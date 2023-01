¿Los cacahuetes hervidos ayudan con las alergias?

La alergia al maní puede poner en peligro la vida. Los síntomas más leves incluyen dolor de cabeza, irritación de las vías respiratorias, picazón, sarpullido o dolor abdominal. En casos severos, existe el riesgo de shock anafiláctico, que puede causar dificultad para respirar, insuficiencia circulatoria e incluso la muerte. Se calcula que entre el 0,5 y el 2 por ciento de los niños y el 0,2 por ciento de los adultos en Europa la padecen. Hasta la fecha no existe un tratamiento eficaz. Pero, ¿los cacahuetes hervidos pueden ayudar con las alergias? Investigadores australianos tienen en estudiar Con él logró los primeros éxitos. Sin embargo, todavía faltan otros datos y el procedimiento no está exento de riesgos. Una cosa ya es cierta: el método no es adecuado para personas con alergias graves.

El estudio australiano incluyó a 70 niños y adolescentes menores de 18 años que previamente habían sido diagnosticados con alergia al maní. La cocción prolongada cambia las proteínas de los cacahuetes. Las proteínas pierden su estructura y luego provocan reacciones alérgicas menos graves: también se habla de desnaturalización de proteínas. Se cree que esta es una de las razones de la falta de alergias al maní en Asia. Mientras que los cacahuetes tostados se consumen principalmente en Europa, América o Australia, los cacahuetes cocidos suelen incluirse en platos asiáticos. Ahora, los científicos australianos han tratado de acostumbrar gradualmente a los niños a comer maní con la ayuda de nueces hervidas. Un proceso llamado hiposensibilización.

Primero, los bebés comieron maní hervido durante 12 horas durante 12 semanas, luego maní hervido durante dos horas durante 20 semanas. Luego, los bebés comieron maní tostado, que se considera menos tolerado, durante otras 20 semanas. Según los autores del estudio, el 80 por ciento de los niños podía comer doce cacahuetes tostados al final del estudio sin desarrollar una reacción alérgica.

Muy peligroso para las personas alérgicas severas.

Sin embargo, los resultados del estudio deben tomarse con cautela. El ensayo no fue controlado con placebo: de hecho, se trata de un procedimiento científico estándar en el que se prueba el efecto de un tratamiento en comparación con un placebo inactivo. Además, los niños con alergias particularmente pronunciadas fueron excluidos del estudio: el experimento habría sido demasiado peligroso para ellos.

Thomas Fuchs es vicepresidente de la Asociación Médica de Alergólogos Alemanes (Aeda) y profesor del Centro Médico Universitario de Göttingen. toma una mirada crítica a la nueva investigación. “Es un enfoque experimental interesante. Pero el estudio está incompleto. Creo que el riesgo de que el maní hervido provoque reacciones alérgicas graves es muy alto”, dice Fox.

El procesamiento del maní en realidad puede afectar su tolerancia: “Hay indicios de que el tostado habitual de maní en nuestro país aumenta la sensibilidad”, dice Fox. “Hervir durante mucho tiempo, por otro lado, puede desnaturalizar parcialmente las proteínas del maní y hacer que las personas con alergias las toleren mejor. Sin embargo, lo que se sabe sobre los cacahuetes es que sus proteínas son relativamente estables y, por lo tanto, ciertamente todavía contienen alérgenos”. .” Sensibilidad incluso después de la cocción.”

Lo mejor es evitar los cacahuetes por completo.

De hecho, también se produjeron reacciones adversas en el estudio australiano. El 61 por ciento de los niños han desarrollado al menos reacciones alérgicas temporales. Tres de estos fueron tan graves que tuvieron que ser tratados con el medicamento de emergencia epinefrina. Tres niños tuvieron que dejar de participar en el ensayo debido a alergias.

Los padres no deben, bajo ninguna circunstancia, intentar dar cacahuetes hervidos a un niño con alergia, incluso si inicialmente se intenta solo bajo supervisión médica. “Solo puedo desaconsejarlo encarecidamente”, dice Fox. Los experimentos son especialmente peligrosos con los cacahuetes. “Este es un alérgeno relativamente fuerte y las reacciones alérgicas pueden ser fatales”, dijo Fox.

Ya están en el mercado productos estándar que contienen dosis bajas de proteína de maní para reducir las alergias. También es posible reducir la reacción a los efectos del maní. Esperanza para muchos padres que temen que sus hijos estén comiendo sin darse cuenta pequeñas cantidades de maní, que se encuentran en muchos alimentos procesados. A diferencia de algunos de sus colegas, dice Fox, él también cree que usar tales productos no tiene sentido. “Aquí también existe un riesgo relativamente alto de efectos secundarios”, dice Fox. El mejor enfoque es evitar por completo los cacahuetes si es alérgico.