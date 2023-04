Más cerca del cielo en las nubes

Es uno de los ferrocarriles más espectaculares del mundo y, francamente, uno de los más peligrosos. Tiene menos que ver con la ruta y más con la altura a la que va.

Tren a las Nubes, “Tren en las Nubes”, realmente hace honor a su nombre. Serpentea hasta 4220 metros en el extremo noroeste de Argentina en los Andes.

Muchos paramédicos ya están cargando botellas de oxígeno en los autobuses que llevan a los turistas desde la capital provincial Salta hasta la estación de tren de San Antonio de los Gobres. Un médico también acompaña el viaje.

Las personas mayores en particular a veces tienen problemas con la altura, dice el enfermero Nicolás Alemán. “Pero la mayoría de las veces solo sufren dolores de cabeza o náuseas”.

Primero, los buses pasan por plantaciones de tabaco, que gradualmente dan paso a bosques de niebla. Cuanto más subimos por las polvorientas laderas, más árido se vuelve el paisaje.

De vez en cuando, los autobuses se detienen en lugares de interés y pueblos donde puedes comprar artesanías de los indígenas y tomar fotografías de las llamas. Ya son turistas, pero las paradas ayudan a aclimatarse a la altura.

A un ritmo pausado hasta la meseta

San Antonio de los Gobres es el punto de partida del tren turístico, situado a casi 3800 metros de altitud. El pueblo y la estación de tren emanan un poco de estilo del lejano oeste. Desde aquí el tren Nube Azul va a Puna, la meseta. 35 km por hora a un ritmo pausado.

La mayoría de los turistas esperan viajar a través de campos de nubes debido al nombre del tren. Pero eso es mentira. Las nubes rara vez se forman en la meseta. A Jazmin Acuña, la guía turística a cargo de nuestro taxi, le gusta hablar de “Tren al cielo”. Estamos muy cerca aquí.

Este ferrocarril fue inaugurado en 1948. Tardó 27 años en construirse. Originalmente, sus vías eran para el transporte de mercancías. Acuña explica mientras el tren pasa con estruendo por una mina de plata abandonada, que transporta cobre, sal, plata, oro y carne de llama desde Puna hasta la ciudad portuaria chilena de Antofagasta.

Hoy, solo el tren turístico recorre esta meseta aparentemente irreal, que se caracteriza por fuertes vientos y un clima inclemente. Desde la ventanilla del tren se mira hacia los cañones escarpados y se ven manadas de vicuñas pastando. Zorros del desierto, guanacos y pumas también viven en Puna.

El punto culminante y punto de inflexión de la excursión es el Viaducto La Polvorilla, de 224 metros de largo y 63 metros de altura. El viaje en tren dura dos horas en total. Viajar en bus a Salta y de regreso es un viaje de un día.

salta es hermosa

De regreso en Salta, volvemos a subir, pero esta vez para delicias culinarias. El teleférico sube a la montaña local San Bernardo. Aquí es donde el chef Fernando Riverola dirige su restaurante aclamado a nivel nacional, El Pacuano. La mejor cocina regional, el menú incluye una lista de agricultores y productores.

Una y otra vez la vista lejos de la comida pasa a través de los grandes ventanales. El templo gastronómico a gran altura ofrece una gran vista de la ciudad colonial, una de las más bellas de Argentina y que justamente hace honor a su apodo: La Linda, “la bella”. Cafés, museos y la catedral rosa se agrupan alrededor de la Plaza 9 de Julio. Aún más espectacular es la Basílica de San Francisco con su aguja roja y dorada.

Fondos de montaña listos para la película en el camino a Madhu

Cualquiera en Salta definitivamente debería hacer un viaje a la región vinícola de Cafayate en el Valle de Calcaguis. Conducir a través de la Quebrada de las Conchas desde Salta por la Ruta 68 bien vale la pena. Las colinas rojas del valle son cinematográficas. De hecho, la comedia negra como el cuervo “Wild Tales – Everyone Goes Crazy!” Filmado. Te has encontrado con un lugar de rodaje.

En Cafayate, el vino toma protagonismo. La tranquila ciudad vinícola tiene un interesante museo del vino y es una visita obligada en la ruta del vino en el valle de Calcuta. Los viñedos aquí son algunos de los más altos del mundo. Algunos son de hasta 3000 metros. Sugerencia para degustar vinos locales: gastro-winebar Bad Brother.

