Los abogados de Trump no pueden encontrar un documento clasificado

Las grabaciones en cinta prueban que Donald Trump se jactaba de poseer documentos clasificados. Ahora el ex presidente está tomando una posición. Sus abogados no quieren saber nada.

Actualización del 2 de junio a las 21:10: Donald Trump habló sobre ocultar documentos clasificados de las grabaciones filtradas. Sin embargo, sus abogados no quieren tener nada que ver con eso. Según la grabación, Trump se refiere a un supuesto documento del Pentágono en el que se discutía un ataque a Irán. Como informó CNN, sus abogados no pudieron encontrar el archivo en cuestión luego de una citación, y aparentemente no sabían nada de su existencia.

Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos de América, juega al golf en Trump International Golf Links & Hotel durante su visita a Irlanda. (Foto de archivo) © dpa / Brian Lawless

Actualización del 2 de junio a las 13:08: No hizo nada malo. Eso es lo que Donald Trump le dijo a su aliado cercano Sean Hannity, supervisor de Fox News, durante un evento en Iowa, Estados Unidos. “Todo lo que hice estuvo bien”, dijo Trump sobre los informes de grabaciones filtradas en las que se decía que admitió haber guardado documentos clasificados. En el mismo evento, Trump también se refirió a la caída de Joe Biden en Colorado, pero sorprendentemente simpatizaba con su rival.

Actualización del 1 de junio de 2023 a las 16:20: Los abogados de Donald Trump están en la línea de defensa del expresidente a pesar de las nuevas revelaciones. Según Jim Trusty, el abogado de Trump, el 21 de enero, el día en que Joe Biden asumió, seguía siendo presidente interino durante al menos una hora después de llegar a Mar-a-Lago. Entonces tuvo tiempo suficiente para liberar los documentos secretos que se había llevado consigo.

Donald Trump comenta sobre las grabaciones

Actualización del 1 de junio de 2023 a las 14:30: Ahora Donald Trump también se ha pronunciado sobre las nuevas revelaciones sobre su personalidad. El expresidente no cuestionó el contenido. Trump tampoco mostró remordimiento. Por otro lado, en un mensaje en su propia plataforma de redes sociales Truth Social, arremetió contra el Departamento de Justicia, que Trump cree es el responsable de publicar las grabaciones. Trump preguntó: “¿Van a renunciar y habrá una investigación?”

Aún no se sabe quién es el responsable de publicar las grabaciones con las declaraciones de Trump. Las grabaciones probablemente fueron realizadas por escritores contratados para ayudar al exjefe de personal de Trump, Mark Meadows, a escribir su autobiografía. Conocieron a Trump en 2021 en su club de golf Bedminster en Nueva Jersey.

Experto describe las grabaciones de Trump como un asunto de espionaje

Actualizado el 1 de junio de 2023 a las 11:40 a. m.Las grabaciones en cinta de Donald Trump están causando revuelo en Estados Unidos. Ryan Goodman, ex asesor especial del Departamento de Defensa de EE. UU., ve el problema como uno de espionaje. Los planes de guerra se encuentran entre los documentos más clasificados. “Esto presiona al Departamento de Justicia para que presente cargos y condene al jurado”, dijo el profesor de derecho de la Universidad de Nueva York en un tuit. Va mucho más allá de las acusaciones de obstrucción por parte de las autoridades.

Las grabaciones en cinta de Donald Trump ocupan EE.UU.

Primer informe del 1 de junio de 2023: NUEVA JERSEY – En la órbita de Donald Trump, parece ser la norma escuchar a escondidas a las personas con las que habla. Ahora, han surgido nuevas cintas en las que el presidente estadounidense admite abiertamente tener documentos catalogados como clasificados por el Departamento de Defensa estadounidense. Así lo informó en exclusiva el canal de noticias en Estados Unidos CNN. Otros medios estadounidenses confirmaron la existencia y el contenido de las grabaciones de sus propias fuentes.

Pero las grabaciones prueban más que eso: Donald Trump sabía que no debería tener los documentos que el Pentágono ha clasificado como clasificados. En cambio, era consciente de que debería haber entregado los documentos después de salir de la Casa Blanca. Esto, a su vez, podría socavar el argumento de Trump de que previamente desclasificó cualquier material que se encontrara sobre él después de dejar el cargo, es decir, desclasificó los documentos.

Detalles de las grabaciones de Donald Trump

Los récords de Trump son altos CNN Desde el verano de 2021, es decir, después del paso de Trump por la Casa Blanca y después de que Joe Biden asumiera el cargo. Tanto el canal de noticias como el periódico Los New York Times Afirmó que las grabaciones se realizaron en una reunión entre Trump y varias personas. Se dice que la reunión tuvo lugar en el Bedminster Golf Club de Trump en Nueva Jersey. Se reunieron para ayudar al exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, a escribir sus memorias.

Se dice que en las grabaciones se escucha a Trump diciendo que le gustaría aprobar un documento, pero sabe que como expresidente no puede. Se dice que el documento es una carta que describe un posible ataque estadounidense contra Irán. Según los informes, Trump habló a la audiencia sobre Irán durante dos minutos.

Las grabaciones en cinta afectan la campaña de Trump

En agosto de 2022, el FBI registró la casa de Donald Trump, Mar-a-Lago Golf Club en Florida. Los investigadores incautaron muchos documentos clasificados, algunos de los cuales eran de la clase más alta. Como resultado, Trump, quien actualmente se postula para la nominación republicana para las elecciones de 2024 en Estados Unidos, podría haber cometido un delito penal. Un investigador privado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando las acusaciones. El mismo Trump lo describe como una cacería de brujas con motivaciones políticas. (con dpa)