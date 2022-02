Los ricos quieren códigos de estatus: Jeff Bezos es ultramoderno con un yate de lujo

El comercio de barcos de lujo está en auge. Nunca antes se habían vendido tantos yates como durante la pandemia. Los súper ricos se están volviendo más ricos gracias a la política de bajas tasas de interés y el auge en el mercado de valores desde la crisis de Corona. Las personas de altos ingresos como el fundador de Amazon, Bezos, se enfrentan a un problema de lujo: ¿dónde pones el dinero?

El director Steven Spielberg se regaló el año pasado al personaje más grande, el oligarca ruso Roman Abramovich también tiene uno nuevo, y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, quiere uno más grande. Llamados “Seven Seas”, “Solaris” o “Y721”, son muy exclusivos y ocupan el número uno en la lista de deseos de muchas personas adineradas: los superyates.

Según datos de la empresa VesselsValue, el año pasado se vendieron 887 barcos. Este es un aumento del 77 por ciento con respecto al año anterior, en comparación con 2019, es más del doble de esa cifra. Y así, la tendencia hacia el exterior de la epidemia se confirmó también en el sector del lujo: a los superricos les gustan las viviendas flotantes que parecen palacios. Esto no sale de la nada.

Según VesselsValue, el principal impulsor del auge es el deseo de recuperarse de la pandemia. La gente busca distancia y seguridad. Fiel al eslogan: “Compre un bote, Corona no puede nadar” (Cómprese un bote, el virus no puede nadar), el editor en jefe de “Boat International”, Stuart Campbell, comentó sobre la tendencia el año pasado para la BBC. . Además, el yate también aumenta el rango de movimiento durante las paradas de forma agradable.

Fiebre del oro pandémica

Otro factor importante es el extraordinario aumento de la riqueza entre los superricos durante la pandemia. Desde entonces, han podido brindar el lujo de la seguridad y la libertad de movimiento con mayor facilidad. El aumento de la demanda también ha hecho subir los precios de los barcos, pero gracias al auge de los mercados bursátiles y las bajas tasas de interés de los bancos centrales, muchas personas súper ricas han ganado más dinero que nunca durante los años de Corona. Incluso la reciente agitación del mercado de valores no hace mucha diferencia.

Según Oxfam, los diez multimillonarios más ricos por su cuenta, incluidos fundadores como Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg o inversores como Warren Buffett, duplicaron su riqueza de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones de dólares durante la crisis del coronavirus. “Para los multimillonarios, la epidemia es como la fiebre del oro”, comentó recientemente Manuel Schmidt de Oxfam Alemania. Y si no tiene suficiente dinero o efectivo en este momento, los préstamos baratos pueden ayudarlo a “comprar la distancia social” con el plan, como dijo Bloomberg citando al administrador de activos.

La afluencia de dinero provocó la competencia por los símbolos de estatus, que a veces tuvo consecuencias absurdas, como lo demostró el último gran proyecto del fundador de Amazon, Bezos. La segunda persona más rica del mundo después del CEO de Tesla, Elon Musk, también se ha convertido en un marinero aficionado. Actualmente está construyendo el barco de sus sueños por una compañía naviera holandesa. Costo: $ 500 millones.

Más grande no significa necesariamente mejor

Con una eslora de 127 metros y con mucho confort y alta tecnología, dicen los expertos, “Y721” es nada menos que un aspirante al título del yate de vela más grande del mundo. En comparación, el nuevo barco de Oligarch Abramovich, Solaris, era más caro, pero con 140 metros, se dice que ni siquiera está entre los diez primeros de la flota de lujo del mundo actual.

El problema con el nuevo yate de Pizzo: al principio no se le pasó por alto. A una altura de 40 metros, su punto de referencia tres es demasiado alto para eso. Un puente histórico en Rotterdam, construido en 1878 y reconstruido después del bombardeo alemán durante la Segunda Guerra Mundial en 1940, bloquea el camino hacia el mar abierto. Como el megayate no cabría en el puente Koningshaven, mientras tanto se dijo que sería desmantelado para el paso. La compañía naviera y Bezos corren con los costos. El alcalde de Rotterdam lo ha negado desde entonces.

Incluso si aún no se vislumbra una solución, es probable que Bezos esté del lado ganador al final. Porque no se puede esperar que la carrera por yates más grandes, más rápidos y más caros termine pronto, incluso si las tasas de interés suben y los precios en los mercados bursátiles bajan. Los yates de lujo no suelen considerarse inversiones. Pero la demanda es enorme y los precios no bajarán en el futuro previsible.

Se necesitan años para construir nuevos barcos. Los materiales son escasos debido a los problemas de la cadena de suministro y costosos debido al aumento de los costos de las materias primas. La mano de obra también escasea y el mercado de segunda mano está vacío. “Es un gran momento para ser dueño de un yate”, dijo Bloomberg citando a Sam Tucker de VesselsValue. “Aquellos que compraron hace un año ahora pueden vender con ganancias después de disfrutar gratis de la temporada de superyates”. Bezos tiene que llegar primero. En caso de duda, toma su yate de repuesto. Encargó otro barco llamado “YS 7512” del fabricante Damen Yachts.