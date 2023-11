Medición de la presión arterial – diferencias según la edad en mujeres y hombres

24vita Enfermedades

La presión arterial muestra la presión en las arterias. Qué valores son normales y cuáles peligrosos dependen de la edad y el sexo.

La presión arterial es una parte importante de la circulación humana. Para que nuestra sangre, que es un importante medio de transporte de oxígeno, nutrientes y hormonas, llegue a todos los vasos del cuerpo, el corazón debe bombearla constantemente. Para que la sangre llegue incluso a los vasos sanguíneos más pequeños, se requiere cierta cantidad de presión. Esta presión arterial varía de persona a persona, pero los valores normales se encuentran dentro de un rango determinado que depende de la edad y el sexo.

presión arterial La presión (fuerza por área) de la sangre en un vaso sanguíneo. soledad mmHg (mmHg) Dividir en sístole diástole Patología Presión arterial alta (hipertensión), presión arterial baja (presión arterial baja)

Presión arterial: estos valores son normales

Cuando se trata de presión arterial, se hace una distinción entre presión arterial diastólica y sistólica. Ambos valores describen qué tan alta es la presión en los vasos sanguíneos. La presión arterial sistólica es el valor máximo (valor superior de presión arterial) que se produce cuando el ventrículo izquierdo se contrae y repentinamente bombea sangre hacia la arteria principal (aorta). Este valor máximo suele estar en el rango de 80 a 89 mm Hg. Luego, las cámaras del corazón se relajan, la sangre fluye de los pulmones al corazón y la presión en los vasos vuelve a disminuir. El valor más bajo alcanzado durante esta breve fase de relajación es la presión arterial diastólica. Este valor suele oscilar entre 110 y 130 mmHg.

Mujeres 20-29 119/75 Mujeres 30-39 122/78 Mujeres 40-49 130/82 Mujeres 50-59 143/86 Mujeres 60-69 153/86 Mujeres 70-79 155/83 Hombres 20-29 129/78 Hombres 30-39 130/84 Hombres 40-49 135/88 Hombres 50-59 143/89 Hombres 60-69 150/88 Hombres 70-79 153/83

La presión arterial se mide en milímetros de mercurio (columna de mercurio), con el valor sistólico primero y el valor diastólico segundo. Estos valores suelen medirse con un manguito de presión arterial situado en la parte superior del brazo. La presión arterial óptima para adultos es 120/80 mmHg. Para los niños y jóvenes el valor debería ser menor, mientras que para las personas mayores suele ser ligeramente mayor.

¿Por qué las personas mayores sufren de presión arterial alta?

Como regla general, la presión arterial aumenta con la edad. La razón es que la elasticidad de los vasos sanguíneos disminuye y las arterias se calcifican cada vez más. Además, muchas personas hacen menos ejercicio a medida que envejecen y enfermedades previas, como la osteoporosis, aumentan el riesgo de hipertensión arterial.

Por otro lado, los niños y jóvenes padecen una presión arterial relativamente baja, que depende de la edad, la altura y el peso, y aumenta con los años. Sin embargo, la hipertensión arterial también puede aparecer en la infancia, por ejemplo si se tiene sobrepeso. Durante los períodos de crecimiento vigoroso también puede producirse una desregulación ortostática, una disfunción del sistema nervioso en la que la presión arterial cae bruscamente durante un breve periodo de tiempo y los niños o adolescentes afectados experimentan mareos o incluso breves desmayos.

La diferencia entre mujeres y hombres.

También existen diferencias específicas entre sexos, aunque éstas disminuyen a lo largo de la vida. Un informe de salud federal mostró que el valor promedio de presión arterial para mujeres de 20 a 29 años es de 119/75 mmHg. Los hombres de la misma edad tienen un valor de 129/78. A medida que envejecemos, los valores se acercan cada vez más. Las razones de esto parecen diversas: las mujeres suelen tener un tamaño corporal pequeño en promedio y características vasculares diferentes. Los expertos también sospechan que la hormona femenina estrógeno tiene un efecto protector sobre el envejecimiento vascular.

La presión arterial se puede medir utilizando un manguito de presión arterial ubicado en la parte superior del brazo. © Antonio Fotografía / Imago

¿Cuáles son los valores peligrosos de la presión arterial?

La presión arterial alta es un riesgo para la salud y, dado que inicialmente no causa ningún síntoma, muchas personas no la sienten durante años, lo que ejerce presión sobre los vasos sanguíneos durante un largo período de tiempo. Esto aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y daño renal. Según la Fundación Alemana del Corazón, el riesgo de daño orgánico aumenta lentamente a partir de un valor de 115/75 mm Hg. Por ello, la mayoría de sociedades especializadas recomiendan reducir terapéuticamente la presión arterial desde 140/90 mm Hg (hipertensión leve).

Síntomas de presión arterial baja.

La situación es diferente si la presión arterial es demasiado baja: los pacientes experimentan mareos, problemas respiratorios, somnolencia, fatiga (especialmente por la mañana), falta de motivación, problemas de concentración y bajo rendimiento. Otros síntomas incluyen:

Parpadeando ante los ojos

Tinnitus

Manos y pies fríos

Disturbios internos

A diferencia de la presión arterial alta, la presión arterial baja no supone ningún riesgo para el corazón, pero los afectados suelen sufrir cierto grado de sufrimiento. Una presión arterial en mujeres inferior a 100/60 mmHg se considera demasiado baja. En los hombres no debe ser inferior a 110/60 mm Hg.

Estilo de vida saludable para una presión arterial saludable

Un estilo de vida saludable puede ayudar a mantener la presión arterial dentro del rango normal a largo plazo. Grandes sociedades especializadas, como la Fundación Suiza del Corazón, recomiendan:

Preste atención a una dieta equilibrada y baja en sal (la sal puede aumentar la presión arterial).

Haga ejercicio de forma regular y adecuada: el ejercicio puede reducir la presión arterial

Evite fumar y beba alcohol solo en cantidades moderadas.

Mantenga un peso lo más saludable posible; El exceso de peso provoca hipertensión arterial

Evite el estrés tanto como sea posible e incorpore periodos regulares de relajación en su vida diaria.

Mida su presión arterial regularmente, en el consultorio de su médico o en casa con un tensiómetro

