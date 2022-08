Los clientes necesitan mirar alrededor

En Kaufland, y también en Lidl, hay cambios serios de clientes. El servicio popular ahora está descontinuado.

Los precios aumentan significativamente en todos los supermercados y tiendas de descuento, incluidas cadenas minoristas tan populares como Kaufland y Lidl. Ahora hay noticias amargas para los consumidores. Porque Kaufland y Lidl usan un servicio popular. Hasta ahora, esto era gratis; en el futuro, los clientes solo pueden usarlo pagando una tarifa.

El servicio gratuito será descontinuado.

Aldi ya ha demostrado cómo, desde junio, los consumidores no han podido cargar sus autos eléctricos de forma gratuita mientras compran. Anteriormente era posible, si estacionas tu auto en Aldi, también puedes usar las estaciones de carga en los estacionamientos de forma gratuita. Pero eso ya es cosa del pasado, y la bonificación ahora cobra alrededor de 40 centavos por kWh por este servicio.

Ahora Liddell y Kaufland están siguiendo su ejemplo. El envío gratuito anterior también debe detenerse aquí. Antecedentes: muchos conductores de autos eléctricos cierran la estación de carga, que en realidad es solo para clientes, aunque no compren en la tienda correspondiente.

Los no clientes ya no pueden cargar sus autos

En el pasado, muchos clientes se han quejado repetidamente de que las estaciones de carga simplemente están bloqueadas. Para muchos no clientes, el servicio de las tiendas aparentemente era un asunto público, especialmente porque todavía no hay un suministro nacional de estaciones de carga. En este sentido, a la gente le gusta recurrir a la oferta de los supermercados, que en su mayoría están ubicados en el centro.

Kauffland, por ejemplo, ya ofrece estaciones de carga en más de 120 sucursales. Allí, los clientes pueden cargar sus autos con electricidad verde. Con la ayuda del envío correspondiente se puede hacer fácilmente mientras compras. También hay cada vez más opciones de envío en Lidl. Descuento ahora ofrece estos incluso en más de 320 sucursales.

Solo los clientes pueden cargar su automóvil.

Lidl ha creado un requisito de aplicación para esto. Los clientes deben registrarse para esta aplicación, de lo contrario no podrán aprovechar la oferta de envío. Esto hace que sea difícil para los no clientes recargar. El siguiente paso ya se está planificando. Ahora, las estaciones de carga generalmente están sujetas a una tarifa. Otra medida para evitar que a los no clientes se les cobre en el futuro.

Todavía no se sabe cómo se verá exactamente este cambio y el concepto correspondiente. Es probable que el sistema sea similar al de Aldi. Allí, los clientes pagan un precio más bajo por el envío que los no clientes.