo que puede usar para recortar notas o fotos. El set también incluye una minifigura exclusiva de LEGO Mickey Mouse. Juego de construcción coleccionable: LEGO® | Disney: Disney: 100th Anniversary (40600) es una colección para niños y fanáticos mayores de 8 años que celebra 100 años de aventuras mágicas con animación.

REGALO PARA CADA OCASIÓN: las imágenes se pueden enganchar en el clip en la parte posterior de cada modelo. Un proyector de películas de ladrillos claros arroja a Mickey Mouse a la pantalla. Gran regalo para los fans de Disney.

Dimensiones: Los tres modelos miden más de 9 cm de alto, 31 cm de ancho y 9 cm de profundidad juntos. Y después de jugar, puedes mostrarlo en el estante.

Más fotos:

Publicación original (22 de junio de 2023): Disney está celebrando actualmente su 100 aniversario, por lo que, del 1 al 9 de julio, habrá un pequeño obsequio inusual en forma del set LEGO 40600 Disney 100th Anniversary. Tienda LEGO en línea Las tiendas de marca estarán disponibles. Esto incluye, entre otras cosas, un mini proyector funcional con el que se puede proyectar un gráfico del debut de la banda sonora de Mickey Mouse en el clásico “Steamboat Willie” en una pantalla integrada.

La campaña ya está siendo anunciada por LEGO, pero la imagen oficial de alta resolución de Midway solo estuvo disponible por un corto tiempo a través de LEGO China, donde dylan chow Guárdalo y luego publícalo en Instagram. Además, tenue Inversor en juego Una imagen filtrada que pretende mostrar una copia del obsequio vendido a través de la tienda LEGO chilena. En realidad esto será Del 1 de julio al 9 de julio Para todo el mundo Comprar LEGO Disney desde 100 euros En el Tienda LEGO en línea Y tiendas de marca, o hasta agotar existencias. También habrá la oportunidad de participar en una actividad especial de construcción en las tiendas, más sobre eso en un momento.

El grupo incluye 226 piezasincluyendo uno Visor de miniaturas de Mickey Mouse. Construyes tres viñetas, la primera muestra el número 100 con algunos globos y un pastel de cumpleaños, y la segunda muestra la pantalla construida antes mencionada con un marco y un proyector de Minnie Mouse, que discutiremos en un momento. La tercera viñeta muestra una mesa de dibujo con Mickey dibujado como un mosaico de 2×2; desafortunadamente, aún no es posible saber si está impreso o en un póster. También hay un asiento de cine con una bolsa de palomitas de maíz. Todo esto recuerda al clásico “Mickey Mouse” en colores negro y rojo con peanas naranja claro brillanteSegún las fotos anteriores. Obviamente, los tres se pueden usar como soportes para fotografías, aunque, por supuesto, Disney preferiría que no guardaras ninguna fotografía allí, sino las de tu visita a Disneylandia. 😉

La información resumida más importante:

Número de colección: 40600

Nombre: Disney’s 100th Anniversary

Nombre en inglés: Celebración del 100 aniversario de Disney

Partes: 226

Minifiguras: 1

Recomendación de edad: 8+

Valor según LEGO: 24,99€

Valor mínimo de pedido: 100 euros

Limitaciones: LEGO Disney

Período: 1-9 de julio de 2023

El aspecto más emocionante de este potencial de calentamiento global es definitivamente el proyector. Por primera vez en la historia, el Ladrillo de Luz se incluye en un obsequio. Esto supuestamente ilumina un elemento de ventana impreso/”bordado” y, por lo tanto, proyecta la imagen sobre la tela diseñada. Se observó un efecto similar en LEGO 10273 Haunted House (ver, por ejemplo, nuestra revisión), donde la momia del faraón se mostró desde atrás en un panel del Barón con el legendario rubí.

Este es un truco agradable e inusual para obtener un obsequio, lo que lo hace aún más atractivo. También es bueno que GWP no esté vinculado al nuevo castillo LEGO Disney (43222) a pesar de que se lanzará al mismo tiempo, sino que terminará en el carrito con cualquier compra de Disney de 100 € o más. Los términos exactos no se anunciarán hasta el comienzo de la campaña, por lo que solo entonces sabremos si los “temas menores” como Star Wars también cuentan para el valor mínimo de pedido porque pertenecen al grupo Disney, pero no estamos asumiendo que en este momento. Lo mantendremos informado y también le daremos algunos consejos de compra listos a tiempo para comenzar. En primer lugar, ¡nos interesa lo que piensas del grupo!

¿Qué opinas del próximo obsequio LEGO 40600 Disney 100th Anniversary? ¿Te gustan los pequeños “trucos” como un proyector que funcione? ¿Qué piensas en general sobre la presentación y la ejecución? Siéntase libre de compartir sus pensamientos en la sección de comentarios.