O puede visitar una de las muchas bodegas de la zona. Bodega El Estego aquí es una de las más bonitas.

montañas de siete colores

Si el paisaje y los pueblos de la provincia de Salta aún no evocan sentimientos de “Salvaje Oeste”, en la vecina provincia norteña de Jujuy, te sentirás como si estuvieras en un estudio al aire libre del Oeste.

El viento levanta polvo en los caminos de tierra de Birmania. Dos hombres cabalgan por el pueblo, que consiste únicamente en casas bajas de barro. El Cerro de los Siete Colores brilla al fondo.

La “Montaña de los Siete Colores” se eleva en los suburbios, una pared rocosa colorida y con rayas brillantes. El espectro de colores va del negro al rosa. Una leyenda describe una escena geográfica con un jefe indio que murió de mal de amores.

Se ve mejor y más grande que la desagradable descripción que sigue: el blanco proviene de los depósitos de cal, el verde de los óxidos de cobre, los tonos rojos de los compuestos de hierro y el amarillo de los depósitos de azufre. Detrás de la colina hay un camino circular como caminar a través de una caja de colores.

Buena cocina con productos locales

Birmania es la puerta de entrada a la Quebrada de Humahuaca. Tilgara se encuentra en el valle junto con el sitio arqueológico de Bukhara. Entre los bosques de cactus gigantes se encuentran las ruinas del antiguo pueblo de Omakuaga, que se asentó aquí hace 800 años. Un templo se encuentra entronizado en el punto más alto del asentamiento, dominando una magnífica vista panorámica del valle con el Río Grande.

En el valle y sus alrededores aún hoy habitan principalmente indígenas, cuyas antiguas recetas y productos locales son revisitados por Flor Rodríguez con excelentes platos en su restaurante El Nuevo Progreso. Sus humitas, queso de cabra en hoja de elote, tamales de res y carpaccio de llama son increíbles. No esperarías un templo tan bonito en un pueblo como Dilkara.

Si sigues la ruta del Cañón de Humahuaca desde Tilgara, llegarás a la Serranía del Hornogal, que pone a Birmania incluso en la sombra del color, eso es lo que promete su nombre: “Montaña de 14 colores”.

Sin embargo, uno de los lugares más bellos de Juju tiene un solo color: el blanco. Salinas Grandes es el tercer lago salado más grande del mundo. Walter Leal obtiene su sal de aquí para su restaurante Finca Cocina Urbana en Juju. El conocido chef trabaja en estrecha colaboración con los pastores y agricultores indígenas de la Meseta Puna. Pasa mucho tiempo con ellos y se hace amigo de ellos.

“Nunca revelan sus recetas, técnicas de cocina y productos a un extraño”, dice Leal. Ofrece papas, raíces, hierbas, hongos y otros productos andinos de los que muchos argentinos ni siquiera han oído hablar, que son al menos tan coloridos como las montañas circundantes.

Servicio:

Llegar allí: Varias aerolíneas se van Alemania Después Buenos Aires , con frecuentes paradas. De aquí salta O Jujuy . La mejor manera de explorar ambas áreas es tomar una Disfruta del alquiler .

Varias aerolíneas se van Después , con frecuentes paradas. De aquí O . La mejor manera de explorar ambas áreas es tomar una . Entrada: Pasaporte requerido para la entrada. Alto Ministerio de Relaciones Exteriores Actualmente no hay restricciones de entrada relacionadas con Corona. (Estado: 27/03/2023)

Pasaporte requerido para la entrada. Alto Ministerio de Relaciones Exteriores Actualmente no hay restricciones de entrada relacionadas con Corona. (Estado: 27/03/2023) Tres de los números: entradas para “Entrenamiento para las Nubes” Se puede comprar online y cuesta entre 90 y 135 euros. Esto depende, entre otras cosas, de si depende únicamente de los viajes en tren. san antonio de los gobres Un paquete con libros, o un viaje en autobús salta .

entradas para “Entrenamiento para las Nubes” Se puede comprar online y cuesta entre 90 y 135 euros. Esto depende, entre otras cosas, de si depende únicamente de los viajes en tren. Un paquete con libros, o un viaje en autobús . Divisa: 100 pesos argentinos = 0,45 euros (al 27/03/2023)

100 pesos argentinos = 0,45 euros (al 27/03/2023) Información: Oficinas Regionales de Turismo salta Y Jujuy Su sitio web (parcialmente en alemán) tiene buena información sobre alojamiento, restaurantes, excursiones y proveedores de coches de alquiler.

(de manuel mayordpa)