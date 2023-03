Los inversores están conmocionados: el colapso de los bancos sacude los mercados

El colapso de Silicon Valley Bank (SVB) arruinó el inicio del fin de semana para los inversores de Wall Street. El mayor fracaso del banco después de la crisis financiera había provocado previamente la caída del DAX.

El índice Dow Jones perdió un 1,1 por ciento a 31.909,64 puntos. Sobre una base semanal, esto resulta en menos 4.4 por ciento. El índice Standard & Poor’s 500 más amplio cayó un 1,5 por ciento a 3.861,59 puntos. El índice bursátil de tecnología Nasdaq 100 cerró con una caída del 1,4 por ciento a 11.830,28 puntos.

La caída fue causada por la caída de los precios en California Silicon Valley Bank (SVB), que se especializa en capital de riesgo para el sector tecnológico. La entidad financiera logró pérdidas por 1.800 millones de dólares tras vender una cartera de bonos.

Como resultado, otros bancos de EE. UU. se han visto presionados: “Muchos bancos tienen enormes carteras de bonos, y el aumento de las tasas de interés los hace menos valiosos. La situación de SVB es un recordatorio de que muchas instituciones están teniendo grandes pérdidas no realizadas en sus tenencias de renta fija”. ”, dijo Ross Mould, experto en inversiones de AJ Bell.

Lo que ahora teme el mercado, dijo Stanzel, es una implosión en los balances de los bancos. Los inversores ahora esperarán la aclaración de las principales instituciones financieras sobre si los problemas en SVB Financial también se aplican a ellos y en qué medida.

“Los bancos alemanes ahora están siendo el objetivo de los vendedores porque el financiador de empresas emergentes SVB Financial ha revelado algo que también podría preocuparles: pérdidas no realizadas en la cartera de bonos”, dijo el analista Jochen Stanzel de la correduría CMC Markets. El trasfondo es que muchos bancos tenían bonos y su precio se derrumbó a un ritmo sin precedentes.

¿No hay una amenaza inmediata para los bancos europeos?

Algunos expertos advierten que los problemas de SVB están generalizados en todo el sector. Por ejemplo, Joachim Clement, estratega jefe del banco de inversión Liberum Capital, no cree que la situación de SVB represente una amenaza directa para el sistema bancario europeo.

American Institute tiene un modelo de negocio muy especial, especializándose en capital riesgo y financiación de startups. Esto es completamente único en el panorama bancario. Es probable que los préstamos morosos aumenten este año, pero las reservas bancarias en Europa y Estados Unidos son suficientes para absorber cualquier problema.

Según el profesor de la Universidad de Harvard y exsecretario del Tesoro de EE.UU. Larry Summers, los grandes temores sobre el riesgo de contagio son exagerados. En Bloomberg US Financial Broadcasting, Summers habló de una “reacción exagerada”. Mientras la crisis en SVB se gestione adecuadamente y se pague a los clientes, no se pueden esperar riesgos sistémicos para el sector bancario.