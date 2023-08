Los mosquitos traen el dengue al lago de Garda: destinos vacacionales populares plagados de perturbaciones

Página principal mundo

Alerta de mosquitos en el lago de Garda: los centros turísticos toman medidas tras la aparición de casos de dengue. La emisión del decreto anti-mosquitos. © Imagen/montaje

El miedo al dengue aumenta en el Lago de Garda. Tras los casos sospechosos, se elevó el nivel de alerta en Lombardía. El virus se transmite por picaduras de mosquitos.

Manerba – En el lago de Garda, una empresa pulveriza pesticidas en las calles dañadas. Se pide a los residentes que mantengan alejados a los mosquitos por todos los medios necesarios y que se protejan lo más posible de sus picaduras. La fiebre del dengue ha llegado a un popular destino de vacaciones en Italia. Se han iniciado medidas de control de mosquitos en los municipios de Maneraba y Padinghe (Italia) en el lago de Garda. Actualmente se conocen dos casos de dengue. No se trata de pánico, informaron los medios locales italianos, sino de prevención.

Dengue en el lago de Garda: los centros turísticos luchan contra los mosquitos tropicales

Para limitar la propagación del virus del dengue en el lago de Garda, el alcalde del municipio afectado de Manerba del Garda ordenó que se tomaran medidas especiales. En la supuesta zona de circulación del virus, se deben implementar conductas para evitar las picaduras de mosquitos.

Población según la lista, según informa el portal de noticias italiano gardapost.it Manifestó que se recomienda usar ropa larga para cubrir la piel y protegerse de las picaduras. También se recomienda repelente de insectos. Dado que los mosquitos se reproducen en agua estancada, es necesario eliminar las acumulaciones de agua, por ejemplo en los platillos de las macetas. Esto se aplica tanto a macetas de exterior como de interior. Los mosquiteros en puertas y ventanas están destinados a evitar que los chupasangres entren en casas y apartamentos. Los remolinos de humo al aire libre o los calentadores eléctricos en el interior son excelentes para mantener alejados a los mosquitos.

Las zonas más afectadas y afectadas por la operación de limpieza específica en Manerba son, por tanto, Via Prezzolaro, Via Panorámica y Via S. Francesco.

Dengue en el lago de Garda: los mosquitos diurnos transmiten el virus tropical

El virus del dengue se transmite únicamente a través de la picadura de mosquitos del género Aedes, como el mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti) y el mosquito tigre asiático (Aedes albopictus). Son mosquitos diurnos. Sin embargo, si uno de estos mosquitos se infecta con el dengue, provoca en los humanos una enfermedad grave similar a la gripe. Según el Ministerio de Salud italiano, a veces pueden producirse complicaciones potencialmente mortales, como hemorragias o shock.

No existe transmisión directa de persona a persona. El mosquito debe haber picado previamente a una persona infectada.

El diario italiano afirma que en Italia se han diagnosticado casi 50 casos desde enero de 2023 El Gerón. Por tanto, los dos casos de dengue en el lago de Garda no son casos aislados. También hay casos de dengue en Croacia, Francia y Alemania. Es muy importante conocer los síntomas de la infección por dengue.

Casos de dengue en el lago de Garda: estos síntomas aparecen después de la infección por el virus

Sin embargo, los síntomas tras la infección por dengue son difíciles de distinguir de los de la gripe. Instituto Tropical de la Universidad Ludwig Maximilian Múnich con. Después de ser picado por un mosquito infectado, los síntomas del dengue aparecen después de aproximadamente tres a 10 días. Los síntomas agudos como fiebre, dolores corporales o dolor de cabeza intenso desaparecen después de aproximadamente tres a siete días. Según los expertos en enfermedades tropicales, el virus del dengue se puede detectar en la sangre mediante una prueba rápida.

Síntomas del dengue o fiebre del dengue

Síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza y dolores corporales intensos.

Una erupción que puede parecer una quemadura solar.

En casos raros, complicaciones potencialmente mortales y sangrado.

Agotamiento tras el dengue y caída ocasional del cabello

Fuente: Instituto Tropical de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich

El mosquito tigre asiático se ha extendido también a Italia y Alemania

El mosquito tigre asiático (Aedes albopictus – de: Aedes “malo” y albopictus “marcas blancas”) se propaga con éxito por todos los continentes del mundo, incluida Alemania. Este tipo de mosquito con las distintivas rayas blancas proviene del sudeste asiático. Pero la globalización y el cambio climático significan que ahora más de 128 países se ven afectados.

El mosquito tigre asiático (glifo) puede transmitir el dengue. Una pequeña puntada es suficiente. © Imago

Hasta ahora, su presencia en Europa se limita al sur, ya que el mosquito tigre asiático es considerado un “amante del calor”. Pero el “mosquito tigre europeo” ya se ha adaptado un poco a la cambiante situación climática, según la Oficina Estatal de Salud y Seguridad Alimentaria de Baviera (Lgl Bayern): “Los huevos se ponen en otoño durante el invierno y las larvas sólo eclosionan en el invierno”. la próxima primavera.”

El mosquito tigre asiático es el animal más peligroso del mundo

El mosquito tigre asiático, que Bill Gates denominó el “animal vivo más peligroso” en 2014, puede transmitir más de 20 virus además del dengue, incluidos los virus del Nilo Occidental, el dengue, el chikungunya y el Zika.

Dengue en el lago de Garda: cómo protegerse

Además de las medidas de protección individual contra las picaduras de mosquitos, ahora existe una vacuna contra el virus del dengue. La vacuna está disponible desde 2023. La inmunización primaria consta de dos vacunas administradas con tres meses de diferencia. (ml)